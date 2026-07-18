article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Nafaka Borçlusu 13 Bin Babaya Dünya Kupası Yasağı

etiket Nafaka Borçlusu 13 Bin Babaya Dünya Kupası Yasağı

Arjantin Dünya Kupası 2026
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.07.2026 - 12:38
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'in sahadaki performansı kadar yönetimin aldığı sıra dışı karar da dikkat çekti. Arjantin yönetimi, maçları tribünden takip etmesi engellenecek yaklaşık 35 bin kişinin listesini ABD yetkilileriyle paylaştı. Stadyumlara alınmayacak kişiler arasında çocuk nafakası borcu bulunan 13 bin babanın da yer aldığı öğrenildi.

İşte detaylar!

Kaynak, Kaynak2

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
01 Gün
:
09 Saat
:
11 Dakika
:
13 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünya Kupası Heyecanına Nafaka Engeli

Dünya Kupası Heyecanına Nafaka Engeli

2026 FIFA Dünya Kupası, sadece futbol müsabakalarıyla değil, turnuva boyunca alınan farklı kararlarla da gündemde kalmaya başarıyor. Bunlardan biri de Arjantin yönetiminin, çocuklarına karşı maddi sorumluluklarını yerine getirmeyen kişilere yönelik uyguladığı yaptırım oldu. 

Ülkede daha önce güvenlik amacıyla kullanılan Tribuna Segura (Güvenli Tribün) sistemi, artık farklı bir amaç için de kullanılıyor. 

35 Bin Kişilik Listede Nafaka Borçluları da Var

Arjantin yönetimi tarafından hazırlanan listede yaklaşık 35 bin kişinin yer aldığı belirtiliyor. Bu kişilerin, Dünya Kupası karşılaşmaları sırasında stadyumlara girişlerinin engelleniyor.

Listenin en dikkat çeken bölümünü ise çocuk nafakası borcu bulunan kişiler oluşturuyor. Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre yaklaşık 13 bin baba, nafaka yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle bu kapsamda değerlendiriliyor.

Biletleri Olsa Bile Tribüne Giremediler!

Biletleri Olsa Bile Tribüne Giremediler!

Uygulamanın en dikkat çekici noktası ise maç bileti bulunan kişilerin bile stadyuma alınmayacak olması. Kimlik kontrolleri sırasında sistemde kaydı bulunan kişiler, bilet sahibi olsalar dahi turnuva karşılaşmalarını tribünden takip edemediler.

Tabii bu karar, kişilerin ABD'ye seyahat etmesini veya ülkeye giriş yapmasını doğrudan engellemiyor. Yaptırım yalnızca Dünya Kupası maçlarının oynanacağı stadyumlara giriş aşamasında uygulanıyor.

Amaç Borçların Ödenmesini Teşvik Etmek

Arjantinli yetkililer, uygulamanın temel amacının yalnızca ceza vermek olmadığını belirtiyor. Yönetim, çocukların ekonomik haklarının korunmasını ve ebeveynlerin üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmesini sağlamayı hedefliyor.

Arjantin'deki verilere göre nafaka borcu bulunan kişilerin büyük çoğunluğunu erkekler oluşturuyor. Kayıtlardaki kişilerin yaklaşık yüzde 98,5'inin erkek olduğu ifade ediliyor.

Üstelik Arjantin'in aldığı bu karar tamamen yeni bir uygulama da değil. Buenos Aires yönetimi, daha önce de nafaka borcu bulunan kişilerin bazı spor etkinliklerine ve büyük organizasyonlara katılımını sınırlandırmıştı. ABD'de gerçekleşen Dünya Kupası'nda da uygulanması ise global çapta ses getirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
4
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın