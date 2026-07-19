Günümüzde Sosyal Medya Linçleri ve RTÜK Sebebiyle İlk Bölümden Kaldırılması Muhtemel Olan Eski Diziler

Televizyon ve dizi kültürü zamana, toplumsal normlara ve siyasi iklimlere göre sürekli şekil değiştiriyor. Geçmişte ekranlarda kahkahalarla izlediğimiz, heyecanla yeni bölümünü beklediğimiz pek çok yapım, bugünün yayıncılık kurallarıyla taban tabana zıt bir noktada duruyor. Zaman ilerledikçe, ekranlardaki görünmez sınırların daha da keskinleştiğini fark etmek zor değil. Dönemin şartlarında normal karşılanan hikaye anlatımları, günümüzün hassasiyet terazisinde tamamen farklı tartılıyor.

'edaltinkaynak' isimli içerik üreticisi, bir dönem hepimizin severek izlediği fakat günümüzde ekranlarda yayınlanması pek mümkün olmayan dizileri sıraladı. Yapılan analiz, medyanın ve toplumsal algının yıllar içinde nereden nereye evrildiğini gözler önüne serdi.