article/comments
article/share
Haberler
Spor
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den Filistin Bayrağı Açan Lamine Yamal'a Destek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den Filistin Bayrağı Açan Lamine Yamal'a Destek

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.05.2026 - 10:38

Barcelona'nın genç süperstarı Lamine Yamal takımının şampiyonluk kutlamalarına zafer otobüsünün üzerinde açtığı Filistin bayrağıyla katılmıştı. Yamal'ın bayrak açması kamuoyunu ikiye bölerken genç yıldıza bir destek de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lamine Yamal'ın sezon boyunca büyük katkı verdiği Barcelona La Liga'yı şampiyon olarak tamamladı.

Lamine Yamal'ın sezon boyunca büyük katkı verdiği Barcelona La Liga'yı şampiyon olarak tamamladı.

Real Madrid'in önünde alınan bu şampiyonluk kentte büyük coşkuyla kutlandı. Geleneksel zafer otobüsü de şehre giriş yaptı. Otobüsün tepesinde Filistin bayrağı açan Lamine Yamal ise kutlamalara damga vurdu.

Takımın teknik direktörü Flick bu durumdan rahatsız olmuştu.

Takımın teknik direktörü Flick bu durumdan rahatsız olmuştu.

Alman teknik adam “Bu hoşuma giden bir şey değil. Onunla konuştum ve bunu yapmak istiyorsa bunun kendi kararı olduğunu söyledim. 18 yaşında, artık reşit. Fakat kendimizi futbol oynamaya adıyoruz ve insanların bizden ne beklediğini dikkate almalıyız. Sokakta insanların duygudan ağladığını görünce, neden burada olduğumuzu anlıyorsunuz ve benim için en önemli şey, ilk şey bu.” sözlerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Katz da Yamal'a tepki gösterdi.

İsrail Savunma Bakanı Katz da Yamal'a tepki gösterdi.

İsrail Devleti Savunma Bakanı olarak, İsrail'e ve Yahudi halkına karşı kışkırtıcılığa karşı sessiz kalmayacağım.

FC Barcelona gibi büyük ve saygın bir kulübün bu beyanlardan uzaklaşmasını ve kışkırtıcılığa ya da terörizm desteğine asla yer olmadığını tartışmasız bir şekilde netleştirmesini umuyorum.

Filistin konusundaki hassasiyetiyle pek çok kişinin takdirini toplayan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den genç oyuncuya destek geldi.

Filistin konusundaki hassasiyetiyle pek çok kişinin takdirini toplayan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den genç oyuncuya destek geldi.

Sanchez; 'Bir devletin bayrağını dalgalandırmayı “nefrete teşvik” olarak görenler ya akıllarını yitirmiş ya da kendi utançları tarafından kör edilmişlerdir.

Lamine yalnızca milyonlarca İspanyol’un Filistin’e duyduğu dayanışmayı ifade etmiştir. Onunla gurur duymak için bir neden daha.' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın