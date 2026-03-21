ABD'de 2 Türk Girişimci Gökçe Güven ve Selin Kocalar Hakkında Dolandırıcılık İddiası

ABD’de 2 Türk Girişimci Gökçe Güven ve Selin Kocalar Hakkında Dolandırıcılık İddiası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.03.2026 - 15:23

Forbes’un hazırladığı “30 Yaş Altı 30” listesinde yer alan ABD’deki 2 Türk girişimci hakkında dolandırıcılık iddiası ortaya atıldı. Kalder şirketinin kurucusu Gökçe Güven’in sahte bilgilerle yatırımcıları dolandırdığı, Delve’nin kurucusu olan Selin Kocalar’ın ise şirketlere sağladığı güvenlik sertifikalarının “düzmece” olduğu iddia edildi. Gökçe Güven hakkında dava açılırken, Selin Kocalar için henüz bir dava açılmış değil.

Kaynak: Serbestiyet

ABD’de şirketleri bulunan iki Türk girişimci Gökçe Güven ve Selin Kocalar, Forbes’un hazırladığı “30 Yaş Altı 30” listesinde yer almıştı.

ABD’de şirketleri bulunan iki Türk girişimci Gökçe Güven ve Selin Kocalar, Forbes’un hazırladığı “30 Yaş Altı 30” listesinde yer almıştı.

Gökçe Güven’in sahibi olduğu New York merkezli Kalder şirketi hakkında soruşturma başlatıldı. Markalar için sadakat ve ödül programları geliştiren bir girişim olarak tanıtılan şirketin, gelirlerini, müşteri sayısını ve iş ortaklıklarını olduğundan büyük göstererek yatırımcılardan yaklaşık 7 milyon dolar topladığı iddia ediliyor.

Ayrıca yanlış bilgilerin ABD’nin sağladığı “olağanüstü yetenek” vizesi başvurusunda da kullanıldığı tespit edildi. Güven hakkında menkul kıymet dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık, vize dolandırıcılığı ve kimlik suçu suçlamaları ile dava açıldı.

Kurucusu Selin Kocalar olan Delve şirketi hakkında da iddialar ortaya atıldı.

Kurucusu Selin Kocalar olan Delve şirketi hakkında da iddialar ortaya atıldı.

Delve, şirketlere SOC 2, ISO 27001, HIPAA ve GDPR gibi alanlarda “compliance”, yani mevzuata ve güvenlik standartlarına uyum hizmeti verdiğini söyleyen yapay zekâ destekli bir girişim. Forbes profiline göre şirket, 2026 başında Insight Partners liderliğinde 32 milyon dolar yatırım aldı.

Şirketin gerçekten denetim ve uyum sağlamaktan çok, müşterilere uyumluymuş gibi görünen raporlar ve belgeler hazırladığı öne sürülüyor. İddialara göre Delve’in hazırladığı çok sayıda rapor neredeyse birbirinin aynı.

Selin Kocalar hakkında dolandırıcılık iddiası ortaya atılsa da herhangi bir soruşturma açılmış değil.

Bu haberler de ilginizi çekebilir

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
