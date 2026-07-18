Nafaka Borçlusu 13 Bin Babaya Dünya Kupası Yasağı
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'in sahadaki performansı kadar yönetimin aldığı sıra dışı karar da dikkat çekti. Arjantin yönetimi, maçları tribünden takip etmesi engellenecek yaklaşık 35 bin kişinin listesini ABD yetkilileriyle paylaştı. Stadyumlara alınmayacak kişiler arasında çocuk nafakası borcu bulunan 13 bin babanın da yer aldığı öğrenildi.
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Dünya Kupası Heyecanına Nafaka Engeli
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Biletleri Olsa Bile Tribüne Giremediler!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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