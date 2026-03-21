ABD’de 2 Türk Girişimci Gökçe Güven ve Selin Kocalar Hakkında Dolandırıcılık İddiası

Gökçe Güven’in sahibi olduğu New York merkezli Kalder şirketi hakkında soruşturma başlatıldı. Markalar için sadakat ve ödül programları geliştiren bir girişim olarak tanıtılan şirketin, gelirlerini, müşteri sayısını ve iş ortaklıklarını olduğundan büyük göstererek yatırımcılardan yaklaşık 7 milyon dolar topladığı iddia ediliyor.

Ayrıca yanlış bilgilerin ABD’nin sağladığı “olağanüstü yetenek” vizesi başvurusunda da kullanıldığı tespit edildi. Güven hakkında menkul kıymet dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık, vize dolandırıcılığı ve kimlik suçu suçlamaları ile dava açıldı.