BDDK'den Kredi Kararı: Limitler Düşürüldü, Tarih Verildi

Yeni finansal düzenleme çerçevesinde, kalkınma ve yatırım bankalarının konsolide ya da konsolide olmayan hesaplamalarında, bir gerçek veya tüzel kişiye, yahut belirli bir risk grubuna tahsis edebileceği kredilerin toplam risk tutarının ana sermayeye oranı yeniden belirlendi. Geçmiş dönemde yüzde 40 ila yüzde 60 bandında uygulanan bu azami tavan, yapılan değişiklikle birlikte yüzde 30 seviyesine çekildi.

Benzer bir sıkılaşma adımı bankaların doğrudan bünyesinde yer aldığı risk grupları için de atıldı. Bankanın kendi dahil olduğu risk grubuna verebileceği kredilerin toplam risk tutarının ana sermayeye oranı, önceden yüzde 35 ile yüzde 55 arasında değişiklik gösterirken, yeni düzenleme doğrultusunda üst sınır net bir şekilde yüzde 25 olarak kararlaştırıldı.