article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
BDDK'den Kredi Kararı: Limitler Düşürüldü, Tarih Verildi

BDDK'den Kredi Kararı: Limitler Düşürüldü, Tarih Verildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
05.08.2026 - 14:18
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kalkınma ve yatırım bankalarının kredi limitlerine yönelik kapsamlı bir karara imza attı. Kurul tarafından alınan kararla birlikte, bu bankaların tek bir kişi veya belirli bir risk grubuna açabileceği kredi oranlarında önemli bir kesintiye gidildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BDDK'den kredi kararı: Sınır getirildi, risk oranları düşürüldü.

BDDK'den kredi kararı: Sınır getirildi, risk oranları düşürüldü.

Yeni finansal düzenleme çerçevesinde, kalkınma ve yatırım bankalarının konsolide ya da konsolide olmayan hesaplamalarında, bir gerçek veya tüzel kişiye, yahut belirli bir risk grubuna tahsis edebileceği kredilerin toplam risk tutarının ana sermayeye oranı yeniden belirlendi. Geçmiş dönemde yüzde 40 ila yüzde 60 bandında uygulanan bu azami tavan, yapılan değişiklikle birlikte yüzde 30 seviyesine çekildi.

Benzer bir sıkılaşma adımı bankaların doğrudan bünyesinde yer aldığı risk grupları için de atıldı. Bankanın kendi dahil olduğu risk grubuna verebileceği kredilerin toplam risk tutarının ana sermayeye oranı, önceden yüzde 35 ile yüzde 55 arasında değişiklik gösterirken, yeni düzenleme doğrultusunda üst sınır net bir şekilde yüzde 25 olarak kararlaştırıldı.

Tarih belirlendi. İki banka düzenlemenin dışında tutuldu.

Tarih belirlendi. İki banka düzenlemenin dışında tutuldu.

BDDK tarafından açıklanan kararda bazı istisnalara da yer verildi. Sektördeki özel konumları ve işlevleri göz önünde bulundurularak İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ile İller Bankası AŞ getirilen bu sınırlamalardan muaf tutuldu. İki kurum haricinde kalan tüm kalkınma ve yatırım bankaları yeni kredi tavanlarına uymakla yükümlü olacak.

BDDK, halihazırda yürürlükteki kredi limitlerini aşmış olan bankalar için mağduriyet ve piyasa dalgalanması yaşanmaması adına kademeli bir takvim yayımladı. Karara göre; bir gerçek kişiye, tüzel kişiye ya da dış risk gruplarına verilen kredilerde mevcut sınır aşımı bulunması durumunda, bu tutarların en geç 1 Nisan 2027 tarihine kadar mevzuata uygun seviyeye indirilmesi gerekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın