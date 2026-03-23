Tavanla Bakışmaya Son: Sadece 2 Dakikada Uyumanızı Sağlayan "Asker Yöntemi"

'Askeri uyku yöntemi' ilk olarak Amerikalı atletizm antrenörü Lloyd 'Bud' Winter'ın 1981'de yazdığı 'Rahatla ve Kazan' adlı kitabında kavramsallaştırıldı. Winter, İkinci Dünya Savaşı'nda, ABD Donanması'nda uçuş öncesi eğitim okulundaki pilotların iyi uyuyabilmeleri için bu tekniği geliştirmişti.

Peki askeri uyku yöntemi nasıl uygulanıyor?

Yavaş ve derin nefesler alırken; sırasıyla alnınızı, çenenizi ve yüzünüzü gevşetin.

Omuzlarınızı aşağı indirin ve derin nefes alıp verin. Göğsünüzün çökmesine izin verin.

Kolunuzun tamamını yatağınıza gömün; pazı, ön kol ve ellerinize doğru ilerleyin. Bunu diğer kolda da tekrarlayın.

Bacaklarınızı gevşetin. Önce kalçanızı, sonra baldırınızı, daha sonra da ayak bileğinizi ve ayağınızı. Bunu diğer bacakta da tekrarlayın.

Ve şimdi zihninizi boşaltın ve kafanızda rahatlatıcı bir görüntü hayal edin (Winter sıcak bir bahar gününü veya sakin bir gölü hayal etmenizi öneriyor)

Gerekirse, 'Sakın düşünme' ifadesini tekrarlayın ve en az 10 saniye boyunca diğer düşünceleri silin.

Bu yöntemin, altı hafta boyunca uygulandığı takdirde pilotlara 'gün veya gece herhangi bir zamanda, herhangi bir koşul altında' iki dakika içinde uykuya dalmayı sağlayacağı iddia ediliyor.

Fakat burada bazı uzman görüşlerine de yer vermek gerek: BBC Dünya Servisi'ne konuşan psikiyatri ve uyku tıbbı uzmanı Dr. Hugh Selsick, 'Uykusuzluk çeken sivillerin, askeri uyku yöntemiyle daha da az başarılı olma olasılığı yüksek' diyor.

Kendinizi 2 dakika gibi kısa bir sürede uyumaya zorlamak, sinirlenmenize neden olabilir! Yani bu yöntemi denemek isterseniz en iyisi kendinizi 2 dakika ile sınırlamayın. Bedeninizi yavaş yavaş gevşetmeye odaklanın.