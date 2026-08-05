TÜİK 2026 Verilerini Açıkladı: Ne Instagram Ne X! Türkiye’nin En Çok Kullanılan Telefon Uygulaması Belli Oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2026 yılına ait araştırması, toplumun dijital dünyadaki varlığını gözler önüne serdi. Ülke genelinde internet erişim oranı yüzde 92,3'e ulaşırken, vatandaşların çevrim içi alışverişten e-Devlet hizmetlerine, sosyal medya kullanımından akıllı cihaz tercihlerine kadar tüm alışkanlıklarında dikkat çekici bir artış kaydedildi.
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Türkiye İstatistik Kurumunca yapılan "Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2026"nın sonuçları açıklandı.
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En fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları, yüzde 90 ile WhatsApp, yüzde 77,6 ile YouTube ve yüzde 71,1 ile Instagram olarak kayıtlara geçti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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