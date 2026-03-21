Yeni Sistem Geliyor: Schengen Ülkelerine Gitmek Artık Daha Zahmetli Olacak

Metin Kaan Kurtuluş'un aktardığına göre, Avrupa Birliği’ne resmen aday olup AB ile vize serbestisi olmayan tek ülke olan Türkiye’de Schengen vizesine dair yeni bir gelişme daha kapıda. Avrupa Birliği’nin Giriş/Çıkış Sistemi (EES) 10 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Geçtiğimiz sene ekim ayından beri kademeli olarak uygulanan sistem, artık tüm ülkeler için uygulanacak. Yeni sistemle birlikte 29 ülkeden oluşan Schengen bölgesine kimlerin girdiğini, çıktığını ve orada ne kadar kaldığını tespit etmek amaçlanıyor.

Şu ana kadar bazı ülkelerin havalimanlarında çok uzun sıraların oluşmasına sebep olan, bazı yolcuların aktarma uçuşlarını kaçırmasına neden olan bu sistem, havalimanlarında daha uzun kuyrukların oluşmasına neden olacak.

EES sistemi kapsamında, AB dışından gelen ziyaretçilerin uçaktan indikten sonra pasaport kontrolünde parmak izlerini kaydettirmesi ve fotoğraf çektirmesi gerekiyor. Kurtuluş'un yazısında 'Bu işlemleri sadece gireceğiniz ülkenin sınır kapısında yaptırabiliyorsunuz. Kayıt süreci uzun zaman alıyor. Bu da havalimanlarında dev kuyruklar oluşmasına sebep oluyor.' ifadeleri yer alıyor.

Ayrıca, bir kez EES sistemine kayıt yaptırmak yeterli olmuyor. İkinci kez gidiyor olsanız da yine indiğiniz havalimanında AB pasaportu olmayan ülke vatandaşları sırasına gireceğiniz için, başka insanların EES kaydını yaptırmasını beklemeniz gerekecek.

AB üyesi olmayıp Schengen bölgesinin bir parçası olan İsviçre’nin Cenevre kentinde 2026’nın başında bekleme sürelerinin 3 saati bulduğu aktarılıyor.