Dünya Kupası Finalinde Devrim: Madonna, Shakira ve BTS Aynı Sahnede!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.05.2026 - 08:58

FIFA, 2026 Dünya Kupası finalini tarihin en büyük eğlence şovuna dönüştürmeye hazırlanıyor. Madonna, Shakira ve BTS’in sahne alacağı New Jersey’deki final gecesinde, futbol sahalarında ilk kez 'Super Bowl' tarzı bir devre arası gösterisi sergilenecek.

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/sport/391126...
Dünya futbolunun zirvesi olan 2026 Dünya Kupası finali, bu kez sadece yeşil sahadaki mücadeleyle değil, müzik dünyasının dev isimlerinin yer alacağı devasa bir gösteriyle anılacak.

FIFA tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 19 Temmuz 2026 tarihinde New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak final maçında pop müziğin kraliçesi Madonna, Latin müziğin enerjik ismi Shakira ve K-pop dünyasının küresel fenomeni BTS aynı sahneyi paylaşacak. Futbol tarihinde bir dönüm noktası olarak görülen bu organizasyon, Amerikan futbolunun final maçı olan Super Bowl’daki devre arası şovlarını aratmayacak bir görkemle hazırlanıyor.

Bu devasa prodüksiyonun başında ise müzik dünyasının tanıdık bir ismi, Coldplay'in solisti Chris Martin bulunuyor. Global Citizen iş birliğiyle yürütülen projenin amacı, izleyicilere sadece bir konser sunmak değil, aynı zamanda eğitim fonları için küresel bir farkındalık yaratmak. Gösteri için geleneksel 15 dakikalık devre arası süresinin esnetilmesi planlanırken, sahne alacak sanatçılar da hayranlarını şimdiden heyecanlandırmış durumda. Madonna, temmuz ayında çıkaracağı yeni albümünün enerjisiyle sahneye çıkmaya hazırlanırken, turnuvanın resmi şarkısı 'Dai Dai'ye imza atan Shakira ve askerlik görevlerini tamamlayıp tam kadro bir araya gelen BTS üyeleri, bu tarihi geceyi unutulmaz kılacak.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen bu yeni format, turnuvanın sadece spor odaklı kalmayıp küresel bir eğlence markasına dönüşmesini hedefliyor.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında düzenlenen turnuva boyunca Katy Perry’den Michael Bublé’ye kadar pek çok yıldız farklı şehirlerde sahne alsa da, asıl büyük şov final gecesine saklanıyor. Futbolun geleneksel yapısını bozacağından endişe eden taraftarlara rağmen FIFA, müziğin ve futbolun birleştirici gücüyle milyarlarca insanı ekran başına kilitlemeye kararlı görünüyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
