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Dünya Kupası Finalinde Karşılaşacak Messi ve Yamal'ın Meşhur Fotoğrafının Hikayesi

etiket Dünya Kupası Finalinde Karşılaşacak Messi ve Yamal'ın Meşhur Fotoğrafının Hikayesi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 12:29
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Dünya Kupası'nda artık finale gelindi ve heyecan doruğa çıktı. İlk finalist Fransa'yı 2-0 mağlup eden İspanya olurken ikinci finalist ise İngiltere'yi 2-1 yenen Arjantin oldu. İspanya ile Arjantin karşılaşması büyük bir heyecanla beklenirken her iki takımın yıldız isimleri Messi ve Yamal'ın geçmişteki meşhur fotoğrafları yeniden gündeme geldi.

Messi, Yamal bebekken onunla bir fotoğraf çekimi yaptırmıştı. 

İşte o meşhur küvet pozlarının hikayesi!

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Arjantin ile İspanya, Dünya Kupası finalinde kozlarını paylaşacak.

Arjantin ile İspanya, Dünya Kupası finalinde kozlarını paylaşacak.

Arjantin'in ve dünya futbolunun en favori isimlerinden Messi, bir Dünya Kupası'na daha ismini altın harflerle yazdırmaya hazırlanıyor. Öte yandan henüz 19 yaşındaki genç futbolcu Lamine Yamal da imzasını dünya sahnesine atmak istiyor. 

İki ismin karşı karşıya gelmesinde, ilginç bir nokta daha var. 

Messi ve Yamal, 2007 yılında yani henüz Yamal küçücük bir bebekken bir araya gelmiş ve bir fotoğraf çekimi yapmıştı. O zamanlarda Messi de yeni yeni ün kazanmaya başlamıştı. Çekilen fotoğraf, ikilinin Dünya Kupası mücadelesiyle birlikte yeniden gündeme geldi.

Peki Messi ve Yamal nasıl yan yana gelmişti?

Peki Messi ve Yamal nasıl yan yana gelmişti?

2007 yılında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) için kamera karşısına geçen Messi, o zamanlar 20 yaşındaydı. Şimdi, dünyanın en iyi futbolcuları arasında olan Messi, o zamanlar yeni yeni ün kazanıyordu. 

Kucağında tuttuğu bebek de şimdi Dünya Kupası'nda karşısına geçecek olan Lamine Yamal'dan başkası değil. 

O yıllarda her sene tekrarlanan bir proje kapsamında Barcelona kadrosundaki oyuncular çocuklarla birlikte fotoğraf çekimine giriyordu. Çekime yüzlerce aile katıldı. Karelerin çoğu, zaman içinde unutulup gitti. (Sonuçta Messi'nin bile bu kadar ün kazanacağı belli değildi.)

Yamal'a denk gelen futbolcu ise Messi oldu. O fotoğraflar da unutulup gitmek üzereydi. Ta ki Messi bugünkü ününe kavuşup Yamal da genç bir yıldız olana kadar.

O özel anın fotoğrafçısı ise 'İnanılmaz bir şey. O zaman kimse bu bebeğin bugünkü kişi olacağını hayal edemezdi. Messi'nin de kim olacağını bilemezdiniz. 2007'den bahsediyoruz. Messi Barça'da daha yolun başındaydı. Bu işlerde kaderin payı büyük.' diyor.

Messi, bebek Lamine ile nasıl iletişim kuracağını bilmiyordu.

Messi, bebek Lamine ile nasıl iletişim kuracağını bilmiyordu.

Fotoğrafçı Monfort, AP’ye verdiği demeçte, Messi’nin başlangıçta “bebek Lamine ile nasıl iletişim kuracağını” bilmediğini söyledi. Yamal, henüz 6 aylık bir bebekti. 

Monfort, çekimin perde arkasını şöyle anlatıyor:  'Size 12 oyunculuk bir liste veriyorlardı, her ay için bir isim. Futbolcular çoğu zaman içeri girip 'Hadi çekelim, acelem var, ne yapmamı istiyorsun?' der. Ama acele etmemek gerekir. Birbirini tanımayan iki insan arasında etkileşim gereken bir fotoğrafta ortam soğuk olabilir. Hele biri bebek, diğeri 20 yaşındaysa iş zorlaşır. Ama gayet iyi sonuçlandı. Yamal’ın annesi çok yardımcı oldu. Bebeğin ortamı yadırgamaması için onun varlığı olmazsa olmazdı. Şefkatli, tatlı, sıcak bir kare ararsınız.'

Bir X kullanıcısına göre, bu "kader" doğum günü paradoksuyla açıklanabilir. Nasıl mı?

Bir X kullanıcısına göre, bu "kader" doğum günü paradoksuyla açıklanabilir. Nasıl mı?
twitter.com

'Bu fotoğraf tam bir doğum günü paradoksu gibi. Messi'nin bir fotoğrafındaki rastgele bir bebeğin, 19 yıl sonra Dünya Kupası finalinde onunla karşı karşıya gelme olasılığı absürt derecede düşük görünüyor. Ama bu iki karşılaşma asla tamamen rastgele değildi. Sadık hayranlar yıldızların etrafında kümelenir, yani neredeyse her fanatik hayran, birinin fotoğrafında yer alır. Ve her gelecekteki yıldız, o ailelerden birinden gelir. Her iki grup da aynı küçük havuzdan çekilir. Yamal, Messi'nin kariyerinin sonunu yakalayacak kadar genç yaşta başardığında, böyle bir fotoğrafın bir yerlerde var olması neredeyse garantiydi. Sadece alışılmadık derecede sevimli bir tane olduğu ortaya çıktı!'

Yine de acayip bir olay olduğu gerçeğini değiştirmiyor!

Yine de acayip bir olay olduğu gerçeğini değiştirmiyor!
twitter.com

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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