Elazığ’ın ‘Beyaz Altını’ 2 Saatte Üretiliyor: Soğuk Hava Sayesinde 1 Ayda 10 Ton Badem Sattılar

Elazığ badem şekerini diğerlerinden ayıran en temel fark, içerisine hiçbir katkı maddesinin girmemesi ve ithal ürün kullanılmamasıdır. Ustalar ithal bademle yapılan şekerlemelerin iç kısmının sert olduğunu ve beklenen lezzeti vermediğini belirtiyor. Bölge halkının ve şehir dışındaki Elazığlıların yoğun ilgisi sayesinde 'Beyaz Altın' sadece bir tatlı değil, aynı zamanda şehrin kültürel bir simgesi olarak damakları tatlandırmaya devam ediyor.