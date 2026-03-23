onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dün Gece Tüm Türkiye'yi Etkisi Altına Alan 'Uykusuzluk' Probleminin Nedenini Açıklıyoruz!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.03.2026 - 09:59

Ramazan Bayramı tatilini geride bıraktık ve haftaya hızlı bir başlangıç yaptık. Fakat hızlı bir başlangıç yapmakta zorlananlar, daha doğrusu uyumakta zorlananlar da çoğunluktaydı. Pazarı pazartesiye bağlayan 23 Mart gecesinde binlerce kişi bir türlü uyuyamadığını söyledi. Sosyal medyada 'uyku yasaklandı' paylaşımları arttı. 

Peki 23 Mart gecesinde ne oldu, neden uyuyamadık?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Bugün X'e girerseniz, eminiz uyuyamamakla ilgili pek çok paylaşıma denk geleceksiniz.

twitter.com

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da bir türlü uyuyamayanlar arasında.

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Gonca Vuslateri de!

twitter.com

👇🏻

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Uyuyamamak, bir anda uyanmak...

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Peki Türkiye'de uyku yasaklanmış olabilir mi? :)

twitter.com

Dün gece neden uyuyamadık?

Bayram tatili boyunca geç saatlerde uyuyup uyanmaya alışmak ve uyku düzenini bozmuş olmak elbette dün gece uyku problemlerine neden olmuş olabilir. Ancak astrologlara göre, dahası var!

23 Mart haftasında, gökyüzünde Mars ile Jüpiter arasında üçgen açı meydana gelmeye başladı. Bu açının ise enerjiyi sıkıştırmadığı, aksine 'akıttığı' söyleniyor. TV100'den astrolog Funda Yılmaz, 'Bir tarafta Mars’ın hareket, mücadele ve egemenlik alanını koruma isteği vardır; diğer tarafta ise Jüpiter’in büyüten, genişleten ve fırsat kapıları açan doğası. Bu ikisi uyumlu açı yaptığında hem bireysel hem de toplumsal düzlemde güçlü bir hareketlilik görülür.' diyor.

Dolayısıyla, aksiyon isteyen Mars, enerji patlaması, spor, rekabet, hatta kavga ve sert çıkışlar ile ilişkilendiriliyor. Jüpiter'in de bu enerjiyi büyüttüğü aktarılıyor. İki gezegen arasındaki açı, bireysel hayatlarımızı da etkiliyor ve bizleri harekete geçiriyor. Bu dönemde cesaretimizin arttığı söyleniyor. 

Oldukça dinamik ve yüksek enerjili bir kombinasyon olarak kabul edilen bu açı, doğrudan 'uykusuzluk' sebebi olmasa da, dolaylı yollarla uyku düzenimizi etkileyebiliyor. Yani kendinizi her zamankinden daha hevesli, cesur ve hareketli hissetmeniz normal. Bu nedenle vücudunuz uykuya geçmeyi reddediyor. Bu açı altındayken gece yarısı aklınıza 'muhteşem' fikirler gelebilir ve bu fikirleri hemen hayata geçirme isteğiyle uykunuz kaçabilir! Ayrıca üçgen açı olumlu bir akıştır; bu yüzden kendinizi çok güçlü ve yenilmez hissedebilirsiniz. 'Sadece 4 saat uyku bana yeter' diye düşünerek kendi sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. 

Peki ne yapalım?

Eğer bu dönemde uyku problemi yaşıyorsanız, öncelikle enerjinizi tüketmeye bakın. Gün içinde mutlaka terleyeceğiniz bir egzersiz yapın. Mars'ın enerjisini kuvvetle harcamak, Jüpiter'in getirdiği o geniş enerjiyi dengeleyecektir. Gün içerisinde televizyon ve telefonlardan yayılan mavi ışığı kısıtlayın, zaten aktif olan zihni ekranlarla daha fazla uyarmayın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın