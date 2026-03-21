Başuzman İsa Karakaş’tan Maaş Beyannameleri ile İlgili Kritik Uyarı: Kimler Beyanname Vermeli?

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, maaş beyannameleri ile ilgili önemli bir yazı kaleme aldı.

İşte İsa Karakaş’ın yazısından öne çıkan detaylar;

Vergi kanunlarımıza göre ücret, sadece her ay banka hesabınıza yatan rakamdan ibaret değildir. İşverene bağlı olarak yapılan hizmet karşılığında alınan para, mal (ayın) veya sağlanan her türlü menfaat 'ücret' kapsamına girer.

2025 yılında elde edilen gelirler için genel olarak şu 3 temel kurala dikkat etmelisiniz:

Tek işverenden yüksek gelir: Tek bir yerden maaş alıyorsanız ve yıllık brüt tutar 4.300.000 TL’yi aşıyorsa beyanname vermelisiniz.

Birden fazla işveren: Birden fazla yerden ücret alıyorsanız; birinci işverenden sonraki işverenlerden aldığınız toplam ücret 330.000 TL’yi geçiyorsa tüm gelirlerinizi beyan etmeniz şarttır.

Toplam gelir sınırı: Tüm işverenlerden alınan ücretlerin toplamı, birinci işveren dâhil 4.300.000 TL’yi aşıyorsa yine beyanname verilmelidir.