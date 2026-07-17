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Haluk Levent'in WhatsApp Yazışmalarında Hangi Maçlara Para Yatırdığı Ortaya Çıktı

Haluk Levent'in WhatsApp Yazışmalarında Hangi Maçlara Para Yatırdığı Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.07.2026 - 20:23
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AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında dosyaya girdiği öne sürülen WhatsApp yazışmalarında, Haluk Levent ile derneğin kurucu üyelerinden Alper Çelik arasında futbol bahislerine ilişkin mesajlar ve kupon paylaşımlarının bulunduğu iddia edildi.

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Maçlara dair tahminleri WhatsApp konuşmalarında tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına eklendiği öne sürülen WhatsApp yazışmalarında, Haluk Levent ile AHBAP Derneği'nin kurucu üyelerinden Alper Çelik arasında futbol maçlarına yönelik bahis tahminleri ve kupon paylaşımlarının bulunduğu iddia edildi.

Dosyada yer aldığı belirtilen ekran görüntülerinde, çeşitli futbol karşılaşmalarına ilişkin bahis tahminleri ve kupon içeriklerinin paylaşıldığı görüldü.

Hangi maçlara oynadığı görüldü.

Hangi maçlara oynadığı görüldü.

Soruşturma dosyasına giren dijital materyallerde, Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki gün boyu süren mesajlaşmalar yer aldı. İncelemeye alınan ekran görüntülerinde, gün içerisinde cevapsız sesli ve görüntülü aramalar ile '200', 'Tmm' ve 'Kalmadı' gibi kısa mesajların paylaşıldığı görüldü.

Akşam saatlerinde ise yazışmaların futbol bahislerine yöneldiği iddia edildi. Dosyadaki mesajlarda 'Gaziantep yenecek', 'TPS Turku yenecek', 'Keelty Hearts yenecek', 'Koper yenecek', 'Stuttgart handikap yenecek', 'Espanyol yenecek' ve 'Dinamo Bükreş yenecek' ifadeleriyle birlikte kupon ekran görüntülerinin paylaşıldığı öne sürüldü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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