İlçedeki Halk Eğitim Kursunda Bir Haftada Üretilen Ürüne Tüm Türkiye'den Talep Var

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.03.2026 - 08:47

Ülkemizdeki halk eğitim merkezi kurslarında, farklı alanlarda eğitimler devam ediyor. Bundan 4 yıl önce, Tokat'ın Zile ilçesinde siyah obsidyenden ayna üretimi için bir kurs açıldı. Şimdilerde bu kursta üretilen aynalar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Doğal volkanik taştan ayna üretiyorlar.

Lavların hızla soğumasıyla oluşan camsı yapıya sahip doğal volkanik taş siyah obsidyenden ayna üretimi için, ilçedeki halk eğitimi merkezinde 4 yıl önce bir kurs açıldı.

Usta öğretici Eda Can'dan eğitim alan kadınlar, aynanın yanı sıra takı, bıçak ve çeşitli hediyelik eşyalar üretiyor. 

Aynalar, özellikle talep görmeye devam ediyor ve Türkiye genelinde 43 ile gönderiliyor. Kursta yılda çeşitli ebatlarda 200'ün üzerinde ayna üretiliyor.

Usta öğretici Can, yaptıkları araştırma sonucunda siyah obsidyen taşından ayna yapılabileceğini gördüklerini belirtiyor ve 4 yıl önce bu alanda çalışmaya başladıklarını dile getirdi.

Taşlar, Kars'ın Sarıkamış ilçesinden getiriliyor.

Usta eğitmen Can, ayna yapım sürecini şu sözlerle anlatıyor: 'Niğde ve farklı yerlerden de taş getirttik ama Sarıkamış'tan getirdiğimiz taşı kullanıyoruz artık. Taştan ayna yapmak bir hafta sürebiliyor. Her aşaması var. Kesimiydi, parlatmasıydı, her makinede ayrı ayrı uğraşıyoruz. Tamamen el emeği'

Tamamen doğal bu aynalar, dekoratif amaçlı kullanılmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
