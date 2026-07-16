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Filistin'den Finalist İspanya'ya Destek: Lamine Yamal'ın O Karesi Yeniden Gündemde!

etiket Filistin'den Finalist İspanya'ya Destek: Lamine Yamal'ın O Karesi Yeniden Gündemde!

Dünya Kupası 2026
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 10:55
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda finalistleri belli oldu! Finale adını yazdırmayı başaran İspanya Milli Futbol Takımı'na bir destek mesajı da Filistin Devleti'nden geldi. Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Gözlemci Misyonu'nun resmi X hesabı, İspanya'nın final coşkusunu, genç yıldız Lamine Yamal'ın geçtiğimiz aylarda La Liga şampiyonluk kutlamalarında açtığı Filistin bayraklı fotoğrafıyla kutladı. 

İşte, detaylar.

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Dünya Kupası Coşkusuna Filistin Bayraklı Destek

Dünya Kupası Coşkusuna Filistin Bayraklı Destek

İspanya Milli Futbol Takımı resmi hesabı (@SEFutbol), 2026 FIFA Dünya Kupası'nda adını finale yazdırmasını; 

'Nihayetinde yaşayacağımız bir yaz... NEW YORK'TA!' notu ve özel bir görselle paylaştı. 

Bu coşkulu paylaşıma kayıtsız kalmayan Filistin Devleti'nin resmi Birleşmiş Milletler hesabı (@Palestine_UN), haberi 'Yaşasın İspanya 🇪🇸' notuyla alıntılayarak İspanya'ya finalde desteğini ilan etti.

Filistin hesabının bu kutlama için seçtiği görsel ise sosyal medyada kısa sürede yankı uyandırdı.

İşte, İspanya Milli Futbol Takımı'nın paylaşımı!

İşte, İspanya Milli Futbol Takımı'nın paylaşımı!
twitter.com

'Nihayetinde yaşayacağımız bir yaz... NEW YORK'TA!'

O Fotoğrafın Arka Planı: Yamal, Flick, Katz ve Sanchez

O Fotoğrafın Arka Planı: Yamal, Flick, Katz ve Sanchez
twitter.com

Filistin'in paylaşımında kullandığı kare, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın geçtiğimiz mayıs ayında La Liga şampiyonluğu kutlamaları sırasında Filistin bayrağı açtığı ana ait. O dönem sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu görüntü, futbol dünyasının yanı sıra siyasi çevrelerde de farklı tepkilere neden olmuştu.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, yaşanan tartışmaların ardından yaptığı açıklamada futbola odaklanılması gerektiğini vurgulayarak konuya temkinli yaklaşmıştı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise Yamal'ın hareketini 'kışkırtıcı' olarak nitelendirerek Barcelona Kulübü'nden açıklama beklediğini ifade etmişti.

Başbakan Sanchez'den ise Genç Yıldıza Destek Gelmişti

Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise genç futbolcuya destek veren isimler arasında yer aldı. İspanya'nın 2024 yılında Norveç ve İrlanda ile birlikte Filistin Devleti'ni resmen tanımasının ardından Filistin konusundaki tutumunu sürdüren Sanchez, İsrail'den gelen eleştirilere tepki göstererek Yamal'ın Filistin'e yönelik dayanışmasını savundu.

Bugün ise Filistin'in Birleşmiş Milletler nezdindeki resmi hesabının, İspanya'nın Dünya Kupası finaline yükselişini kutlarken aynı kareyi tercih etmesi, aylar önce büyük yankı uyandıran görüntüyü yeniden sosyal medyanın gündemine taşıdı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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