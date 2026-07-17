2026 Dünya Kupası'nda Saha Dışı Bilançolarla Kimler Kazandı, Kimler Kaybetti?
2026 Dünya Kupası, genişleyen formatıyla organizasyon tarihinin en kapsamlı turnuvası olarak öne çıktı. Daha fazla takımın mücadele etmesi ve maç sayısının artması, hem küresel izleyici kitlesini büyüttü hem de yayın, sponsorluk ve ticari gelirlerde yeni rekorların önünü açtı. Sahada unutulmaz performanslar ve tarihi anlar yaşanırken, turnuvanın ekonomik etkisi de milyarlarca dolarlık bir hacme ulaştı.
Buna karşın, organizasyonun finansal getirileri tüm taraflara eşit şekilde yansımadı. Bazı kurumlar, şirketler ve ev sahibi şehirler önemli kazançlar elde ederken, bazı paydaşlar ise beklentilerinin gerisinde kaldı. BBC'nin değerlendirmesine göre, 2026 Dünya Kupası'nın ekonomik tablosunda hem büyük kazananlar hem de dikkat çeken kaybedenler yer aldı.
FIFA: Kasa her zaman kazanır!
Beckham: Hala reklamların aranan yüzü!
Yayıncı ve sponsorlar: Su molası ile huzur buldular.
Bahis şirketleri: Kasa her zaman kazanır-2
Taraftarlar: En çok hesap kitap yapılan turnuvada biletler cep yaktı.
Kaybedenler arasında ev sahibi şehirler de her zamanki yerini aldı.
Oteller de kaybedenler arasındaydı.
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