Beşiktaş Taraftarının İstediği Mo Salah İçin Avrupa'dan Flaş İddia: "1+1 Anlaşma Sağlandı"
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, dünya futbolunun yıldız isimlerinden Mohamed Salah için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü. Siyah-beyazlı yönetimin, Leandro Trossard'ın ardından Mısırlı yıldızı da kadrosuna katmak için temaslarını sürdürdüğü iddia edildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Mohamed Salah'a ilk resmi teklifini iletti. İlk görüşmelerde yıllık 15 milyon euro talep ettiği belirtilen yıldız futbolcunun, siyah-beyazlı kulübe transfer olabilmek adına maaş beklentisinde indirime gittiği öne sürüldü. Haberde ayrıca Salah'ın avukatının görüşmeleri sürdürmek üzere İstanbul'a geldiği iddia edildi.
Foot Mercato ise flaş bir iddia ortaya attı.
Mohamed Salah için tüm şartlar zorlandı ve anlaşma tamam...
Trossard'ın imza töreninde Salah sesleri vardı.
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