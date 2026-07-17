2026 Dünya Kupası'nda Saha Dışı Bilançolarla Kimler Kazandı, Kimler Kaybetti?

Dünya Kupası'nın en büyük ekonomik kazananı yine FIFA oldu. Kurum, Katar'da gerçekleştirilen 2022 Dünya Kupası'ndan 7,6 milyar dolar (5,6 milyar sterlin) gelir elde ederek rekor kırmıştı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği, 48 takımın yer aldığı 2026 Dünya Kupası'nda ise bu gelirin daha da üzerine çıkılması öngörülüyor.

Deutsche Bank Research Kıdemli Stratejisti Marion Laboure, FIFA'nın dört yıllık gelirlerinin 13 milyar dolara yaklaştığını belirterek, organizasyonun finansal açıdan açık ara en büyük kazanan olduğunu ifade ediyor.

FIFA'nın gelir kalemleri arasında yayın hakları, sponsorluk anlaşmaları, lisans gelirleri, ağırlama hizmetleri ve bilet satışları yer alıyor. Laboure ayrıca, FIFA'nın hayata geçirdiği resmi ikinci el bilet platformunda hem alıcıdan hem de satıcıdan yüzde 15 komisyon alarak ek gelir elde ettiğine dikkat çekiyor.

Öte yandan FIFA'nın ilerleyen yıllarda Dünya Kupası'nı 64 takımlı formata çıkarma ihtimalini değerlendirmesiyle birlikte, Çin ve Hindistan gibi büyük nüfuslu ülkelerin de turnuvaya katılması halinde küresel izleyici sayısının ve organizasyondan elde edilen gelirlerin daha da artması bekleniyor.