Bayram Tatilinde Kar Fırtınasına Yakalandılar: Bolu'da Kar Kalınlığı 20 Santimetreye Çıktı!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.03.2026 - 09:18

Bolu ve Düzce’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi kısa sürede beyaza bürüdü. Düzce’de gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, sabaha karşı yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Özellikle Sinekli, Kardüz, Balıklı ve Odayeri yaylalarında lapa lapa yağan karla birlikte kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı. Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’nda 20, Gölcük Tabiat Parkı’nda ise 15 santimetreye kadar yükselen kar, Mart ayında kış şartlarını yeniden geri getirdi.

Bolu'da Bayram Tatilcileri Kar Manzarasıyla Karşılandı

Düzce’nin yanı başında, Bolu’nun doğa harikaları Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı da Mart ayının sürpriz kar yağışından nasibini aldı. Kar kalınlığı Abant’ta 20, Gölcük’te ise 15 santimetreye kadar yükseldi. Ramazan Bayramı tatili vesilesiyle bölgeye akın eden ziyaretçiler bahar ayında kış masalıyla karşılaştı. Tatilciler göl çevresinde yürüyüş yaparak ve kar topu oynayarak bu eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ise ziyaretçilere şeker ikram ederek bayramlarını kutladı.

Düzce Yaylalarında Kar Kalınlığı 40 Santimetreye Ulaştı

Düzce’nin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sabaha karşı yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Özellikle kentin turistik noktalarından olan Sinekli, Kardüz, Balıklı ve Odayeri yaylalarında lapa lapa yağan kar, doğayı kısa sürede beyaza bürüdü. Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı bölgede, hava sıcaklıklarında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. Yetkililer, yüksek kesimlerde kar yağışının iki gün daha süreceğini belirterek, buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ulaşımda buzlanma uyarısı yapıldı.

Kar yağışının getirdiği görsel şölenin yanı sıra, yer yer buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ve belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması için kritik noktalarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hız verdi. Doğaseverlerin ilgi odağı olan bölgede, kartpostallık görüntüler oluşurken yetkililer yayla yollarını kullanacak olan sürücülerin araçlarında gerekli ekipmanları bulundurması gerektiğini hatırlattı.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
