Haluk Levent'in WhatsApp Yazışmalarında Hangi Maçlara Para Yatırdığı Ortaya Çıktı

Soruşturma dosyasına giren dijital materyallerde, Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki gün boyu süren mesajlaşmalar yer aldı. İncelemeye alınan ekran görüntülerinde, gün içerisinde cevapsız sesli ve görüntülü aramalar ile '200', 'Tmm' ve 'Kalmadı' gibi kısa mesajların paylaşıldığı görüldü.

Akşam saatlerinde ise yazışmaların futbol bahislerine yöneldiği iddia edildi. Dosyadaki mesajlarda 'Gaziantep yenecek', 'TPS Turku yenecek', 'Keelty Hearts yenecek', 'Koper yenecek', 'Stuttgart handikap yenecek', 'Espanyol yenecek' ve 'Dinamo Bükreş yenecek' ifadeleriyle birlikte kupon ekran görüntülerinin paylaşıldığı öne sürüldü.