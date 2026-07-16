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Messi ile Yamal'ın Yıllar Önce Çekilen Fotoğrafına Yorum Yağdı: "Bu AI Değil mi?"

Messi ile Yamal'ın Yıllar Önce Çekilen Fotoğrafına Yorum Yağdı: "Bu AI Değil mi?"

Messi Dünya Kupası 2026
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 16:42
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Dünya Kupası finali, yalnızca sahadaki mücadeleyle değil, turnuvanın en çok konuşulan iki ismi Lionel Messi ile Lamine Yamal'ın yıllar önce çekilen bir fotoğrafıyla da gündeme damga vurdu. Arjantin ile İspanya'nın Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek olması, Lionel Messi ile henüz bebek olan Lamine Yamal'ın 2007 yılında çekilen ikonik fotoğrafını yeniden gündeme taşıdı. 

Futbolseverler, fotoğrafı 'kader', 'film senaryosu gibi' ve 'zamanın en güzel oyunu' ifadeleriyle yorumladı. 

İşte, futbol dünyasının gündemine oturan fotoğrafa gelen birbirinden komik ve eğlenceli yorumlar!

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İşte Dünyanın Konuştuğu O Kare

İşte Dünyanın Konuştuğu O Kare

Bilmeyenler için kısaca özetlemek gerekirse; fotoğraf, 2007 yılında UNICEF'in geleneksel takvim çekimleri sırasında çekildi. O tarihte henüz 20 yaşında olan Lionel Messi'nin kucağındaki altı aylık bebek ise bugün İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Lamine Yamal'dan başkası değildi.

Yıllar sonra Messi ile Yamal'ın Dünya Kupası finalinde rakip olacak olması ise bu kareyi futbol tarihinin en ikonik fotoğraflarından biri haline getirdi.

Hikayenin Devamı Haberimizde

Gelin, bir de sosyal medya kullanıcılarının fotoğraf karesine yaptığı yorumlara bakalım!👇

Gelin, bir de sosyal medya kullanıcılarının fotoğraf karesine yaptığı yorumlara bakalım!👇
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'

Messi'nin Dünya Kupası'ndaki son maçı, 18 yıl önce bir leğende yıkadığı bir gence karşı oynanacak bir dünya finali olacak. Kaderden kahkahalarla gülmek zorunda kalıyorsun.'

"Messi, eğer 19 yıl sonra Dünya Kupası finalinde onunla karşılaşacağını bilseydi"👇

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'Bu fotoğraf tam bir doğum günü paradoksu gibi. Messi'nin bir fotoğrafındaki rastgele bir bebeğin, 19 yıl sonra Dünya Kupası finalinde onunla karşı karşıya gelme olasılığı absürt derecede düşük görünüyor. Ama bu iki karşılaşma asla tamamen rastgele değildi. Sadık hayranlar yıldızların etrafında kümelenir, yani neredeyse her fanatik hayran, birinin fotoğrafında yer alır. Ve her gelecekteki yıldız, o ailelerden birinden gelir. Her iki grup da aynı küçük havuzdan çekilir. Yamal, Messi'nin kariyerinin sonunu yakalayacak kadar genç yaşta başardığında, böyle bir fotoğrafın bir yerlerde var olması neredeyse garantiydi. Sadece alışılmadık derecede sevimli bir tane olduğu ortaya çıktı!'

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'

Herkesin bu hikayeye tamamen fazla umursamaz davrandığını hissediyorum.'

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'Bu olayın matematiksel olasılığı sıfıra yakın, bu Tanrı'nın zarif bir şaka yaptığını gösteriyor olmalı ve eğer ebedi bir orkestratörün ipleri çektiğine dair bir işarete ihtiyacın varsa? İşte bu.

Bu yüzden sporda kozmik bir şey olduğuna inanıyorum'

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Bu iki kişinin hayatının senaristi hikayede bayağı özenmiş.'

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'Eğer Yamal, Messi'yi yenerse, buradakiyle aynı vibe olacak (ama Voldemort'un Harry'yi öldürmeye çalıştığı kısım hariç, tabii ki)'

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'

Bu AI değildi mi?!'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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