onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İran'dan İsrail'e Misilleme Saldırı: Netanyahu, İsrail İçin "Zor Bir Gece" Dedi

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.03.2026 - 09:02

İran ile İsrail-ABD ittifakı arasındaki gerilim, dördüncü haftasına girerken korkulan eşiği aşarak nükleer tesislerin hedef alındığı tehlikeli bir evreye taşındı. İran’ın Natanz nükleer tesisine düzenlenen saldırıya misilleme olarak İsrail’in nükleer kalbi Dimona ve yakınındaki Arad kentini balistik füzelerle vurması, bölgedeki savaşın seyrini değiştirdi.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şehir Merkezlerinde Ağır Tahribat Gerçekleşti

İran devlet televizyonunun 'Natanz’a yanıt' olarak duyurduğu saldırılarda, Arad ve Dimona kentleri ağır darbe aldı. İsrail acil yardım servislerinden alınan verilere göre, Arad’da 10’u ağır olmak üzere en az 88 kişi yaralanırken, Dimona’da 39 kişi hastanelere kaldırıldı. Şehir merkezlerinde çok sayıda konutun yıkıldığı ve ciddi yangınların çıktığı rapor edildi.

Saldırıdan etkilenen bir evden görüntüler 👇

İsrail Savunma Sistemlerinin Yetersiz Kaldığını İtiraf Etti

İsrail askeri yetkilileri, hava savunma sistemlerinin aktive edildiğini ancak yüzlerce kilogram ağırlığında harp başlığı taşıyan bazı füzelerin engellenemediğini itiraf etti. İki balistik füzenin doğrudan yerleşim yerlerine isabet etmesi, savunma stratejilerinde ciddi bir zafiyet tartışması başlattı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ise Şimon Peres Necef Nükleer Araştırma Merkezi'nde henüz bir hasar veya radyasyon sızıntısı tespit edilmediğini belirterek taraflara itidal çağrısında bulundu.

Bahsi geçen balistik füzelerin düşme anları böyle görüntülendi 👇

Bu Saldırı "Göze Göz" Politikası Olarak Nitelendiriliyor

Saldırıların hemen öncesinde İsrail, Tahran'daki Malek Ashtar Üniversitesi'ne bağlı bir Ar-Ge tesisini vurduğunu duyurmuştu. Bu tesisin nükleer bileşen geliştirmek için kullanıldığı iddia edilirken, İran ise aynı gün Natanz tesisinin hedef alındığını savunmuştu. Uzmanlar İran’ın bu son hamlesini klasik bir 'göze göz' politikası olarak nitelendiriyor. Tahran’ın amacı, sadece bir ateşkes zorlamak değil, İsrail’in nükleer caydırıcılığına karşı kendi caydırıcılığını yeniden inşa etmek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Alandaki tahribat böyle görüntülendi 👇

Savaşın İnsani Bilançosu Ağırlaşıyor

Netanyahu bu geceyi İsrail için 'zor bir akşam' olarak nitelendirirken, saldırılara devam edeceklerini yineledi. 28 Şubat’tan bu yana devam eden çatışmalarda, İran kaynaklarına göre aralarında 200’den fazla çocuğun da bulunduğu 1.500’ü aşkın kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki eğitim faaliyetleri askıya alınırken, çatışmanın bölgesel bir nükleer felakete dönüşme riski uluslararası kamuoyunu tedirgin etmeye devam ediyor.

Bölgeden görüntülen saldırının boyutlarını ortaya çıkarıyor

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın