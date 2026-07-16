Messi ile Yamal'ın Yıllar Önce Çekilen Fotoğrafına Yorum Yağdı: "Bu AI Değil mi?"

Dünya Kupası finali, yalnızca sahadaki mücadeleyle değil, turnuvanın en çok konuşulan iki ismi Lionel Messi ile Lamine Yamal'ın yıllar önce çekilen bir fotoğrafıyla da gündeme damga vurdu. Arjantin ile İspanya'nın Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek olması, Lionel Messi ile henüz bebek olan Lamine Yamal'ın 2007 yılında çekilen ikonik fotoğrafını yeniden gündeme taşıdı.

Futbolseverler, fotoğrafı 'kader', 'film senaryosu gibi' ve 'zamanın en güzel oyunu' ifadeleriyle yorumladı.

İşte, futbol dünyasının gündemine oturan fotoğrafa gelen birbirinden komik ve eğlenceli yorumlar!