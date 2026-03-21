Başuzman İsa Karakaş’tan Maaş Beyannameleri ile İlgili Kritik Uyarı: Kimler Beyanname Vermeli?

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.03.2026 - 10:29

SGK Başuzmanı İsa Karakaş,Türkiye Gazetesi’ndeki yazısında maaş beyannameleri ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Maaşlardan kesilen vergilerin her zaman yeterli olmadığını ifade eden Karakaş, beyanname için maaş sınırlarını açıkladı. Peki kimler beyanname vermeli? Maaş beyannamesinin avantajları neler? İşte tüm detaylar…

Yıllık maaşınız 4 milyon 300 bin lirayı buluyorsa beyanname vermeniz gerektiğini biliyor musunuz?

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, maaş beyannameleri ile ilgili önemli bir yazı kaleme aldı. 

İşte İsa Karakaş’ın yazısından öne çıkan detaylar;

Vergi kanunlarımıza göre ücret, sadece her ay banka hesabınıza yatan rakamdan ibaret değildir. İşverene bağlı olarak yapılan hizmet karşılığında alınan para, mal (ayın) veya sağlanan her türlü menfaat 'ücret' kapsamına girer.

2025 yılında elde edilen gelirler için genel olarak şu 3 temel kurala dikkat etmelisiniz:

Tek işverenden yüksek gelir: Tek bir yerden maaş alıyorsanız ve yıllık brüt tutar 4.300.000 TL’yi aşıyorsa beyanname vermelisiniz.

Birden fazla işveren: Birden fazla yerden ücret alıyorsanız; birinci işverenden sonraki işverenlerden aldığınız toplam ücret 330.000 TL’yi geçiyorsa tüm gelirlerinizi beyan etmeniz şarttır.

Toplam gelir sınırı: Tüm işverenlerden alınan ücretlerin toplamı, birinci işveren dâhil 4.300.000 TL’yi aşıyorsa yine beyanname verilmelidir.

Maaş beyannamesi vermenin avantajları neler?

Beyanname vermek sadece vergi ödemek demek değildir; aynı zamanda yıl içinde yapamadığınız bazı indirimleri kullanarak vergi iadesi alma şansıdır.

Şunları matrahınızdan düşebilirsiniz:

Eğitim ve sağlık: Kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınız için Türkiye’de yaptığınız harcamaları, beyan edilen gelirin %10’una kadar indirebilirsiniz.

Hayat sigortası: Ödediğiniz şahıs sigorta primlerinin bir kısmını matrahtan düşmek mümkündür.

Bağış ve yardımlar: Makbuz karşılığı yapılan bazı bağışlar (Kızılay, Yeşilay, okul ve ibadethane yapımı vb.) sınırlı veya sınırsız olarak gelirden düşülebilir.

Sponsorluk harcamaları,

Bireysel katılım yatırımcısı indirimi ile diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar…

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
