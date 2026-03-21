Uzman Psikologlar Açıkladı: Yaratıcı Zekanızın Yüksek Olduğunu Gösteren İşaretler

Psikoloji ve davranış analizi uzmanı Alice Boyes, yaratıcı zekânın sadece sonuçlarla değil, düşünme biçimiyle de anlaşılabileceğini belirtiyor. Boyes’a göre, daha önce başarısız olmuş bir yöntemi 'koşullar değişmiş olabilir' düşüncesiyle tekrar denemekten korkmamak, bu zekânın en belirgin işaretlerinden biridir. Zihninizde sürekli birbiriyle çarpışan fikirlerin olması, yeni deneyimlere duyulan sönmeyen merak ve okunan ya da duyulan her şeyi derinlemesine analiz etme eğilimi, yüksek yaratıcı potansiyeli simgeler.

Tüm bu özelliklerin temelinde yatan en güçlü duygu ise meraktır. Uzmanlar, açık fikirli olmanın ve keşfetme arzusunun yaratıcı zekâyı besleyen en önemli unsurlar olduğunu vurguluyor. Eğer bu belirtilerle kendinizi özdeşleştiriyorsanız, bu özel yeteneğe sahip olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Bu potansiyeli pratiğe dökmek ve geliştirmeye devam etmek, hem profesyonel hem de kişisel gelişiminiz için atabileceğiniz en değerli adımdır.