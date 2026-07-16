Messi ile Yamal'ın Yıllar Önce Çekilen Fotoğrafına Yorum Yağdı: "Bu AI Değil mi?"
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Dünya Kupası finali, yalnızca sahadaki mücadeleyle değil, turnuvanın en çok konuşulan iki ismi Lionel Messi ile Lamine Yamal'ın yıllar önce çekilen bir fotoğrafıyla da gündeme damga vurdu. Arjantin ile İspanya'nın Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek olması, Lionel Messi ile henüz bebek olan Lamine Yamal'ın 2007 yılında çekilen ikonik fotoğrafını yeniden gündeme taşıdı.
Futbolseverler, fotoğrafı 'kader', 'film senaryosu gibi' ve 'zamanın en güzel oyunu' ifadeleriyle yorumladı.
İşte, futbol dünyasının gündemine oturan fotoğrafa gelen birbirinden komik ve eğlenceli yorumlar!
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İşte Dünyanın Konuştuğu O Kare
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Gelin, bir de sosyal medya kullanıcılarının fotoğraf karesine yaptığı yorumlara bakalım!👇
"Messi, eğer 19 yıl sonra Dünya Kupası finalinde onunla karşılaşacağını bilseydi"👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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