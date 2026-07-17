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Brezilyalı Ronaldo'dan Portekizli Ronaldo'ya Dünya Kupası Performansı Sebebiyle Ağır Eleştiriler

Brezilyalı Ronaldo'dan Portekizli Ronaldo'ya Dünya Kupası Performansı Sebebiyle Ağır Eleştiriler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.07.2026 - 19:39
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Brezilya futbolunun unutulmaz isimlerinden Ronaldo Nazario, 2026 Dünya Kupası'nda sergilediği performans eleştirilen Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Efsane golcü, Dünya Kupası'nın kulüp futbolundan çok daha zorlu bir organizasyon olduğunu belirterek, bu seviyede başarılı olmanın ayrı bir mücadele gerektirdiğini ifade etti.

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Ronaldo'yu Arabistan tercihi üzerinden vurdu.

Ronaldo'yu Arabistan tercihi üzerinden vurdu.

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldo Nazario, Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 2026 Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performans nedeniyle eleştirilen tecrübeli futbolcuyu yorumlayan Ronaldo Nazario, Dünya Kupası'nın zorluk seviyesine vurgu yaparak bu turnuvada başarılı olmanın çok daha farklı bir sınav olduğunu ifade etti. Portekizlinin lig tercihine değinen Ronaldo'nun açıklamaları ses getireceğe benziyor.

"Suudi Arabistan'da oynayabilecek seviyede olabilir."

"Suudi Arabistan'da oynayabilecek seviyede olabilir."

Cristiano Ronaldo'nun kariyerinin son dönemine ilişkin görüşlerini paylaşan Brezilyalı efsane, Dünya Kupası'nın üst düzey rekabetine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da oynayabilecek seviyede olabilir. Ancak Dünya Kupası'nda oynamak söz konusu olduğunda, bunun çok daha zor olduğunu ve seviyenin çok daha yüksek olduğunu biliyoruz.'

Ronaldo Nazario, yaşın ilerlemesiyle birlikte fiziksel sınırların kaçınılmaz hale geldiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tutkumuza, futbola olan sevgimize ve sonsuza dek oynamak isteme arzumuza rağmen, sonunda bedenin bizim için karar verdiğini düşünüyorum.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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