BDDK'den Kredi Kararı: Limitler Düşürüldü, Tarih Verildi
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kalkınma ve yatırım bankalarının kredi limitlerine yönelik kapsamlı bir karara imza attı. Kurul tarafından alınan kararla birlikte, bu bankaların tek bir kişi veya belirli bir risk grubuna açabileceği kredi oranlarında önemli bir kesintiye gidildi.
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BDDK'den kredi kararı: Sınır getirildi, risk oranları düşürüldü.
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Tarih belirlendi. İki banka düzenlemenin dışında tutuldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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