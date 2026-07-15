Beethoven'ın 9. Senfonisi'nin Melodisinin Tamamen Türk Olduğunu İddia Eden Perinçek Marşı Seslendirdi

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı televizyon programında dünyaca ünlü besteci Ludwig van Beethoven'ın en bilinen eserlerinden biri hakkında oldukça konuşulacak bir iddia ortaya attı. Katıldığı canlı yayında yaptığı müzikal taklit ve açıklamalar, sosyal medyada gündem oldu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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