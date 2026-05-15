Uzmanlar Tarih Verdi: Dünya, Hava Durumu İçin Kırmızı Alarm Durumunda: Sıcaklık Rekorları Altüst Olabilir

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), bu yılın ilerleyen dönemlerinde hava sıcaklıklarını ve iklim şartlarını kökten değiştirebilecek bir hareketliliğin yaşanacağını bildirdi. Yapılan son değerlendirmelere göre, mayıs ile temmuz ayları arasında bu doğa olayının başlama ihtimali yüzde 82 gibi oldukça yüksek bir seviyede görülüyor. Bilim insanları, özellikle eylül ve kasım ayları arasındaki dönemde El Nino’nun şiddetinin 'çok güçlü' bir noktaya ulaşma ihtimalinin yüzde 50’yi aştığını belirtiyor.

Ters piramit modeline göre en kritik veriler ışığında, bu doğa olayının küresel ısınma ile birleşerek dünya genelinde ekstrem hava koşullarına davetiye çıkarması bekleniyor. Uzmanlar, okyanus yüzeyindeki ısınmanın ve rüzgar değişimlerinin tetiklediği bu sürecin; bazı bölgelerde şiddetli kuraklıklara, bazı bölgelerde ise yıkıcı sel baskınlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Her ne kadar El Nino'nun her zaman büyük felaketlerle sonuçlanacağı garanti olmasa da, mevcut iklim değişikliği etkilerinin bu süreçle birlikte daha ağır hissedileceği vurgulanıyor.

Hava sistemleri üzerinde devasa bir etkiye sahip olan bu değişim, ortalama her 2 ila 7 yılda bir tekrarlanıyor. Ancak fosil yakıt kullanımı nedeniyle zaten artış gösteren küresel sıcaklıkların, El Nino’nun etkisiyle rekor seviyelere çıkabileceği ifade ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan benzer süreçlerin, 2023 ve 2024 yıllarını tarihin en sıcak dönemleri arasına soktuğu hatırlatılırken, önümüzdeki sürecin tarım faaliyetlerinden günlük yaşama kadar pek çok alanı doğrudan etkilemesi bekleniyor. Yetkililer, Pasifik'teki bu ısınma hareketini yakından takip etmeye devam ediyor.