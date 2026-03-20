Petrol Fiyatlarında Kıyamet Senaryosu

Petrol Fiyatlarında Kıyamet Senaryosu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.03.2026 - 00:01

Orta Doğu'da tansyion bir an bile düşmüyor. ABD-İsrail-İran savaşı devam ederken küresel enerji piyasası daha önce görülmemiş bir belirsizlik içinde. Karşılıklı saldır devam ederken Hürmüz Boğazı'nın kapatılması petrol fiyatlarında rekorları beraberinde getirdi. Wall Street Journal’ın haberine göre petrol fiyatları için 180 dolarlık bir kıyamet senaryosu konuşuluyor.

Petrolde kıyamet senaryosu: "Petrolün varil fiyatı için 180 doların üzerine çıkabilir."

Petrolde kıyamet senaryosu: "Petrolün varil fiyatı için 180 doların üzerine çıkabilir."

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan Suudi Arabistan cephesinden gelen son açıklamalar, adeta kıyamet senaryosunu doğurdu. Wall Street Journal (WSJ) tarafından paylaşılan bilgilere göre, yetkililer petrol arzındaki daralmanın devam etmesi durumunda varil fiyatlarının 180 doların üzerine çıkabileceği konusunda dünyayı uyardı. 

Küresel petrol ticaretinin ana konumundaki Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamanın devam etme ihtimali piyasaların kabusu haline geldi. Uzmanlar, boğazdaki sevkiyatın durmasının tarihin en büyük arz kesintilerinden birine yol açabileceğini belirtiyor. Milyonlarca varillik kaybın sadece enerji fiyatlarını değil, küresel tedarik zincirini ve enflasyon dengelerini de altüst etmesi bekleniyor.

İran ve çevresindeki enerji tesislerine yönelik olası saldırılar, üretimin tamamen durma noktasına gelmesi riskini taşıyor. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, dünya ekonomisi enerji kriziyle karşı karşıya kalabilir.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
