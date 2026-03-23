Dün Gece Tüm Türkiye'yi Etkisi Altına Alan 'Uykusuzluk' Probleminin Nedenini Açıklıyoruz!

Bayram tatili boyunca geç saatlerde uyuyup uyanmaya alışmak ve uyku düzenini bozmuş olmak elbette dün gece uyku problemlerine neden olmuş olabilir. Ancak astrologlara göre, dahası var!

23 Mart haftasında, gökyüzünde Mars ile Jüpiter arasında üçgen açı meydana gelmeye başladı. Bu açının ise enerjiyi sıkıştırmadığı, aksine 'akıttığı' söyleniyor. TV100'den astrolog Funda Yılmaz, 'Bir tarafta Mars’ın hareket, mücadele ve egemenlik alanını koruma isteği vardır; diğer tarafta ise Jüpiter’in büyüten, genişleten ve fırsat kapıları açan doğası. Bu ikisi uyumlu açı yaptığında hem bireysel hem de toplumsal düzlemde güçlü bir hareketlilik görülür.' diyor.

Dolayısıyla, aksiyon isteyen Mars, enerji patlaması, spor, rekabet, hatta kavga ve sert çıkışlar ile ilişkilendiriliyor. Jüpiter'in de bu enerjiyi büyüttüğü aktarılıyor. İki gezegen arasındaki açı, bireysel hayatlarımızı da etkiliyor ve bizleri harekete geçiriyor. Bu dönemde cesaretimizin arttığı söyleniyor.

Oldukça dinamik ve yüksek enerjili bir kombinasyon olarak kabul edilen bu açı, doğrudan 'uykusuzluk' sebebi olmasa da, dolaylı yollarla uyku düzenimizi etkileyebiliyor. Yani kendinizi her zamankinden daha hevesli, cesur ve hareketli hissetmeniz normal. Bu nedenle vücudunuz uykuya geçmeyi reddediyor. Bu açı altındayken gece yarısı aklınıza 'muhteşem' fikirler gelebilir ve bu fikirleri hemen hayata geçirme isteğiyle uykunuz kaçabilir! Ayrıca üçgen açı olumlu bir akıştır; bu yüzden kendinizi çok güçlü ve yenilmez hissedebilirsiniz. 'Sadece 4 saat uyku bana yeter' diye düşünerek kendi sınırlarınızı zorlayabilirsiniz.

Peki ne yapalım?

Eğer bu dönemde uyku problemi yaşıyorsanız, öncelikle enerjinizi tüketmeye bakın. Gün içinde mutlaka terleyeceğiniz bir egzersiz yapın. Mars'ın enerjisini kuvvetle harcamak, Jüpiter'in getirdiği o geniş enerjiyi dengeleyecektir. Gün içerisinde televizyon ve telefonlardan yayılan mavi ışığı kısıtlayın, zaten aktif olan zihni ekranlarla daha fazla uyarmayın.