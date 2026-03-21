onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Liverpool’un Galatasaraylı Taraftarları Irkçılıkla Suçlamasına Galatasaray Cephesinden Yanıt Geldi

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.03.2026 - 11:29

Galatasaray, hafta içinde oynanan mücadelede Liverpool’a 4-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi’nden elenmişti. İngiliz ekibi, resmî hesabından yaptığı paylaşımda futbolcuları Ibrahima Konate’ye sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların ırkçılık yaptığını açıkladı ve “Bu, insanlık dışı, korkakça ve nefretle beslenen bir tutum.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ise Liverpool’un ırkçılık suçlamasına, “Hayali söylemlerle konuyu farklı bir yere çekmeye çalışıyorlar. Lang’ın sakatlığı sonrasında Liverpool özür bile dilemedi.” diyerek cevap verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Liverpool-Galatasaray maçının yankıları sürüyor.

Galatasaray’ın 4-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi’nden elendiği maçta Osimhen, Konate’nin müdahalesi sonrasında sakatlanmış ve elinde kırık meydana gelmişti.

Galatasaray’ın Hollandalı oyuncusu Noa Lang da reklam panolarına çarpmış ve parmağının üst boğumunda meydana gelen ciddi kesik sonrasında ameliyat edilmişti.

Liverpool ise resmî sitesinden yaptığı açıklamada Galatasaraylı taraftarların Konate’ye ırkçılığa varan ifadeler kullandığını belirtti.

Liverpool’un açıklaması şu şekilde;

'Bu davranış kesinlikle kabul edilemez. Bu, insanlık dışı, korkakça ve nefretle beslenen bir tutum. Irkçılığın futbolda, toplumda ve hiçbir yerde –ister sosyal medyada ister sosyal ortamda olsun– yeri yoktur.

Oyuncularımız hedef değildir. Onlar insan. Çoğu zaman anonim hesapların arkasına saklanarak oyunculara yöneltilmeye devam eden bu taciz, sporun ve bunun sürmesine izin veren platformların üzerine bir leke düşürmektedir.

Tüm futbol camiası bir araya gelmeli ve bunun tolere edilmeyeceğini açıkça ve taviz vermeden söylemelidir. Sadece kınama sözleri yeterli değildir.

Sosyal medya şirketleri sorumluluk almalı ve hemen harekete geçmelidir. Bu platformlar, bu tacizi önlemek için gerekli güce, teknolojiye ve kaynaklara sahiptir ancak çoğu zaman bunu başaramamaktadır. Irkçı nefretin kontrolsüz bir şekilde yayılmasına izin vermek bir tercihtir ve bu tercih, futbol dünyasındaki oyunculara, ailelere ve topluluklara zarar vermeye devam etmektedir.

Ibrahima’ya tam desteğimizi sunmaya devam edeceğiz ve mümkün olan her durumda sorumluları tespit etmek için ilgili makamlarla iş birliği yapacağız. Ancak olan olduktan sonra buna yanıt verme yükü sürekli olarak oyuncuların ve kulüplerin omuzlarına yüklenemez.

Mevcut durumun devam etmesine izin verilemez. Bu durumla yüzleşilmeli, mücadele edilmeli ve ortadan kaldırılmalıdır. Yarın değil, şimdi.'

Galatasaray’dan cevap gecikmedi.

Liverpool’un Galatasaraylı taraftarları ırkçılıkla suçladığı açıklamaya Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, A Spor’da cevap verdi.

Yazgan, “Liverpool özür bile dilememişken, bir de bunun üstüne kendi oyuncuları Konate’ye yönelik sosyal medyada yapıldığını iddia ettikleri hayali söylemleri gündeme taşıyarak, konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştıklarını görüyoruz.” sözlerini sarf etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın