Brezilyalı Ronaldo'dan Portekizli Ronaldo'ya Dünya Kupası Performansı Sebebiyle Ağır Eleştiriler
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Brezilya futbolunun unutulmaz isimlerinden Ronaldo Nazario, 2026 Dünya Kupası'nda sergilediği performans eleştirilen Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Efsane golcü, Dünya Kupası'nın kulüp futbolundan çok daha zorlu bir organizasyon olduğunu belirterek, bu seviyede başarılı olmanın ayrı bir mücadele gerektirdiğini ifade etti.
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Ronaldo'yu Arabistan tercihi üzerinden vurdu.
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"Suudi Arabistan'da oynayabilecek seviyede olabilir."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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