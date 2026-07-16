Dünya Kupası Final Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? 2026 Dünya Kupası Finalistleri Kimler?

Dünya Kupası’nda şampiyonluk için mücadele edecek iki takım Arjantin ve İspanya oldu. İlk finalist, 14 Temmuz’da Dallas’ta oynanan yarı finalde Fransa’yı 2-0 mağlup eden İspanya oldu ve böylece turnuva tarihinde ikinci kez finale yükseldi. İkinci finalist ise 15 Temmuz’da Atlanta’daki Mercedes-Benz Stadyumu’nda İngiltere ile karşılaşan Arjantin oldu; 1-0 geriye düştüğü maçta son dakikalarda bulduğu gollerle rakibini 2-1 yenen son şampiyon, iki asist yapan Lionel Messi’nin maçın oyuncusu seçildiği mücadeleyle adını finale yazdırdı. Arjantin kupayı kaldırması halinde üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü kez dünya şampiyonu olacak. İspanya ise kazanması durumunda tarihinde ikinci kez Dünya Kupası’nı müzesine götürecek. İki ülke bugüne kadar toplam 16 kez karşı karşıya geldi; bu maçların 6’sını İspanya, 6’sını da Arjantin kazandı.