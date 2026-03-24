Doğum Günü Paradoksu: 23 Kişilik Bir Grupta Aynı Doğum Gününe Sahip 2 Kişinin Olma İhtimali Ne Kadar?

Rastgele iki kişi seçelim. Bunlardan birinin diğeri ile aynı doğum gününü paylaşmama olasılığı 364 bölü 365 (yani 0.9972 ya da %99.72) olacaktır. Çünkü ilk kişi 1 Ocak'ta doğduysa, diğer kişinin 1 Ocak'ta doğmamış olma olasılığı 365 günden geri kalan 364 günden birinde olacaktır; bu da olasılık matematiğinde '364 bölü 365' ile ifade edilir. İkinci kişi, çok büyük bir ihtimalle (spesifik olarak %99.72 ihtimalle) 1 Ocak'tan farklı bir günde doğmuştur.

İkinci kişi de 2 Ocak'ta doğmuş olsun. Bu hesaba dahil edilecek üçüncü bir kişinin 1 Ocak veya 2 Ocak'ta doğmamış olma olasılığı (yani 0.9945 ya da %99.45) olacaktır. Yine, rastgele seçeceğimiz üçüncü bir kişinin, ilk ikisiyle %99.45 ihtimalle ayrı bir doğum gününe sahip olması oldukça beklendik ve makul bir durumdur. Bu olasılıklar, bu şekilde devam eder.

Evrim Ağacı'nın aktardığı hesaba göre, bunların bir arada (aynı anda) gerçekleşme olasılığını bulmak içinse, bu olasılıkları birbiriyle çarpmak gerekiyor.

Örneğin ilk iki kişinin aynı doğum gününü paylaşmama olasılığı '365 bölü 365' çarpı '364 bölü 365' hesabı ile bulunur ve %99.72'ye eşittir. Yani beklediğimiz üzere, oldukça yüksek.

Peki bu hesabı 23 kişiye kadar yükseltelim mi?

Sonuçlar oldukça şaşırtıcı!

23 kişilik bir grupta aynı doğum gününü paylaşan 2 kişinin bulunmuyor olma olasılığı 0.4927'dir, ya da %49.27 olur. Bir diğer deyişle, 23 kişilik bir grupta aynı doğum gününe sahip 2 kişinin bulunma olasılığı %50.73'tür!

Eğer bu işlemi 57 kişiye kadar sürdürecek olursanız, elde edeceğiniz 'paylaşmama olasılığı' %1'in altına düşüyor. Yani, doğum gününü paylaşma olasılığı %99'un üzerine çıkıyor. Ortalama olarak, 35 kişilik bir grupta bile aynı doğum gününe sahip insanları bulabilirsiniz.

Tüm bunlar karışık geliyorsa, minik bir ipucu verelim: Sadece kendi doğum gününüzü düşünmeyin. İşin sırrı herkesin birbiriyle eşleşmesinde. Ahmet ile Ayşe'nin, Ayşe ile Mehmet'in, Mehmet ile Can'ın... 23 kişi arasında o kadar çok farklı ikili grup kurulabilir ki (tam 253 farklı çift), bir noktada iki kişinin doğum günlerinin çakışması çok normal hale gelir. Yani 23 kişi arasında birbirine 'Senin doğum günün ne zaman?' diye sorabilecek tam 253 farklı çift oluşuyor.