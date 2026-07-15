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Beethoven'ın 9. Senfonisi'nin Melodisinin Tamamen Türk Olduğunu İddia Eden Perinçek Marşı Seslendirdi

Beethoven'ın 9. Senfonisi'nin Melodisinin Tamamen Türk Olduğunu İddia Eden Perinçek Marşı Seslendirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.07.2026 - 13:02

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı televizyon programında dünyaca ünlü besteci Ludwig van Beethoven'ın en bilinen eserlerinden biri hakkında oldukça konuşulacak bir iddia ortaya attı. Katıldığı canlı yayında yaptığı müzikal taklit ve açıklamalar, sosyal medyada gündem oldu.

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Beethoven Türk müydü?

Beethoven Türk müydü?

Daha önce de tarihe damgasını vurmuş pek çok sanatçının Türk olduğu ile ilgili pek de aslı olmayan iddiaları duymuştuk. Beethoven'ın insanlık mirası olarak kabul edilen ve Avrupa Birliği marşına da ilham veren ünlü yapıtının ana ezgisinin doğrudan Türk halk melodilerine dayandığı tezi, programda Perinçek tarafından kendine has bir üslupla seslendirildi. Tarih boyunca Osmanlı askeri bandosu olan mehter marşlarının ve yeniçeri ezgilerinin Avrupa müziğini derinden etkilediği, 'Alla Turca' başlığı altında Mozart'tan Beethoven'a kadar pek çok dahinin eserlerine yön verdiği bilinen bir gerçek. Ancak bu meşhur senfoninin ana temasının bütünüyle bir Türk ezgisi olduğu ve Batı'ya taşındığı iddiası net bir kaynağa dayanmıyor elbette.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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