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Beşiktaş Taraftarının İstediği Mo Salah İçin Avrupa'dan Flaş İddia: "1+1 Anlaşma Sağlandı"

Beşiktaş Taraftarının İstediği Mo Salah İçin Avrupa'dan Flaş İddia: "1+1 Anlaşma Sağlandı"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.07.2026 - 20:50
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, dünya futbolunun yıldız isimlerinden Mohamed Salah için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü. Siyah-beyazlı yönetimin, Leandro Trossard'ın ardından Mısırlı yıldızı da kadrosuna katmak için temaslarını sürdürdüğü iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Mohamed Salah'a ilk resmi teklifini iletti. İlk görüşmelerde yıllık 15 milyon euro talep ettiği belirtilen yıldız futbolcunun, siyah-beyazlı kulübe transfer olabilmek adına maaş beklentisinde indirime gittiği öne sürüldü. Haberde ayrıca Salah'ın avukatının görüşmeleri sürdürmek üzere İstanbul'a geldiği iddia edildi.

Foot Mercato ise flaş bir iddia ortaya attı.

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Mohamed Salah için tüm şartlar zorlandı ve anlaşma tamam...

Mohamed Salah için tüm şartlar zorlandı ve anlaşma tamam...

Foot Mercato'nun haberine göre Beşiktaş'ın, Mısırlı yıldız Mohamed Salah ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların, sözleşmesi sona eren deneyimli futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak için önemli mesafe kaydettiği öne sürüldü.

İddialara göre Beşiktaş, Salah'a yıllık 10 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro performans bonusu içeren bir teklif sundu. Tarafların, 1 yıllık sözleşme ve 1 yıl opsiyon konusunda sözlü anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

Trossard'ın imza töreninde Salah sesleri vardı.

Trossard'ın imza töreninde Salah sesleri vardı.

Beşiktaş taraftarı Trossard'ın imza töreni için stadı doldururken, Serdal Adalı'dan dünyaca ünlü bir başka yıldız Salah'ı istedi. Tribünlerin 'Ya Allah, Bismillah Mohamed Salah' tezahüratları uluslararası basında da haber oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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