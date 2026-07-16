Filistin'den Finalist İspanya'ya Destek: Lamine Yamal'ın O Karesi Yeniden Gündemde!

Filistin'in paylaşımında kullandığı kare, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın geçtiğimiz mayıs ayında La Liga şampiyonluğu kutlamaları sırasında Filistin bayrağı açtığı ana ait. O dönem sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu görüntü, futbol dünyasının yanı sıra siyasi çevrelerde de farklı tepkilere neden olmuştu.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, yaşanan tartışmaların ardından yaptığı açıklamada futbola odaklanılması gerektiğini vurgulayarak konuya temkinli yaklaşmıştı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise Yamal'ın hareketini 'kışkırtıcı' olarak nitelendirerek Barcelona Kulübü'nden açıklama beklediğini ifade etmişti.

Başbakan Sanchez'den ise Genç Yıldıza Destek Gelmişti

Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise genç futbolcuya destek veren isimler arasında yer aldı. İspanya'nın 2024 yılında Norveç ve İrlanda ile birlikte Filistin Devleti'ni resmen tanımasının ardından Filistin konusundaki tutumunu sürdüren Sanchez, İsrail'den gelen eleştirilere tepki göstererek Yamal'ın Filistin'e yönelik dayanışmasını savundu.

Bugün ise Filistin'in Birleşmiş Milletler nezdindeki resmi hesabının, İspanya'nın Dünya Kupası finaline yükselişini kutlarken aynı kareyi tercih etmesi, aylar önce büyük yankı uyandıran görüntüyü yeniden sosyal medyanın gündemine taşıdı.