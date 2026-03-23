onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
18 Yılda Tamamlandı: Dünyanın En Uzun Sahil Yürüyüş Yolunu Bizzat Kral Açtı

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.03.2026 - 10:52

Dünyanın en uzun sahil yürüyüş yolu, İngiltere'de açıldı. Kral Charles, İngiltere'nin tüm kıyı şeridini çevreleyen yeni yürüyüş yolunun açılışını bizzat yaptı. BBC'nin aktardığına göre, yeni yol tam 2.689 mil (4.327,5 kilometre) uzunluğuyla dünyanın en uzun kıyı yürüyüş yolu oldu.

Kaynak: BBC

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın en uzun sahil yürüyüş yolu, Kral tarafından açılı.

İngiltere kıyılarını kesintisiz şekilde dolaşmayı mümkün kılan yol, aynı zamanda dünyanın en uzun sahil yürüyüş rotası oldu. Kral Charles'ın katılımıyla resmen hizmete açılan yola, “King Charles III England Coast Path” adı verildi. 

İngiltere Hükümet kuruluşu Natural England'e göre,  2.689 mil (4 bin 327 kilometre) uzunluğundaki yol, uzunluğuyla küresel ölçekte de dikkat çekiyor. Yol boyunca, tuz bataklıklarından ve kumlu plajlardan uçurumlara, kum tepelerine ve tarihi kıyı kasabalarına kadar ülkenin en güzel ve çeşitli manzaralarına tanıklık etmek mümkün.

Rota, Cornwall’dan Northumberland’a kadar uzanıyor.

Mevcut yolların yaklaşık 1.600 kilometrelik yeni patikalarla birleştirilmesiyle oluşturulan yol boyunca, Seven Sisters Cliffs, Jurassic Coast ve Lake District gibi önemli noktalar ilk kez kesintisiz bir yürüyüş hattıyla birbirine bağlandı. BBC, yeni sahil yolunun büyük bir kısmı zaten mevcut olduğunu, ancak 1.000 milden fazla yeni yol oluşturulduğunu ve birçok bölümün iyileştirildiğini aktarıyor. Yollara yeniden yüzey kaplaması yapıldı, geçitler kaldırıldı, tahta yollar inşa edildi ve köprüler kuruldu.

Proje, Gordon Brown hükümeti döneminde başlatılmıştı. Yolun açılışı ise18 yıl sonra yapıldı. Güzergahın yaklaşık  yüzde 80'inin şu anda açık olduğu ve yolun geri kalanının büyük bölümünün yıl sonuna kadar tamamlanması beklendiği aktarılıyor.

Daha önce halka kapalı olan araziler açıldı, hareket kabiliyeti kısıtlı olan kişiler de düşünüldü.

Natural England, birçok yerde daha önce halka kapalı olan arazilerin  halka açıldığını belirtiyor. Açıklamada, hareket kabiliyeti kısıtlı olan kişilerin erişilebilirliğinin iyileştirildiği ve böylece daha fazla kişinin parkurun bazı bölümlerinden faydalanabileceği belirtiliyor. Bu yol, aynı zamanda doğayı, tarihi ve kültürü de bir araya getiriyor.

İngiliz hukukunda ilk kez, kıyı şeridinin aşınması veya kayması durumunda güzergahın iç kesimlere doğru kaydırılmasına olanak sağlayan bir düzenleme getirildiği de aktarılıyor. Bu sayede yürüyüş yolu değişen kıyı şeridine uyum sağlayabiliyor ve kıyı yürüyüşünün gelecek nesiller için kesintisiz ve kullanışlı kalması amaçlanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın