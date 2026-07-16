Dünya Kupası Finalinde Karşılaşacak Messi ve Yamal'ın Meşhur Fotoğrafının Hikayesi

Arjantin'in ve dünya futbolunun en favori isimlerinden Messi, bir Dünya Kupası'na daha ismini altın harflerle yazdırmaya hazırlanıyor. Öte yandan henüz 19 yaşındaki genç futbolcu Lamine Yamal da imzasını dünya sahnesine atmak istiyor.

İki ismin karşı karşıya gelmesinde, ilginç bir nokta daha var.

Messi ve Yamal, 2007 yılında yani henüz Yamal küçücük bir bebekken bir araya gelmiş ve bir fotoğraf çekimi yapmıştı. O zamanlarda Messi de yeni yeni ün kazanmaya başlamıştı. Çekilen fotoğraf, ikilinin Dünya Kupası mücadelesiyle birlikte yeniden gündeme geldi.