Liverpool’un Galatasaraylı Taraftarları Irkçılıkla Suçlamasına Galatasaray Cephesinden Yanıt Geldi
Galatasaray, hafta içinde oynanan mücadelede Liverpool’a 4-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi’nden elenmişti. İngiliz ekibi, resmî hesabından yaptığı paylaşımda futbolcuları Ibrahima Konate’ye sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların ırkçılık yaptığını açıkladı ve “Bu, insanlık dışı, korkakça ve nefretle beslenen bir tutum.” ifadelerini kullandı.
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ise Liverpool’un ırkçılık suçlamasına, “Hayali söylemlerle konuyu farklı bir yere çekmeye çalışıyorlar. Lang’ın sakatlığı sonrasında Liverpool özür bile dilemedi.” diyerek cevap verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Liverpool-Galatasaray maçının yankıları sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray’dan cevap gecikmedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın