Diyarbakır’da Nevruz Bayramı Kutlaması: Nevruz Ateşi İçin 5 Bin Ton Odun Yakılacak

Diyarbakır’da Nevruz Bayramı Kutlaması: Nevruz Ateşi İçin 5 Bin Ton Odun Yakılacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.03.2026 - 14:43

DEM Parti’nin öncülüğünde Diyarbakır’da Nevruz Bayramı kutlaması gerçekleştirildi. Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda Nevruz için binlerce kişi toplandı. Törende DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda kongre kararı ile feshedilen terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın mesajı da okundu. Nevruz ateşi için alana 5 bin ton odun getirildiği ve odunların yakılacak Nevruz ateşi için kullanılacağı da belirtildi.

DEM Parti, ‘Özgürlük ve Demokrasi Nevruzu’ sloganı ile Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Nevruz Bayramı’nı kutladı.

DEM Parti, ‘Özgürlük ve Demokrasi Nevruzu’ sloganı ile Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Nevruz Bayramı’nı kutladı.

Kutlamalara, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve yurt dışından davetliler katıldı. Nevruz alanı helikopterle havadan izlenirken, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Alanda olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletildi. Parka çakmak, kalem ve parfüm gibi malzemelerle girilmesine izin verilmedi.

Yaklaşık 12 bin polisin görev aldığı 136 bin metrekarelik alanda, toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan bariyerlerle çevrili alana gelenler, 6 ana giriş kapısından 3 kademeli arama noktasından geçirilerek içeri alındı. İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da alana gelerek güvenlik önlemlerini denetledi. Kurulan platformdan müzik yayınları yapılırken, toplananlar da halay çekmeye başladı. Alanda kurulan bölümde istiflenen yaklaşık 5 ton odun ateşe verilecek. Nevruz kutlamalarına Diyarbakır kent merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de katılımların olduğu görüldü.

Kutlamalarda Abdullah Öcalan’ın da mesajı okundu. 👇

Kutlamalardan görüntüler 👇

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Nevruz mesajı 👇

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Nevruz mesajı 👇

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te düzenlenen 'Nevruz Yenigün Programı'na video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:'Suriye, Irak ve savaşın yol açtığı sorunlarla boğuşan İranlı kardeşlerimizin nevruzunu kutluyor bölgedeki savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nevruzun getirdiği bahar ikliminin gönüllerimize umut, toplumlarımıza huzur ve dünyamıza barış getirmesini temenni ediyorum'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Nevruz paylaşımı 👇

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Nevruz paylaşımı 👇
'Nevruz; toprağın uyanışı, umudun yeşermesidir.

Bu topraklar; adaletin ve özgürlüğün de bir bahar havasında yeniden filizlendiği günleri görecek.

Çünkü bahar, mutlaka gelir.

Nevruz Bayramımız kutlu olsun.'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Nevruz paylaşımı 👇

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Nevruz paylaşımı 👇
AK Parti'nin Nevruz paylaşımı 👇

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı 👇

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı 👇
'Dünyanın en zor zamanlarından birinden geçiyoruz. Zor zamanlar, büyük umutların köprüsüyle geçilir.

Umudun adı olan Nevruz’dayız bugün.

Birlik, dirlik, bereket, bolluk ve bahar müjdesi olan Nevruz Bayramı kutlu olsun…'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın paylaşımı 👇

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın paylaşımı 👇
'Nevruz kutlu olsun!

Newroz pîroz be!

Baharın müjdecisi, yeniden dirilişin ve umudun simgesi Nevruz’un; gönül coğrafyamızın dört bir yanında birlik ve kardeşlik duygularımızın tazelenmesine, bolluğa ve berekete vesile olmasını diliyorum.

Tarihinde kadim medeniyetleri barındıran bölgemizde; savaşların değil barışın dilinin, ötekileştirmenin değil bir arada yaşama kültürünün hakim olduğu günler diliyorum.'

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın Nevruz paylaşımı 👇

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın Nevruz paylaşımı 👇
'Nevruz, baharın gelişiyle birlikte hem doğanın hem de gönüllerin yeniden canlandığı bir başlangıçtır.

Bugün, Orta Asya’dan Balkanlar’a uzanan gönül ve kültür coğrafyamızda birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, kardeşlik duygularını derinleştiren anlamlı bir buluşma noktasıdır.

21 Mart Nevruz Bayramı’nı tebrik ediyor; Nevruz’un tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
