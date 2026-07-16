Filistin'den Finalist İspanya'ya Destek: Lamine Yamal'ın O Karesi Yeniden Gündemde!
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda finalistleri belli oldu! Finale adını yazdırmayı başaran İspanya Milli Futbol Takımı'na bir destek mesajı da Filistin Devleti'nden geldi. Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Gözlemci Misyonu'nun resmi X hesabı, İspanya'nın final coşkusunu, genç yıldız Lamine Yamal'ın geçtiğimiz aylarda La Liga şampiyonluk kutlamalarında açtığı Filistin bayraklı fotoğrafıyla kutladı.
İşte, detaylar.
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Dünya Kupası Coşkusuna Filistin Bayraklı Destek
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İşte, İspanya Milli Futbol Takımı'nın paylaşımı!
O Fotoğrafın Arka Planı: Yamal, Flick, Katz ve Sanchez
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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