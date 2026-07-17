Haluk Levent'in WhatsApp Yazışmalarında Hangi Maçlara Para Yatırdığı Ortaya Çıktı
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AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında dosyaya girdiği öne sürülen WhatsApp yazışmalarında, Haluk Levent ile derneğin kurucu üyelerinden Alper Çelik arasında futbol bahislerine ilişkin mesajlar ve kupon paylaşımlarının bulunduğu iddia edildi.
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Maçlara dair tahminleri WhatsApp konuşmalarında tespit edildi.
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Hangi maçlara oynadığı görüldü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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