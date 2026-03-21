İran'dan İsrail'in Nükleer Santralinin Olduğu Dimona Bölgesine Füze Saldırısı

İran'dan İsrail'in Nükleer Santralinin Olduğu Dimona Bölgesine Füze Saldırısı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.03.2026 - 22:07

İran, gün içinde İsrail'e çoğu Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesini hedef alan 6 dalga füze saldırısı düzenledi. İsrail, İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiğini ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığını açıkladı.

İsrail makamları en az 20 kişinin yaralandığını duyurdu. Füze saldırısının ardından yaşam yıkım, kameralara yansıdı.

İran, İsrail'in Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgeye füze saldırısı düzenledi.

İran, İsrail'in Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgeye füze saldırısı düzenledi.

AA'nın aktardığına göre, İran, gün içinde İsrail'e çoğu Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesini hedef alan 6 dalga halinde misilleme saldırısı düzenledi.

İran gece yarısından bu yana İsrail'e aralıklarla 6 dalga füze saldırısı düzenlerken saldırıların 5'i İsrail'in güneyini, biri ise orta kesimini hedef aldı.

İsrail ordusundan kısa süre önce yapılan açıklamada, İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in Dimona Nükleer Tesisi'nin de bulunduğu güneyinde sirenlerin çaldığını belirtti. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Dimona bölgesinde İran füzesinin parçasının düşmesi neticesinde 20 kişinin hafif yaralandığını kaydetti.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, 12 alana füze parçalarının düştüğünü ve füze isabet eden bir binanın çöktüğünü aktardı.

Haberde, binanın çöktüğü bölgede 5, bir füze parçasının isabet ettiği kamuya açık sığınakta ise 15 kişinin hafif yaralandığı aktarıldı.

Füze saldırısının tespit edilmesinin ardından hava savunma sistemleri devreye girdi. Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar gönderilirken İsraillilerden, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları istendi.

İran'dan yapılan misilleme nedeniyle güneydeki Necef ve Lut Gölü’nün güneyindeki bölgelerde sirenler devreye girdi.

O anlar böyle kaydedildi;

Meydana gelen yıkım da böyle görüntülendi;

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
