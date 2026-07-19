Celal Şengör Stand-Up Gösterisinde Kendisi Hakkında Konuşan Deniz Göktaş'a Yanıt Verdi

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Komedyen Deniz Göktaş geçtiğimiz günlerde YouTube kanalından paylaştığı Ölü Deniz isimli stand-up gösterisiyle tüm ülkenin gündemine oturdu. Gösterinin yayınlanmasının ardından hakkında gözaltı kararı çıkan ve ardından tutuklanan Deniz Göktaş, gösterisinde pek çok isme yer verdi. Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir programda Tolstoy'un meşhur roman karakteri Anna Karenina hakkında söylediklerini de tiye almıştı.
Gösteride kendi ismi de geçen Fatih Altaylı, programına konuk olan Şengör'e bu şaka hakkında ne düşündüğünü sordu. 'Ben muhafazakar bir adamım' diyen Şengör, sözlerinin arkasında olduğunu belirtti.
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"Biri sormuştur, söylemişimdir"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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