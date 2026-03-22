Bahar Gelemeden Kış Geri Döndü: Türkiye'de Yağış Olmayan Yer Yok

Marmara Bölgesi ve Ege genelinde aralıklı sağanak yağışlar hakim olurken, İstanbul ve İzmir’de gökyüzü kapalı kalmaya devam edecek. İç Anadolu’da Ankara, Eskişehir ve Konya gibi merkezlerde yağmurlu bir gün bekleniyor. Karadeniz hattında ise yağışların sahil kesiminde yağmur, Bolu ve Kastamonu gibi illerin yükseklerinde ise kar şeklinde kendisini göstermesi bekleniyor. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Bayburt'un yükseklerinde kar yağışı etkisini sürdürürken, Akdeniz kıyılarında Adana ve Antalya merkezli gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.