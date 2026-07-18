Nafaka Borçlusu 13 Bin Babaya Dünya Kupası Yasağı

2026 FIFA Dünya Kupası, sadece futbol müsabakalarıyla değil, turnuva boyunca alınan farklı kararlarla da gündemde kalmaya başarıyor. Bunlardan biri de Arjantin yönetiminin, çocuklarına karşı maddi sorumluluklarını yerine getirmeyen kişilere yönelik uyguladığı yaptırım oldu.

Ülkede daha önce güvenlik amacıyla kullanılan Tribuna Segura (Güvenli Tribün) sistemi, artık farklı bir amaç için de kullanılıyor.

35 Bin Kişilik Listede Nafaka Borçluları da Var

Arjantin yönetimi tarafından hazırlanan listede yaklaşık 35 bin kişinin yer aldığı belirtiliyor. Bu kişilerin, Dünya Kupası karşılaşmaları sırasında stadyumlara girişlerinin engelleniyor.

Listenin en dikkat çeken bölümünü ise çocuk nafakası borcu bulunan kişiler oluşturuyor. Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre yaklaşık 13 bin baba, nafaka yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle bu kapsamda değerlendiriliyor.