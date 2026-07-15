Beethoven'ın 9. Senfonisi'nin Melodisinin Tamamen Türk Olduğunu İddia Eden Perinçek Marşı Seslendirdi

Daha önce de tarihe damgasını vurmuş pek çok sanatçının Türk olduğu ile ilgili pek de aslı olmayan iddiaları duymuştuk. Beethoven'ın insanlık mirası olarak kabul edilen ve Avrupa Birliği marşına da ilham veren ünlü yapıtının ana ezgisinin doğrudan Türk halk melodilerine dayandığı tezi, programda Perinçek tarafından kendine has bir üslupla seslendirildi. Tarih boyunca Osmanlı askeri bandosu olan mehter marşlarının ve yeniçeri ezgilerinin Avrupa müziğini derinden etkilediği, 'Alla Turca' başlığı altında Mozart'tan Beethoven'a kadar pek çok dahinin eserlerine yön verdiği bilinen bir gerçek. Ancak bu meşhur senfoninin ana temasının bütünüyle bir Türk ezgisi olduğu ve Batı'ya taşındığı iddiası net bir kaynağa dayanmıyor elbette.