20 Yıllık Nörobilimci Açıkladı: Beyni Genç Tutan 6 Basit Alışkanlık

Baskı altındaki beyin, kısa süreli odaklanma için dopamin ve norepinefrin salgılar. Ancak bu durum sürekli bir hal aldığında, huzur ve mutlulukla ilişkili olan serotonin ve oksitosin depoları tükenir. Uzmanlar, öz eleştiriyi bir motivasyon aracı olarak kullanmanın 'sürdürülemez bir yakıt' olduğu konusunda uyarıyor. Bunun yerine, korkulan senaryolara değil, arzulanan sonuçlara odaklanmak zihinsel dayanıklılığı artırıyor.