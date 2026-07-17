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2026 Dünya Kupası'nda Saha Dışı Bilançolarla Kimler Kazandı, Kimler Kaybetti?

etiket 2026 Dünya Kupası'nda Saha Dışı Bilançolarla Kimler Kazandı, Kimler Kaybetti?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.07.2026 - 18:29
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2026 Dünya Kupası, genişleyen formatıyla organizasyon tarihinin en kapsamlı turnuvası olarak öne çıktı. Daha fazla takımın mücadele etmesi ve maç sayısının artması, hem küresel izleyici kitlesini büyüttü hem de yayın, sponsorluk ve ticari gelirlerde yeni rekorların önünü açtı. Sahada unutulmaz performanslar ve tarihi anlar yaşanırken, turnuvanın ekonomik etkisi de milyarlarca dolarlık bir hacme ulaştı.

Buna karşın, organizasyonun finansal getirileri tüm taraflara eşit şekilde yansımadı. Bazı kurumlar, şirketler ve ev sahibi şehirler önemli kazançlar elde ederken, bazı paydaşlar ise beklentilerinin gerisinde kaldı. BBC'nin değerlendirmesine göre, 2026 Dünya Kupası'nın ekonomik tablosunda hem büyük kazananlar hem de dikkat çeken kaybedenler yer aldı.

Kaynak - BBC

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
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PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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FIFA: Kasa her zaman kazanır!

FIFA: Kasa her zaman kazanır!

Dünya Kupası'nın en büyük ekonomik kazananı yine FIFA oldu. Kurum, Katar'da gerçekleştirilen 2022 Dünya Kupası'ndan 7,6 milyar dolar (5,6 milyar sterlin) gelir elde ederek rekor kırmıştı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği, 48 takımın yer aldığı 2026 Dünya Kupası'nda ise bu gelirin daha da üzerine çıkılması öngörülüyor.

Deutsche Bank Research Kıdemli Stratejisti Marion Laboure, FIFA'nın dört yıllık gelirlerinin 13 milyar dolara yaklaştığını belirterek, organizasyonun finansal açıdan açık ara en büyük kazanan olduğunu ifade ediyor.

FIFA'nın gelir kalemleri arasında yayın hakları, sponsorluk anlaşmaları, lisans gelirleri, ağırlama hizmetleri ve bilet satışları yer alıyor. Laboure ayrıca, FIFA'nın hayata geçirdiği resmi ikinci el bilet platformunda hem alıcıdan hem de satıcıdan yüzde 15 komisyon alarak ek gelir elde ettiğine dikkat çekiyor.

Öte yandan FIFA'nın ilerleyen yıllarda Dünya Kupası'nı 64 takımlı formata çıkarma ihtimalini değerlendirmesiyle birlikte, Çin ve Hindistan gibi büyük nüfuslu ülkelerin de turnuvaya katılması halinde küresel izleyici sayısının ve organizasyondan elde edilen gelirlerin daha da artması bekleniyor.

Beckham: Hala reklamların aranan yüzü!

Beckham: Hala reklamların aranan yüzü!

Adidas'ın Dünya Kupası için hazırladığı ana reklam filminde, Sir David Beckham'ın yapay zekâ ile oluşturulan dijital versiyonuna da yer verildi. Beckham'ın yoğun programı nedeniyle çekimlerde fiziksel olarak bulunamadığı değerlendiriliyor.

İngiltere'nin ilk milyarder sporcusu olarak gösterilen Beckham, futbolu bırakmasının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen reklam dünyasının en gözde isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Home Depot ve Bank of America gibi markalarla yürüttüğü iş birliklerinin yanı sıra, ortaklarından olduğu Inter Miami'nin yaklaşık 1,45 milyar dolarlık değeriyle Major League Soccer'ın en değerli kulübü olduğu tahmin ediliyor.

Saha içinde Dünya Kupası zaferi yaşayamasayan Beckham, ticari alandaki yatırımları ve marka gücü sayesinde futbolun en başarılı isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yayıncı ve sponsorlar: Su molası ile huzur buldular.

Yayıncı ve sponsorlar: Su molası ile huzur buldular.

Dünya Kupası'nın yayın hakları için milyarlarca dolar ödeyen yayıncıların, yüksek izlenme oranları ve reklam gelirleri sayesinde önemli kazanç elde etmesi bekleniyor. FIFA'nın bu turnuvada uygulamaya koyduğu yaklaşık 90 saniyelik hidrasyon molaları da özellikle reklamverenler açısından yeni bir gelir kapısı oluşturdu. FIFA Başkanı Gianni Infantino, uygulamanın tamamen sportif gerekçelerle hayata geçirildiğini ve kuruma ek gelir sağlamadığını söylese de, bu kısa aralar yayıncılar ve sponsorlar için değerli reklam alanlarına dönüştü.

ABD'de yayın hakları için yaklaşık 485 milyon dolar ödediği belirtilen Fox Sports, hidrasyon molalarını bir markanın sponsorluğunda ekranlara taşıdı. Uzmanlara göre kanalda yayınlanan 30 saniyelik Dünya Kupası reklamlarının bedeli ortalama 200 bin ila 300 bin dolar arasında değişirken, ABD'nin maçlarında ve turnuvanın son aşamalarında bu rakam 750 bin dolara kadar yükseldi. Bu nedenle yalnızca ABD'deki hidrasyon molası reklamlarından yaklaşık 250 milyon dolar gelir elde edilebileceği değerlendiriliyor. Deutsche Bank Research Kıdemli Stratejisti Marion Laboure de reklam alanı oluşturan bu uygulamanın gelecekte de devam etmesinin sürpriz olmayacağını belirtiyor.

İngiltere'de ise BBC ve ITV üzerinden maçları takip eden izleyiciler aynı reklam yoğunluğuyla karşılaşmadı. BBC reklam yayınlamazken, ITV'nin reklam süreleri ülkenin yayın kurallarıyla sınırlandırılıyor. Öte yandan Dünya Kupası'nın resmi sponsorları organizasyon boyunca küresel ölçekte büyük görünürlük elde etti. Adidas ve Coca-Cola gibi markalar turnuvanın öne çıkan isimleri arasında yer alırken, Adidas; Lamine Yamal, Jude Bellingham ve Lionel Messi'nin rol aldığı 'Backyard Legends' kampanyası için yaklaşık 50 milyon sterlin harcadı.

FIFA'nın resmi sponsor olmayan markaların görünürlüğünü sınırlandırma politikası ise ilginç sonuçlar doğurdu. Bunun en dikkat çekici örneklerinden biri, San Francisco'daki Levi's Stadı'nın dış cephesindeki Levi's logosunun organizasyon süresince kapatılması oldu.

Bahis şirketleri: Kasa her zaman kazanır-2

Bahis şirketleri: Kasa her zaman kazanır-2

2026 Dünya Kupası'nın, bahis hacmi bakımından şimdiye kadarki en büyük spor organizasyonu olması bekleniyor. Finans kuruluşu Macquarie'nin değerlendirmesine göre turnuva boyunca oynanacak toplam bahis miktarı 50 milyar dolara ulaşabilir. Takım sayısının artmasıyla birlikte maç sayısının 2022'deki 64 karşılaşmadan 100'ün üzerine çıkması da bu büyümenin temel nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Uzmanlara göre organizasyonda maç başına ortalama 500 milyon dolar seviyesinde bahis oynanması beklenirken, küresel bahis hacminin bir önceki Dünya Kupası'na kıyasla iki katına çıkabileceği öngörülüyor. Analistler ayrıca, maç öncesi yapılan klasik bahislerin yerini giderek canlı bahislerin aldığını, kullanıcıların artık karşılaşmalar devam ederken sahadaki gelişmelere göre anlık tahminlerde bulunmayı tercih ettiğini belirtiyor.

ABD'de spor bahisleri sektörü de son yıllarda hızla büyüdü. 2018 yılına kadar yalnızca Nevada eyaletinde yasal olan spor bahisleri, Yüksek Mahkeme kararının ardından birçok eyalette serbest bırakıldı. Buna karşın Kaliforniya ve Teksas gibi bazı eyaletlerde yasak devam ediyor. Bu bölgelerde ise kullanıcıların spor karşılaşmaları üzerine tahmin yapabildiği ve kumar kapsamı dışında değerlendirilen 'tahmin piyasaları', milyarlarca dolarlık büyüklüğe ulaşan alternatif bir pazar haline geldi.

Taraftarlar: En çok hesap kitap yapılan turnuvada biletler cep yaktı.

Taraftarlar: En çok hesap kitap yapılan turnuvada biletler cep yaktı.

2026 Dünya Kupası, milyonlarca taraftar için unutulmaz anlara sahne olurken, organizasyonu yerinde takip etmenin maliyeti de oldukça yüksek oldu. Özellikle bilet fiyatları ve FIFA'nın talebin arttığı dönemlerde uyguladığı dinamik fiyatlandırma sistemi, turnuvanın en çok tartışılan konularından biri haline geldi. ABD Başkanı Donald Trump da açılış maçının bilet fiyatlarının bin dolara kadar yükselmesiyle ilgili yöneltilen soruya, 'Ben o parayı vermezdim' yanıtını verdi.

New Jersey'deki MetLife Stadı'nda oynanacak finalin resmi bilet fiyatı 32 bin 970 dolar olarak açıklanırken, yeniden satış platformlarında bazı biletlerin 2 milyon doların üzerinde fiyatlarla listelenmesi dikkat çekti. FIFA Başkanı Gianni Infantino ise fiyatları savunarak, bilet bedellerinin ABD'deki diğer büyük spor organizasyonlarıyla benzer seviyelerde olduğunu ifade etti.

Taraftarların karşı karşıya kaldığı yüksek maliyet yalnızca biletlerle sınırlı kalmadı. Ulaşım, konaklama ve yiyecek-içecek harcamaları da bütçeleri zorladı. Tepki çeken uygulamalardan biri ise MetLife Stadı'na ulaşım sağlayan New Jersey Transit tren ücretleri oldu. Normalde gidiş-dönüş 12,90 dolar olan yaklaşık 30 dakikalık yolculuğun ücreti turnuva sırasında 150 dolara yükseltildi. Yoğun eleştirilerin ardından fiyatlarda indirime gidilse de ücretler eski seviyesine dönmedi.

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Kaybedenler arasında ev sahibi şehirler de her zamanki yerini aldı.

Kaybedenler arasında ev sahibi şehirler de her zamanki yerini aldı.

ABD, Kanada ve Meksika'daki 16 ev sahibi şehir, Dünya Kupası boyunca milyonlarca taraftarı ağırlayarak oteller, restoranlar ve yerel işletmelerde önemli bir hareketlilik yarattı. Ancak uzmanlara göre turnuvanın sağladığı ekonomik canlanma büyük ölçüde kısa vadeyle sınırlı kalıyor. FIFA, organizasyonun küresel ekonomiye yaklaşık 41 milyar dolar katkı sağlayacağını, bunun 17 milyar dolarının ABD ekonomisine yansıyacağını ve ağırlıklı olarak konaklama ile hizmet sektöründe 185 bin kişilik istihdam oluşturacağını öngörüyor.

Oxford Üniversitesi'nde araştırmacı ve Oxford Global Projects Üst Yöneticisi Alexander Budzier ise bu tür dev spor organizasyonlarının uzun vadeli ekonomik etkisinin sınırlı olduğunu savunuyor. Budzier'e göre turnuva dönemindeki yoğunluk nedeniyle birçok kişi seyahat planlarını ertelediği için ev sahibi şehirlerde normal turist sayısı düşüyor. Oluşan yeni istihdamın da büyük bölümü düşük ücretli ve geçici hizmet sektörü işlerinden oluşuyor.

Budzier, kalıcı ekonomik kazanımın ancak kapsamlı kentsel dönüşüm projeleriyle mümkün olabileceğini belirtiyor. Buna örnek olarak Londra'nın 2012 Olimpiyatları sonrasında Stratford bölgesinde yaşadığı dönüşümü gösteren uzman, 2026 Dünya Kupası'nda ise mevcut statlar, oteller ve ulaşım altyapısının kullanılması nedeniyle altyapı yatırımlarından kaynaklanacak önemli bir ekonomik katkı beklenmediğini ifade ediyor.

Oteller de kaybedenler arasındaydı.

Oteller de kaybedenler arasındaydı.

Turnuva öncesinde otel sektörünün beklentileri tam anlamıyla karşılanmadı. Ev sahibi şehirlerde beklenen yoğun rezervasyon artışı gerçekleşmezken, sektör temsilcileri birçok bölgede doluluk oranlarının geçen yılın gerisinde kaldığını bildirdi. Kanada'da yedi maça ev sahipliği yapan Vancouver'da da haziran ve temmuz aylarına ait rezervasyonların önceki yıllara göre daha düşük seviyede olduğu açıklandı. Yetkililer, Dünya Kupası gibi organizasyonların uzun süreli doluluk sağlamadığını, talebin daha çok maç günlerinde yoğunlaştığını belirtti.

Benzer tablo ABD'de de yaşandı. Otel işletmecileri turnuva öncesindeki yüksek beklentilerin gerçekleşmediğini ifade ederken, Amerikan Otel ve Konaklama Birliği, FIFA'yı kendi ihtiyaçları için gereğinden fazla otel odasını önceden ayırarak yapay talep oluşturmakla suçladı. FIFA ise bu iddiaları reddetti.

Deutsche Bank Research Kıdemli Stratejisti Marion Laboure, benzer bir durumun 1998 Dünya Kupası sırasında Fransa'da da görüldüğünü belirtti. Laboure, nisan ayı itibarıyla ABD'deki otel işletmecilerinin büyük bölümünün rezervasyonların beklentilerin altında kaldığını aktardığını, özellikle New York ve Seattle gibi ev sahibi şehirlerde birçok işletmecinin turnuvanın beklenen ekonomik hareketliliği yaratmadığını düşündüğünü söyledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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