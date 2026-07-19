Celal Şengör Stand-Up Gösterisinde Kendisi Hakkında Konuşan Deniz Göktaş'a Yanıt Verdi

Komedyen Deniz Göktaş geçtiğimiz günlerde YouTube kanalından paylaştığı Ölü Deniz isimli stand-up gösterisiyle tüm ülkenin gündemine oturdu. Gösterinin yayınlanmasının ardından hakkında gözaltı kararı çıkan ve ardından tutuklanan Deniz Göktaş, gösterisinde pek çok isme yer verdi. Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir programda Tolstoy'un meşhur roman karakteri Anna Karenina hakkında söylediklerini de tiye almıştı.

Gösteride kendi ismi de geçen Fatih Altaylı, programına konuk olan Şengör'e bu şaka hakkında ne düşündüğünü sordu. 'Ben muhafazakar bir adamım' diyen Şengör, sözlerinin arkasında olduğunu belirtti.