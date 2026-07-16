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Dünya Kupası Final Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? 2026 Dünya Kupası Finalistleri Kimler?

etiket Dünya Kupası Final Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? 2026 Dünya Kupası Finalistleri Kimler?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 10:41
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Yarı final mücadelelerinin tamamlanmasıyla birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyonluk yolu iki takıma kaldı ve futbolseverlerin gözü artık tek bir maça çevrildi. “Dünya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta?”, “2026 Dünya Kupası finalistleri kimler?” ve “Arjantin - İspanya maçı hangi statta oynanacak?” soruları araştırılıyor. İşte 2026 Dünya Kupası final maçına dair merak edilen tüm detaylar…

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
03 Gün
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11 Saat
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02 Dakika
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Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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Dünya Kupası Final Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Dünya Kupası Final Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası final maçı, 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı turnuvada oynanacak karşılaşma, organizasyonun 104. ve son maçı olacak ve 11 Haziran’da Meksika’daki Estadio Azteca’da başlayan 39 günlük maratonu noktalayacak. 

Dünya Kupası Final Maçı Saat Kaçta?

Dev final, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Karşılaşma ABD’nin yerel saatiyle öğleden sonra 15.00’te oynanacak ve ilk düdükten önce görkemli bir kapanış töreni gerçekleştirilecek.

2026 Dünya Kupası Finalistleri Kimler?

2026 Dünya Kupası Finalistleri Kimler?

Dünya Kupası’nda şampiyonluk için mücadele edecek iki takım Arjantin ve İspanya oldu. İlk finalist, 14 Temmuz’da Dallas’ta oynanan yarı finalde Fransa’yı 2-0 mağlup eden İspanya oldu ve böylece turnuva tarihinde ikinci kez finale yükseldi. İkinci finalist ise 15 Temmuz’da Atlanta’daki Mercedes-Benz Stadyumu’nda İngiltere ile karşılaşan Arjantin oldu; 1-0 geriye düştüğü maçta son dakikalarda bulduğu gollerle rakibini 2-1 yenen son şampiyon, iki asist yapan Lionel Messi’nin maçın oyuncusu seçildiği mücadeleyle adını finale yazdırdı. Arjantin kupayı kaldırması halinde üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü kez dünya şampiyonu olacak. İspanya ise kazanması durumunda tarihinde ikinci kez Dünya Kupası’nı müzesine götürecek. İki ülke bugüne kadar toplam 16 kez karşı karşıya geldi; bu maçların 6’sını İspanya, 6’sını da Arjantin kazandı.

Arjantin - İspanya Dünya Kupası Final Maçı Nereden İzlenir?

Arjantin - İspanya Dünya Kupası Final Maçı Nereden İzlenir?

Maç Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT 1 Canlı İzle

2026 Dünya Kupası Finali Arjantin - İspanya Maçı Nerede, Hangi Statta Oynanacak?

2026 Dünya Kupası Finali Arjantin - İspanya Maçı Nerede, Hangi Statta Oynanacak?

Final mücadelesine, ABD’nin New Jersey eyaletindeki East Rutherford kentinde bulunan MetLife Stadyumu ev sahipliği yapacak. Stat, FIFA’nın turnuva sponsorluk kuralları gereği organizasyon boyunca “New York/New Jersey Stadyumu” adıyla anılıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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