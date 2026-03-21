onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İşler Tersine Döndü: Yapay Zeka, Artık İnsanlara Para Karşılığı İş Yaptıracak!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.03.2026 - 16:14

Dijital dünyada devrim yaratan yapay zeka, fiziksel dünyadaki 'eylemsizlik' sorununu RentAHuman.ai ile aştı. Kripto mühendisi Alexander Liteplo’nun kurduğu platformda, artık yapay zeka ajanları insanları işe alarak gerçek dünyadaki görevlerini tamamlatıyor. Uygulama bir ay içinde 500 bin kayıtlı kullanıcıya ulaştı.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dijital Zeka ile Fiziksel Dünya Arasındaki Boşluk Kapandı

2026 yılının başında yapay zeka teknolojileri, stratejik planlama, metin yazımı ve karmaşık müzakereler konusunda ileri seviyeye ulaşmış olsa da fiziksel dünyada eylem gerçekleştirme kabiliyetinden yoksundu. Kripto mühendisi Alexander Liteplo, yapay zekanın 'mekansal' sınırlamalarını aşmak amacıyla UBC öğrencisi yazılımcı Patricia Tani ile iş birliği yaparak RentAHuman.ai platformunu geliştirdi.

36 saat gibi kısa bir sürede inşa edilen sistem, yapay zeka ajanlarının gerçek dünyadaki işlerini tamamlatmak için insan operatörleri dijital bir pazar yeri üzerinden kiralamasına olanak tanıyor.

AI Ajanları İşveren Konumuna Geçti

Platformun çalışma prensibi geleneksel serbest çalışan (freelance) sitelerinden farklı bir hiyerarşi sunuyor. Sistemde insanlar; yeteneklerini, bulunduklarını konumu ve saatlik ücretlerini tanımlıyor. Otonom yapay zeka ajanları ise kendilerine verilen hedefleri gerçekleştirmek için bu listeleri tarıyor, uygun kişiyi seçiyor ve ödemeyi otomatik olarak gerçekleştiriyor.

İnsan aracısı olmadan işleyen bu süreçte, yapay zeka doğrudan işveren pozisyonuna geçerek lojistikten veri toplamaya kadar pek çok alanda insan gücünü 'outsource' ediyor.

Bir Ayda 500 Bin Kayıtlı Kullanıcı

1 Şubat 2026 tarihinde faaliyete geçen RentAHuman.ai, yayına girdiği ilk gün bin kullanıcı barajını aştı. Bir ayın sonunda ise platformdaki kayıtlı insan sayısı 500 bine ulaştı. Platform üzerinden atanan görevler arasında belirli bir noktada fiziksel gözlem yapmak, tabela taşımak veya dijital botların erişemediği fiziksel alanlarda veri toplamak gibi geniş bir yelpaze bulunuyor.

Girişimin kurucusu Liteplo, bu gelişmeyi 'Ajanlık Çağı' (Agentic Age) olarak nitelendiriyor. Bu modelde yapay zeka planlama, analiz ve müzakere süreçlerini yönetirken; insanlar bu zekanın sahadaki uygulayıcıları haline geliyor. Sektör analistleri, RentAHuman.ai’nın yapay zekanın insanları işinden edeceği yönündeki kaygılara karşılık, insanların yapay zeka tarafından yönetilen yeni bir iş gücü piyasasına dahil olduğu farklı bir istihdam yapısı sunduğunu belirtiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın