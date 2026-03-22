onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İmam ve Muhtar Yuvayı İstemedi: Alper Tüydeş, Antalya'daki Leylek Yuvası İçin Çağrıda Bulundu

Merve Ersoy - TV Editörü
22.03.2026 - 17:00

15 yıldır merakla beklediğimiz Yaren leyleğin gelişini duyuran Alper Tüydeş, Antalya'daki bir leylek yuvasının bilerek bozulduğunu duyurmuştu. Leyleğin ve eşinin döndüğünü duyuran Tüydeş, yuvanın yerine konulması için çağrıda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adem Amca ve Yaren leyleğin senelerdir buluşması insanlara umut olmaya devam ediyor.

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, bu yıl bir kez daha bu mutlu haberi duyurdu. Adem Amca ile Yaren leylek bu yıl 15. kez buluştu.

Ancak Alper Tüydeş, geçtiğimiz günlerde Antalya'da bir leylek yuvasının muhtar ve imamın istememesi sebebiyle bir leylek yuvasının yıkıldığını duyurdu.

Alper Tüydeş haberi yaptığı paylaşımla, 'Antalya Acil!

Antalya Serik’te Dikmen köyü camisindeki leylek yuvası bir kaç gün önce bilerek bozulmuş. Yuvanın sahibi leylek gelmişken hemde. İmam ve köy muhtarı yuvayı istememişler. Leylek içinde yuvanın uzağında bir yere saçma bir direk dikip güya leyleği buraya yönlendirmişler ama nafile elbette. Lütfen gidip bu işi görüşüp sizler bu imam ve muhtarı ikna etsin. Leyleğin eşi gelmeden yuvayı yerine koysunlar.' diyerek duyurmuştu.

Alper Tüydeş, konuyla ilgili bir kez daha çağrıda bulundu.

twitter.com

X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda leyleğin eşinin de geldiğini söyleyen Alper Tüydeş, 'Şu olayın üstünden 4 gün geçti. Üstelik artık leyleğin eşi de geldi.

Antalya Dikmen köyündeki Muhtar ve imamın lütuf ettiği ve geliyor dediği direk yerine eski yuvaları cami kubbesinde beklemeye devam ediyor bu leylekler. Eğer yuvayı yetiştiremezlerse bu sezon üremeyecekler!' diyerek çağrıda bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
8
5
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın