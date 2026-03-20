Petrol Fiyatlarında Kıyamet Senaryosu

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan Suudi Arabistan cephesinden gelen son açıklamalar, adeta kıyamet senaryosunu doğurdu. Wall Street Journal (WSJ) tarafından paylaşılan bilgilere göre, yetkililer petrol arzındaki daralmanın devam etmesi durumunda varil fiyatlarının 180 doların üzerine çıkabileceği konusunda dünyayı uyardı.

Küresel petrol ticaretinin ana konumundaki Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamanın devam etme ihtimali piyasaların kabusu haline geldi. Uzmanlar, boğazdaki sevkiyatın durmasının tarihin en büyük arz kesintilerinden birine yol açabileceğini belirtiyor. Milyonlarca varillik kaybın sadece enerji fiyatlarını değil, küresel tedarik zincirini ve enflasyon dengelerini de altüst etmesi bekleniyor.

İran ve çevresindeki enerji tesislerine yönelik olası saldırılar, üretimin tamamen durma noktasına gelmesi riskini taşıyor. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, dünya ekonomisi enerji kriziyle karşı karşıya kalabilir.