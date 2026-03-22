Elazığ’ın ‘Beyaz Altını’ 2 Saatte Üretiliyor: Soğuk Hava Sayesinde 1 Ayda 10 Ton Badem Sattılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.03.2026 - 13:57

Elazığ’ın mutfak kültüründe köklü bir geçmişe sahip olan ve 'Beyaz Altın' olarak nitelendirilen badem şekeri, bu yıl Ramazan ayında adeta satış rekorları kırdı. Osmanlı döneminden günümüze uzanan bir gelenek olan bu eşsiz lezzet, özellikle iftar sonrası çay saatlerinin başrol oyuncusu haline geldi. Yerli badem ile pancar şekerinin muazzam uyumuyla hazırlanan badem şekeri, bu yıl 29 günlük süre zarfında yaklaşık 10 tonluk satış rakamına ulaşarak bölge ekonomisine de can suyu oldu.

"Beyaz Altın" Geleneksel Yöntemlerle 2 Saatte Hazırlanıyor

Kalitesinden ödün verilmeden hazırlanan Elazığ badem şekerinin en büyük sırrı, üretiminde kullanılan malzemelerin doğallığında saklı. Kilogramı 500 TL’den alıcı bulan bu lezzet, yaklaşık 2 saat süren titiz bir işlemin ardından tezgahlardaki yerini alıyor. Yerel ustaların maharetli ellerinde şekillenen ürün, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa ve Tunceli gibi bölge illerinden toplanan yerli bademlerle hazırlanıyor. İthal bademin aksine daha yumuşak ve aromatik bir yapıya sahip olan yerli bademler, %100 şeker pancarından elde edilen şerbetle kaplanarak o meşhur çıtır dokusuna kavuşuyor.

Ramazan Bereketini 10 Tonluk Satışla Taçlandırdı

Normal dönemlerde günlük ortalama 150 kilogram civarında tüketilen badem şekeri, Ramazan ayının gelişiyle birlikte talebi katladı. Badem şekeri ustası Coşkun Ceylan, bu yılki yoğun ilgiyi hem havaların serin gitmesine hem de gurbetçilerin yoğun talebine bağlıyor. Ceylan, normal günlerde günde 2-3 kez yapılan üretim kapasitesinin Ramazan ayında günlük 10 postaya kadar çıktığını vurguluyor. Kan şekerini dengelediğine inanılması ve hafif yapısı, bu ürünün her iftar sofrasında yer bulmasını sağlıyor.

İthalata Karşı Yerli ve Doğal Lezzet

Elazığ badem şekerini diğerlerinden ayıran en temel fark, içerisine hiçbir katkı maddesinin girmemesi ve ithal ürün kullanılmamasıdır. Ustalar ithal bademle yapılan şekerlemelerin iç kısmının sert olduğunu ve beklenen lezzeti vermediğini belirtiyor. Bölge halkının ve şehir dışındaki Elazığlıların yoğun ilgisi sayesinde 'Beyaz Altın' sadece bir tatlı değil, aynı zamanda şehrin kültürel bir simgesi olarak damakları tatlandırmaya devam ediyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
