18 Yılda Tamamlandı: Dünyanın En Uzun Sahil Yürüyüş Yolunu Bizzat Kral Açtı

Mevcut yolların yaklaşık 1.600 kilometrelik yeni patikalarla birleştirilmesiyle oluşturulan yol boyunca, Seven Sisters Cliffs, Jurassic Coast ve Lake District gibi önemli noktalar ilk kez kesintisiz bir yürüyüş hattıyla birbirine bağlandı. BBC, yeni sahil yolunun büyük bir kısmı zaten mevcut olduğunu, ancak 1.000 milden fazla yeni yol oluşturulduğunu ve birçok bölümün iyileştirildiğini aktarıyor. Yollara yeniden yüzey kaplaması yapıldı, geçitler kaldırıldı, tahta yollar inşa edildi ve köprüler kuruldu.

Proje, Gordon Brown hükümeti döneminde başlatılmıştı. Yolun açılışı ise18 yıl sonra yapıldı. Güzergahın yaklaşık yüzde 80'inin şu anda açık olduğu ve yolun geri kalanının büyük bölümünün yıl sonuna kadar tamamlanması beklendiği aktarılıyor.