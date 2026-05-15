article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Uzmanlar Tarih Verdi: Dünya, Hava Durumu İçin Kırmızı Alarm Durumunda: Sıcaklık Rekorları Altüst Olabilir

Uzmanlar Tarih Verdi: Dünya, Hava Durumu İçin Kırmızı Alarm Durumunda: Sıcaklık Rekorları Altüst Olabilir

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.05.2026 - 07:46

ABD’li bilim insanları, küresel iklim dengesini değiştiren El Nino hava olayının yeniden etkili olmaya başlayacağını duyurdu. Önümüzdeki aylarda ortaya çıkması beklenen bu doğa olayının, yıl sonuna doğru 'çok güçlü' bir seviyeye ulaşarak aşırı sıcaklık ve doğal afet riskini artırmasından endişe ediliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pasifik Okyanusu’ndaki sıcaklık değişimlerine bağlı olarak gelişen El Nino hava olayı için geri sayım başladı.

Pasifik Okyanusu’ndaki sıcaklık değişimlerine bağlı olarak gelişen El Nino hava olayı için geri sayım başladı.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), bu yılın ilerleyen dönemlerinde hava sıcaklıklarını ve iklim şartlarını kökten değiştirebilecek bir hareketliliğin yaşanacağını bildirdi. Yapılan son değerlendirmelere göre, mayıs ile temmuz ayları arasında bu doğa olayının başlama ihtimali yüzde 82 gibi oldukça yüksek bir seviyede görülüyor. Bilim insanları, özellikle eylül ve kasım ayları arasındaki dönemde El Nino’nun şiddetinin 'çok güçlü' bir noktaya ulaşma ihtimalinin yüzde 50’yi aştığını belirtiyor.

Ters piramit modeline göre en kritik veriler ışığında, bu doğa olayının küresel ısınma ile birleşerek dünya genelinde ekstrem hava koşullarına davetiye çıkarması bekleniyor. Uzmanlar, okyanus yüzeyindeki ısınmanın ve rüzgar değişimlerinin tetiklediği bu sürecin; bazı bölgelerde şiddetli kuraklıklara, bazı bölgelerde ise yıkıcı sel baskınlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Her ne kadar El Nino'nun her zaman büyük felaketlerle sonuçlanacağı garanti olmasa da, mevcut iklim değişikliği etkilerinin bu süreçle birlikte daha ağır hissedileceği vurgulanıyor.

Hava sistemleri üzerinde devasa bir etkiye sahip olan bu değişim, ortalama her 2 ila 7 yılda bir tekrarlanıyor. Ancak fosil yakıt kullanımı nedeniyle zaten artış gösteren küresel sıcaklıkların, El Nino’nun etkisiyle rekor seviyelere çıkabileceği ifade ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan benzer süreçlerin, 2023 ve 2024 yıllarını tarihin en sıcak dönemleri arasına soktuğu hatırlatılırken, önümüzdeki sürecin tarım faaliyetlerinden günlük yaşama kadar pek çok alanı doğrudan etkilemesi bekleniyor. Yetkililer, Pasifik'teki bu ısınma hareketini yakından takip etmeye devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın