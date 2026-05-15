Dünya Kupası Finalinde Devrim: Madonna, Shakira ve BTS Aynı Sahnede!

FIFA tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 19 Temmuz 2026 tarihinde New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak final maçında pop müziğin kraliçesi Madonna, Latin müziğin enerjik ismi Shakira ve K-pop dünyasının küresel fenomeni BTS aynı sahneyi paylaşacak. Futbol tarihinde bir dönüm noktası olarak görülen bu organizasyon, Amerikan futbolunun final maçı olan Super Bowl’daki devre arası şovlarını aratmayacak bir görkemle hazırlanıyor.

Bu devasa prodüksiyonun başında ise müzik dünyasının tanıdık bir ismi, Coldplay'in solisti Chris Martin bulunuyor. Global Citizen iş birliğiyle yürütülen projenin amacı, izleyicilere sadece bir konser sunmak değil, aynı zamanda eğitim fonları için küresel bir farkındalık yaratmak. Gösteri için geleneksel 15 dakikalık devre arası süresinin esnetilmesi planlanırken, sahne alacak sanatçılar da hayranlarını şimdiden heyecanlandırmış durumda. Madonna, temmuz ayında çıkaracağı yeni albümünün enerjisiyle sahneye çıkmaya hazırlanırken, turnuvanın resmi şarkısı 'Dai Dai'ye imza atan Shakira ve askerlik görevlerini tamamlayıp tam kadro bir araya gelen BTS üyeleri, bu tarihi geceyi unutulmaz kılacak.