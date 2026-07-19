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Günümüzde Sosyal Medya Linçleri ve RTÜK Sebebiyle İlk Bölümden Kaldırılması Muhtemel Olan Eski Diziler

Günümüzde Sosyal Medya Linçleri ve RTÜK Sebebiyle İlk Bölümden Kaldırılması Muhtemel Olan Eski Diziler

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.07.2026 - 15:53

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Televizyon ve dizi kültürü zamana, toplumsal normlara ve siyasi iklimlere göre sürekli şekil değiştiriyor. Geçmişte ekranlarda kahkahalarla izlediğimiz, heyecanla yeni bölümünü beklediğimiz pek çok yapım, bugünün yayıncılık kurallarıyla taban tabana zıt bir noktada duruyor. Zaman ilerledikçe, ekranlardaki görünmez sınırların daha da keskinleştiğini fark etmek zor değil. Dönemin şartlarında normal karşılanan hikaye anlatımları, günümüzün hassasiyet terazisinde tamamen farklı tartılıyor.

'edaltinkaynak' isimli içerik üreticisi, bir dönem hepimizin severek izlediği fakat günümüzde ekranlarda yayınlanması pek mümkün olmayan dizileri sıraladı. Yapılan analiz, medyanın ve toplumsal algının yıllar içinde nereden nereye evrildiğini gözler önüne serdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/Da0GMD...
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Televizyon tarihimizde çığır açan Ruhsar, Hatırla Sevgili ve 1 Kadın 1 Erkek gibi yapımlar bugün sıfırdan çekilmeye kalkışılsa muhtemelen çok büyük krizlerin fitilini ateşlerdi.

Televizyon tarihimizde çığır açan Ruhsar, Hatırla Sevgili ve 1 Kadın 1 Erkek gibi yapımlar bugün sıfırdan çekilmeye kalkışılsa muhtemelen çok büyük krizlerin fitilini ateşlerdi.

Hande Ataizi ve Cem Davran'ın başrollerini paylaştığı fantastik komedi Ruhsar, yağmurlu havalarda öbür dünyadan kocasının yanına gelen bir kadının maceralarını anlatıyordu. Dizideki mizahi öbür dünya tasvirleri, cennet cehennem sekreterliği yapan 'Gözüm Abla' karakteri ve melek/merhum ilişkileri, bugün 'dini değerlerle dalga geçiliyor' suçlamasıyla karşı karşıya kalabilirdi. 

Yakın siyasi tarihimizin en sancılı dönemlerini, sağ-sol çatışmalarını, Adnan Menderes ve Deniz Gezmiş dönemlerini kusursuz bir aşk üçgeniyle harmanlayan Hatırla Sevgili ise bugünün kutuplaşmış sosyal medyasında tam bir linç nesnesi haline gelirdi. Sol perspektiften yazılmasına rağmen sağ görüşlü karakterleri de ötekileştirmeden, insani zaafları ve acılarıyla işleyen o derinlikli anlatı, günümüz sosyal medya kullanıcıları tarafından 'propaganda yapıyorlar' yorumları alabilirdi.

Demet Evgar ve Emre Karayel'in muazzam kimyasıyla devleşen, Kanada formatlı 1 Kadın 1 Erkek ise filtresiz, sansürsüz ve inanılmaz derecede açık sözlü kadın-erkek ilişkileri üzerine diyaloglarıyla biliniyordu. Zeynep ve Ozan'ın evlenmeden aynı evde yaşamaları, modern ilişkinin tüm çıplaklığını ve cesur yatak odası diyaloglarını ekrana taşıması bugünün televizyonlarında hayal bile edilemez. Zaten bir süre sonra dizi, iki karakterin evlilik süreciyle devam etmiş, hatta çiftin çocukları da olmuştu. Dizinin ismi 1 Kadın 1 Erkek 2 Çocuk olarak değiştirilmişti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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