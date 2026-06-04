Bilimsel Araştırmalara Göre Çalışmak Yatakta Hasta Yatmaktan Sonra En Mutsuz Eden Aktivite
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Alex Bryson ve George MacKerron’un “Mappiness” adlı akıllı telefon uygulaması üzerinden yürüttüğü geniş çaplı bir çalışma, günlük hayatta yaptığımız aktivitelerin mutluluk seviyelerine etkisini ortaya koydu. Sonuçlara göre ücretli çalışma, yatakta hasta yatmak dışında insanların en mutsuz hissettiği ikinci aktivite olarak bulundu.
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Toplamda 1 milyondan fazla anlık veri toplandı.
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En mutlu ve en mutsuz etkinlikler şu şekilde:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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