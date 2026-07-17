Brezilyalı Ronaldo'dan Portekizli Ronaldo'ya Dünya Kupası Performansı Sebebiyle Ağır Eleştiriler

Cristiano Ronaldo'nun kariyerinin son dönemine ilişkin görüşlerini paylaşan Brezilyalı efsane, Dünya Kupası'nın üst düzey rekabetine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da oynayabilecek seviyede olabilir. Ancak Dünya Kupası'nda oynamak söz konusu olduğunda, bunun çok daha zor olduğunu ve seviyenin çok daha yüksek olduğunu biliyoruz.'

Ronaldo Nazario, yaşın ilerlemesiyle birlikte fiziksel sınırların kaçınılmaz hale geldiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tutkumuza, futbola olan sevgimize ve sonsuza dek oynamak isteme arzumuza rağmen, sonunda bedenin bizim için karar verdiğini düşünüyorum.”