Dünya Kupası Finalinde Karşılaşacak Messi ve Yamal'ın Meşhur Fotoğrafının Hikayesi
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Dünya Kupası'nda artık finale gelindi ve heyecan doruğa çıktı. İlk finalist Fransa'yı 2-0 mağlup eden İspanya olurken ikinci finalist ise İngiltere'yi 2-1 yenen Arjantin oldu. İspanya ile Arjantin karşılaşması büyük bir heyecanla beklenirken her iki takımın yıldız isimleri Messi ve Yamal'ın geçmişteki meşhur fotoğrafları yeniden gündeme geldi.
Messi, Yamal bebekken onunla bir fotoğraf çekimi yaptırmıştı.
İşte o meşhur küvet pozlarının hikayesi!
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Arjantin ile İspanya, Dünya Kupası finalinde kozlarını paylaşacak.
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Peki Messi ve Yamal nasıl yan yana gelmişti?
Messi, bebek Lamine ile nasıl iletişim kuracağını bilmiyordu.
Bir X kullanıcısına göre, bu "kader" doğum günü paradoksuyla açıklanabilir. Nasıl mı?
Yine de acayip bir olay olduğu gerçeğini değiştirmiyor!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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