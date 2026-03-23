Tavanla Bakışmaya Son: Sadece 2 Dakikada Uyumanızı Sağlayan "Asker Yöntemi"

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.03.2026 - 12:01

Her gece yatağa girip saatlerce dönüp durmaktan, eski sevgilinizin 5 yıl önce ne demek istediğini düşünmekten yoruldunuz mu? Özellikle de son zamanlarda pek çok kişinin uykuya dalmakta zorlandığını duymuş olabilirsiniz. 'Yorgunum ama uyuyamıyorum' diyenler kulübünün daimi üyeleri için 'askeri uyku yöntemini' anlatmaya geldik.

Kaynak: BBC

ABD donanması tarafından geliştirilen "asker yöntemi" 2 dakikada uykuya dalmanızı sağlıyor.

'Askeri uyku yöntemi' ilk olarak Amerikalı atletizm antrenörü Lloyd 'Bud' Winter'ın 1981'de yazdığı 'Rahatla ve Kazan' adlı kitabında kavramsallaştırıldı. Winter, İkinci Dünya Savaşı'nda, ABD Donanması'nda uçuş öncesi eğitim okulundaki pilotların iyi uyuyabilmeleri için bu tekniği geliştirmişti.

Peki askeri uyku yöntemi nasıl uygulanıyor?

  • Yavaş ve derin nefesler alırken; sırasıyla alnınızı, çenenizi ve yüzünüzü gevşetin.

  • Omuzlarınızı aşağı indirin ve derin nefes alıp verin. Göğsünüzün çökmesine izin verin.

  • Kolunuzun tamamını yatağınıza gömün; pazı, ön kol ve ellerinize doğru ilerleyin. Bunu diğer kolda da tekrarlayın.

  • Bacaklarınızı gevşetin. Önce kalçanızı, sonra baldırınızı, daha sonra da ayak bileğinizi ve ayağınızı. Bunu diğer bacakta da tekrarlayın.

  • Ve şimdi zihninizi boşaltın ve kafanızda rahatlatıcı bir görüntü hayal edin (Winter sıcak bir bahar gününü veya sakin bir gölü hayal etmenizi öneriyor)

  • Gerekirse, 'Sakın düşünme' ifadesini tekrarlayın ve en az 10 saniye boyunca diğer düşünceleri silin.

Bu yöntemin, altı hafta boyunca uygulandığı takdirde pilotlara 'gün veya gece herhangi bir zamanda, herhangi bir koşul altında' iki dakika içinde uykuya dalmayı sağlayacağı iddia ediliyor.

Fakat burada bazı uzman görüşlerine de yer vermek gerek: BBC Dünya Servisi'ne konuşan psikiyatri ve uyku tıbbı uzmanı Dr. Hugh Selsick, 'Uykusuzluk çeken sivillerin, askeri uyku yöntemiyle daha da az başarılı olma olasılığı yüksek' diyor. 

Kendinizi 2 dakika gibi kısa bir sürede uyumaya zorlamak, sinirlenmenize neden olabilir! Yani bu yöntemi denemek isterseniz en iyisi kendinizi 2 dakika ile sınırlamayın. Bedeninizi yavaş yavaş gevşetmeye odaklanın.

Peki başka nasıl yöntemler uygulanabilir?
  • 4-7-8 Tekniği

Vücudun stres seviyesini anında düşüren bu ritmik nefes egzersizi bedeninizi rahatlatabilir:4 saniye boyunca burnundan nefes al.

Nefesini 7 saniye tut.

8 saniye boyunca ağzından 'fıs' sesi çıkararak ver.

  • Çorap Giymek

Ayakları sıcak tutmak, kan damarlarının genişlemesini (vazodilatasyon) sağlar. Bu da beyninize 'vücut ısısı düşüyor, uyku vakti geldi' sinyali gönderir. Normal bir zamanda yatarken çorap giyilmesi tavsiye edilmese de eğer uyumakta zorlanıyorsanız, deneyebilirsiniz.

Kendinizi uyumaya zorlamak, kaygı seviyenizi artırır. Bunun yerine gözlerinizi fal taşı gibi açıp 'asla uyumayacağım' diye kendinizi zorlamayı deneyin :)

  • Yatak Odasının Önemi

İdeal bir uyku için odanızın iki temel kuralı olmalı: Zifiri karanlık ve serinlik. Bilim insanlarına göre ideal uyku sıcaklığı 18°C civarıdır. Odayı havalandırmayı unutmayın.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
