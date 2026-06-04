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Bilimsel Araştırmalara Göre Çalışmak Yatakta Hasta Yatmaktan Sonra En Mutsuz Eden Aktivite

Bilimsel Araştırmalara Göre Çalışmak Yatakta Hasta Yatmaktan Sonra En Mutsuz Eden Aktivite

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.06.2026 - 15:43
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Alex Bryson ve George MacKerron’un “Mappiness” adlı akıllı telefon uygulaması üzerinden yürüttüğü geniş çaplı bir çalışma, günlük hayatta yaptığımız aktivitelerin mutluluk seviyelerine etkisini ortaya koydu. Sonuçlara göre ücretli çalışma, yatakta hasta yatmak dışında insanların en mutsuz hissettiği ikinci aktivite olarak bulundu.

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Toplamda 1 milyondan fazla anlık veri toplandı.

Toplamda 1 milyondan fazla anlık veri toplandı.

2010’dan beri İngiltere’de 20 binden fazla kişi tarafından kullanılan Mappiness uygulaması, rastgele zamanlarda kullanıcılara “Şu anda ne yapıyorsun? Nasıl hissediyorsun?” diye soruyor. Uygulama, mutluluk ve rahatlama seviyelerini 0-100 arası ölçekte ölçüyor. 

Çalışmada 40 farklı aktivite karşılaştırıldı. Yatakta hasta yatmak en düşük mutluluk puanını alırken, hemen arkasından çalışmak/ücretli iş geliyor. Çalışma, mutlulukta yaklaşık %7-8’lik bir düşüşe yol açıyor.

En mutlu ve en mutsuz etkinlikler şu şekilde:

En mutlu ve en mutsuz etkinlikler şu şekilde:

Araştırmaya göre en mutlu eden aktivitelerin başında şunlar geliyor:

Cinsellik

Tiyatro/konser/sportif etkinlik izlemek

Spor yapmak

Doğa yürüyüşü

En mutsuz edenler ise:

Yatakta hasta yatmak

Çalışmak

Trafikte zaman geçirmek

Toplantı yapmak

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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