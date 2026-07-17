Beşiktaş Taraftarının İstediği Mo Salah İçin Avrupa'dan Flaş İddia: "1+1 Anlaşma Sağlandı"

Foot Mercato'nun haberine göre Beşiktaş'ın, Mısırlı yıldız Mohamed Salah ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların, sözleşmesi sona eren deneyimli futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak için önemli mesafe kaydettiği öne sürüldü.

İddialara göre Beşiktaş, Salah'a yıllık 10 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro performans bonusu içeren bir teklif sundu. Tarafların, 1 yıllık sözleşme ve 1 yıl opsiyon konusunda sözlü anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.