Türkiye'de Esnafın En Fazla Yaptığı Meslek Belli Oldu: 184 İş Arasında "Bakkallık" Birinci

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.03.2026 - 15:41

Türkiye genelinde esnaf ve sanatkarların faaliyet gösterdiği meslek kollarına ilişkin güncel veriler açıklandı. Ocak ayı itibarıyla 184 farklı iş kolunda üretim ve hizmet sunan toplam 2 milyon 256 bin 978 esnaf, ülke genelindeki 2 milyon 542 bin 99 iş yerinde ekonomiye katma değer sağlamaya devam ediyor.

Meslek Kollarında Bakkallık Birinci Sırada

184 meslek dalı arasında yapılan sıralamada, mahalle kültürünün temel taşı olan bakkallık, bayilik ve büfecilik iş kolu, 194 bin 52 esnafla Türkiye’nin en yaygın mesleği olarak birinci sıraya yerleşti. Bu sektörü, lojistik ağının belkemiğini oluşturan ve 189 bin 392 esnafın faaliyet gösterdiği kara yolu ile yük taşımacılığı takip etti. Üçüncü sırada ise 139 bin 825 esnafla lokantacılık sektörü yer aldı. Listeyi, 97 bin 864 esnafla servis aracı işletmeciliği ve 85 bin 506 esnafla taksicilik izledi.

İstanbul Esnafın Merkezi Olmaya Devam Ediyor

Şehir bazlı verilere bakıldığında, Türkiye'nin ticaret merkezi olan İstanbul, 283 bin 449 esnaf ve sanatkar ile en fazla işletmeye ev sahipliği yapan il unvanını korudu. İstanbul’un ardından esnaf yoğunluğunun en yüksek olduğu iller sırasıyla İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu. Esnaf sayısının en az olduğu il ise 2 bin 178 ile Bayburt olarak kayıtlara geçti. Bayburt’u Ardahan, Tunceli, Iğdır ve Gümüşhane takip etti. Toplam esnaf sayısının ülke nüfusuna oranı ise yüzde 2,65 olarak hesaplandı.

Kadın Esnaf Sayısında Artış Yaşanıyor

Ülke genelindeki esnafın yüzde 19,25’ini (434 bin 573) kadınlar oluştururken, erkek esnaf sayısı 1 milyon 822 bin 405 (yüzde 80,75) olarak belirlendi. 2026 yılının ilk ayında esnaf dünyasındaki hareketlilik sürdü; ocakta 27 bin 929 yeni iş yeri tescil edilirken, 12 bin 736 iş yeri kapandı. Yeni işletme açılışlarında da İstanbul 3 bin 311 yeni tescille zirvede yer aldı.

Esnaflara 12 Milyar 584 Milyon TL Kredi Kullandırıldı

Esnafın finansmana erişimi kapsamında, ocak ayında devlet bankaları ve kooperatifler aracılığıyla 16 bin 879 esnafa toplam 12 milyar 584 milyon lira kredi kullandırıldı. Esnaf ve sanatkarlar aynı dönemde 32,25 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, dış satımda ilk sırayı Birleşik Arap Emirlikleri aldı. Esnafın ithalatı ise 41,14 milyon dolar olarak gerçekleşti. Üretim gücünü belgeleyen kapasite raporlarında ise gıda ve tarım sektörü 140 raporla lider olurken, Bursa 24 raporla il bazında öne çıktı.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
