30 Yaşına Kadar Tasarruf Yapıp Milyoner Olan Adam Bin Pişman! "Keşke Uğraşmasaydım"

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.03.2026 - 14:56

İngiltere’de yaşayan 31 yaşındaki denetçi Airic Z., 30 yaşına gelmeden biriktirdiği 300 bin sterlinlik (yaklaşık 17 milyon TL) servetiyle finans dünyasında yankı uyandırdı. Ancak genç milyonerin 'finansal özgürlük' adını verdiği bu hedefe ulaşırken uyguladığı katı tasarruf yöntemleri, başarısından çok ödediği ağır bedellerle gündeme oturdu. Henüz 21 yaşındayken profesyonel iş hayatına adım atan ve maaşının en az yarısını biriktirmeye başlayan Airic Z., bu süreçte kişisel konforunu ve sağlığını nasıl hiçe saydığını tüm çıplaklığıyla itiraf etti.

Kaynak

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/money/i-save...
Sağlıktan verilen tavizler kronik sorunlara yol açtı.

Genç denetçinin paylaştığı detaylar, tasarrufun bazen ne kadar yıkıcı olabileceğini gözler önüne serdi. Ekonomik gerekçelerle tam 12 yıl boyunca aynı yastığı kullanan Airic Z., ancak dayanılmaz kronik baş ağrıları yaşamaya başlayınca yastığını yenileme kararı alabildi. Benzer bir tutumluluk örneğini ağız sağlığında da sergileyen genç adam, elektrikli diş fırçası masrafından kaçınmak için yıllarca manuel fırça kullanmaya devam etti. Bu kararın faturası ise kendisine çok sayıda diş dolgusu ve yüklü tedavi masrafları olarak geri döndü. Kış aylarında ısınma giderlerini kısmak amacıyla aşırı soğukta yaşamayı tercih etmesi zihinsel üretkenliğini baltalarken, delinen çoraplarını dahi yenilememesi ayaklarında fiziksel yaralar oluşmasına sebebiyet verdi.

Birikimlerinin ilk 100 bin sterlinlik kısmına 25 yaşında ulaşan Airic Z., bu başarıyı sadece harcamalarını kısmaya değil, aynı zamanda borsadaki stratejik yatırımlarına borçlu olduğunu belirtti.

Ancak geçmişteki aşırı tutumlu tavrının kendisini sosyal hayattan kopardığını ve ailesinden izole ettiğini kabul eden milyoner, günümüzde strateji değişikliğine gitti. Artık 'yaşam kalitesi ile tasarruf arasında denge kurmak' üzerine bir model kurgulayan Airic, belirli aralıklarla beş yıldızlı otel konaklamaları ve restoran ziyaretleri gibi deneyimlere bütçe ayırarak 'bilinçli harcama' dönemine geçtiğini vurguladı.

Harcamaların düzenli takibi, bütçe planlaması ve nakit iade sitelerinin kullanımı gibi yöntemleri hala destekleyen Airic Z., en önemli tavsiyesinin yaşam tarzını tamamen bozmadan, sağlığı ve sosyal bağları koruyarak birikim yapmak olduğunun altını çiziyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
