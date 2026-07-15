Fatih Altaylı’dan Haluk Levent Hakkında Şoke Eden Yazı: “Haluk Levent Gerçek Bir Suç Dehasıymış”

“Haluk Levent meselesi, bir kumarbazın kendisine emanet edilen yardımları ahlaksızca cebellezi etmesinden çok daha öte bir yere evriliyor.

Olayın öznesi “kumar borçlarını ödeyemediği için hapse giren zavallı bir bağımlı” olmaktan bir suç makinesine doğru evriliyor.

Gelen bilgiler, aktarılanlar, anlatılanlar çocukluktan başlayan bir “kötülüğü” işaret ediyor.

Mesela Haluk Levent’in ünlü olmadan çok önce, kardeşinin yerine baktığı halı sahada, aynı saati birkaç kişiye birden satıp, sonra da paraları alıp kaçtığını bu vesile ile öğreniyoruz.

Ya da bir arkadaşının evinden çek koçanını çalıp, imzasını taklit ederek bu çeklerle Antalya’da birçok mağazadan beyaz eşya alıp bu eşyaları nakit paraya sattığını, durumu fark eden arkadaşı çeklere bloke koydurunca çeki alan esnaflardan biri icralık olup batınca adamcağızın canına kıydığını anlatıyor mağdurlar.

Türlü rezillik, türlü hikaye.

Ama Levent’in geldiği nokta iyi niyet suistimalinde bambaşka bir boyut. Bireysel bir ahlaksızlıktan çıkıp örgütlü suça evrilmiş bir suç lideri.

Hele hele operasyonu tetiklediği söylenen olay son derece karanlık.

Kız çocuklarına iyilik yapmak için acılı bir babayı dolandırma hikayesi çok da tutarlı değil.

Milyarları olan bir iş insanı, kız öğrencilere yurt yapması için Haluk Levent’e 60 milyon dolarlık gayrimenkul devretmiş. Fabrikaların, alışveriş merkezlerinde dükkanların, arazilerin yurt yapmakla ne alakası varsa artık!

Yersen.

Levent bu gayrimenkullerin parasını ödememiş de, ondan başlamış her şey.

Milyarlarca lira değerinde gayrimenkul, ortada bir sözleşme, bir para, bir çek, bir senet, bir sepet olmadan devrediliyor.

Koskoca Holding’in tüm bu işlemlere nezaret edecek bir hukukçusu bile yok.

Çok açık ki, ortada bir “hayır” işi ya da bir iyiliğe destek değil, bambaşka karanlık bir iş var.

Haluk Levent’in birilerine mesaj verme amaçlı açıklamaları ve siyasetçileri de işe dahil ederek “şantaj” yapmaya başlaması da boşuna değil.

Anlaşılan o ki, Haluk Levent gerçek bir suç dehasıymış.

Şarkıcı olmasa Daltonların da, Casperların da pabucunu dama atarmış.”