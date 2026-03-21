Türkiye'de Esnafın En Fazla Yaptığı Meslek Belli Oldu: 184 İş Arasında "Bakkallık" Birinci

Şehir bazlı verilere bakıldığında, Türkiye'nin ticaret merkezi olan İstanbul, 283 bin 449 esnaf ve sanatkar ile en fazla işletmeye ev sahipliği yapan il unvanını korudu. İstanbul’un ardından esnaf yoğunluğunun en yüksek olduğu iller sırasıyla İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu. Esnaf sayısının en az olduğu il ise 2 bin 178 ile Bayburt olarak kayıtlara geçti. Bayburt’u Ardahan, Tunceli, Iğdır ve Gümüşhane takip etti. Toplam esnaf sayısının ülke nüfusuna oranı ise yüzde 2,65 olarak hesaplandı.