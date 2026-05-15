1.7 Milyar Liralık Satış! İzmir'in Dev AVM'si Satışa Çıktı: TMSF Point Bornova İçin İhale Tarihini Belirledi

Kayyım kontrolündeki Nokta Bornova Gayrimenkul Geliştirme bünyesinde bulunan dev tesis, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında yeni yatırımcısını bekliyor. Fon tarafından hazırlanan satış ilanına göre, devasa kompleks için belirlenen toplam muhammen bedel 1 milyar 700 milyon TL oldu. Bu büyük ölçekli ihaleye dahil olmak isteyen yerli veya yabancı yatırımcıların, 170 milyon 20 bin TL tutarındaki teminat bedelini ilgili kuruma yatırması gerekiyor.

Satış süreci, şeffaflık ilkesi gereği kapalı zarf usulüyle başlayıp ardından canlı açık artırma ile devam edecek şekilde planlandı. Yatırımcıların resmi tekliflerini en geç 16 Haziran 2026 günü saat 16:00'ya kadar Satış Komisyonu'na ulaştırması zorunlu tutuldu. Büyük ihale ise ertesi gün, yani 17 Haziran 2026 saat 14:00'te TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkez binasında gerçekleştirilecek. Eğer ilk aşamada gelen teklifler beklenen değerin altında kalırsa, Fon Kurulu kararıyla pazarlık aşamasına geçilecek ve bu süreç de 19 Haziran 2026'da neticelendirilecek.

İlgilenen yatırımcı grupları için tesisin kapıları 20 Mayıs ile 15 Haziran 2026 tarihleri arasında açık tutulacak; bu süreçte bilgi odası aracılığıyla tüm detaylı verilere erişim sağlanabilecek. İhaleyi kazanan şanslı tarafın, belirlenen satış bedelinin yanı sıra yüzde 20 oranındaki Katma Değer Vergisi'ni (KDV) peşin olarak ödemesi gerekecek. 145 ayrı taşınmazın yanı sıra merkezin tüm işletme haklarını da kapsayan bu satış, bölgedeki ticari dengeler açısından kritik bir viraj olarak değerlendiriliyor.