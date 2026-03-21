Bayram Tatilinde Kar Fırtınasına Yakalandılar: Bolu'da Kar Kalınlığı 20 Santimetreye Çıktı!

Düzce’nin yanı başında, Bolu’nun doğa harikaları Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı da Mart ayının sürpriz kar yağışından nasibini aldı. Kar kalınlığı Abant’ta 20, Gölcük’te ise 15 santimetreye kadar yükseldi. Ramazan Bayramı tatili vesilesiyle bölgeye akın eden ziyaretçiler bahar ayında kış masalıyla karşılaştı. Tatilciler göl çevresinde yürüyüş yaparak ve kar topu oynayarak bu eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ise ziyaretçilere şeker ikram ederek bayramlarını kutladı.