Bahar Gelemeden Kış Geri Döndü: Türkiye'de Yağış Olmayan Yer Yok

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.03.2026 - 10:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Ülke genelinde hakim olacak çok bulutlu gökyüzü, beraberinde geniş kapsamlı yağışları getirecek. Batı bölgelerinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması beklenirken, yurdun bazı bölgeleri için çığ tehlikesi ve donma riski uyarıları yapılıyor.

Detaylar 👇

Güneydoğu ve Doğu Anadolu İçin Kritik Uyarı

Yağışların büyük bir bölümü yağmur ve sağanak şeklinde görülse de özellikle Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinde şiddetli sağanaklar bekleniyor. Uzmanlar sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görülebileceği bildirildi. Artan sağanak yağışlar sayesinde Diyarbakır'daki Devegeçidi Barajı gibi barajlarda yüksek oranda dolum oldu.

Çığ ve Kar Erimesi Tehlikesi Bulunuyor

Sıcaklık artışıyla birlikte Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda riskli bir döneme giriliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi ve hızlı kar erimeleri nedeniyle oluşabilecek taşkınlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle bu bölgelerdeki dik yamaçlarda yaşayan vatandaşların ve sürücülerin meteorolojik duyuruları yakından takip etmesi hayati önem taşıyor.

Çoğu Yerde Yağmur Beklenirken Bolu ve Kastamonu'da Kar Yağısı Devam Ediyor

Marmara Bölgesi ve Ege genelinde aralıklı sağanak yağışlar hakim olurken, İstanbul ve İzmir’de gökyüzü kapalı kalmaya devam edecek. İç Anadolu’da Ankara, Eskişehir ve Konya gibi merkezlerde yağmurlu bir gün bekleniyor. Karadeniz hattında ise yağışların sahil kesiminde yağmur, Bolu ve Kastamonu gibi illerin yükseklerinde ise kar şeklinde kendisini göstermesi bekleniyor. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Bayburt'un yükseklerinde kar yağışı etkisini sürdürürken, Akdeniz kıyılarında Adana ve Antalya merkezli gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

Deniz Ulaşımını Tercih Edecekler İçin de Uyarılar Mevcut

Özellikle Kuzey ve Güney Ege açıklarında rüzgarın fırtınamsı bir kuvvetle esmesi beklenirken, dalga boyunun yer yer 3 metreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Marmara ve Karadeniz’de ise rüzgarın akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırarak deniz trafiğinde yer yer zorluklar çıkarabileceği belirtiliyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
