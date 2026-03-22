İran'dan İsrail'e Misilleme Saldırı: Netanyahu, İsrail İçin "Zor Bir Gece" Dedi

Saldırıların hemen öncesinde İsrail, Tahran'daki Malek Ashtar Üniversitesi'ne bağlı bir Ar-Ge tesisini vurduğunu duyurmuştu. Bu tesisin nükleer bileşen geliştirmek için kullanıldığı iddia edilirken, İran ise aynı gün Natanz tesisinin hedef alındığını savunmuştu. Uzmanlar İran’ın bu son hamlesini klasik bir 'göze göz' politikası olarak nitelendiriyor. Tahran’ın amacı, sadece bir ateşkes zorlamak değil, İsrail’in nükleer caydırıcılığına karşı kendi caydırıcılığını yeniden inşa etmek.