20 Yıllık Nörobilimci Açıkladı: Beyni Genç Tutan 6 Basit Alışkanlık

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.03.2026 - 10:43

Yirmi yılı aşkın süredir insan beyninin gizemleri üzerine çalışan Alex Korb, zihin sağlığını korumanın yolunun her dakikayı optimize etmekten değil, biyolojik işleyişe saygı duymaktan geçtiğini vurguluyor. Modern yaşamın getirdiği performans baskısı ve sürekli stres altında ezilen prefrontal korteksi (beynin yönetim merkezi) korumak için, alışılagelmişin dışındaki bu altı yöntem hayati önem taşıyor.

Detaylar 👇

1. Kaygılarınızı Görmezden Gelmemek

Yüksek başarı odaklı bireyler, kaygıyı genellikle bir kusur olarak nitelendirir. Oysa nörobilimsel perspektifte kaygı, limbik sistemden gelen bir sinyaldir. Bu duyguyu bastırmak yerine, onun neye işaret ettiğini anlamaya çalışmak gerekir. Kaygıyı isimlendirmek, beynin amigdala bölgesindeki yükü hafifleterek bireyin paniklemek yerine bilinçli hareket etmesini sağlar.

2. Öz Eleştiri Tuzağına Düşmemek

Baskı altındaki beyin, kısa süreli odaklanma için dopamin ve norepinefrin salgılar. Ancak bu durum sürekli bir hal aldığında, huzur ve mutlulukla ilişkili olan serotonin ve oksitosin depoları tükenir. Uzmanlar, öz eleştiriyi bir motivasyon aracı olarak kullanmanın 'sürdürülemez bir yakıt' olduğu konusunda uyarıyor. Bunun yerine, korkulan senaryolara değil, arzulanan sonuçlara odaklanmak zihinsel dayanıklılığı artırıyor.

3. Uyku Takibi Takıntısından Vazgeçmek

Giyilebilir teknoloji ürünleriyle REM uykusunu veya kalp atış hızını sürekli denetlemek, kontrol edilemeyen veriler üzerinde stres yaratarak 'ortosomni' (mükemmel uyku takıntısı) riskini doğurabiliyor. Bilim insanları, veri takibi yerine biyolojik saati destekleyen habitlere: sabah güneşine çıkmak, kortizolü düşüren akşam rutinleri oluşturmak ve melatonin salınımı için tutarlı yatış saatlerine odaklanmayı öneriyor.

4. Çoklu Görev (Multitasking) İllüzyonunu Kırmak

Aynı anda birden fazla işle uğraşmak, her yeni uyaranda beyne küçük dopamin dozları vererek sahte bir üretkenlik hissi yaratır. Ancak bu görev değişimi karar verme mekanizması olan prefrontal korteksi aşırı yorar. Derin odaklanma gerektiren anlarda işleri küçük zaman bloklarına bölmek, zihinsel enerjiyi korumanın en etkili yoludur.

5. "Toksik Pozitiflik" Yerine Duygusal Dürüstlük

Sürekli başınıza gelenlere 'iyi yanından bakma' zorunluluğu, negatif duyguları baskılayarak beynin üzerindeki tansiyonu artırır. Duyguları yok saymak yerine onları tanımlayıp etiketlemek nörolojik bir rahatlama sağlar. Bu yaklaşım, beynin baskı altında kalmak yerine niyetle yeniden odaklanmasına zemin hazırlar.

6. Üretkenliği Öz Saygıdan Ayrıştırmak

Değeri sadece iş çıktılarına ve başarılara bağlamak, stres hormonlarını kronik olarak yükselterek tükenmişliğe yol açar. Nörobilimsel veriler, bireyin kendi değerini performansından bağımsız görmesinin beyinde daha kalıcı bir huzur ve tatmin duygusu yarattığını gösteriyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
