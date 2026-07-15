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Fatih Altaylı’dan Haluk Levent Hakkında Şoke Eden Yazı: “Haluk Levent Gerçek Bir Suç Dehasıymış”

Fatih Altaylı’dan Haluk Levent Hakkında Şoke Eden Yazı: “Haluk Levent Gerçek Bir Suç Dehasıymış”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.07.2026 - 12:27
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Gazeteci Fatih Altaylı, son köşe yazısında gözaltına alınan Haluk Levent hakkında çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı. Levent'in geçmişten günümüze uzanan eylemlerini 'suç dehası' olarak tanımlayan Altaylı, özellikle 60 milyon dolarlık şüpheli bir gayrimenkul devrinin ardındaki karanlık ilişkilere ve dolandırıcılık iddialarına dikkat çekti. 

Haluk Levent’in olayının ünlü olmadan önce başladığını ifade eden Fatih Altaylı “Ama Levent’in geldiği nokta iyi niyet suistimalinde bambaşka bir boyut. Bireysel bir ahlaksızlıktan çıkıp örgütlü suça evrilmiş bir suç lideri. Anlaşılan o ki, Haluk Levent gerçek bir suç dehasıymış. Şarkıcı olmasa Daltonların da, Casperların da pabucunu dama atarmış” ifadelerini kullandı.

Kaynak: https://fatihaltayli.com.tr/yazarlar/...
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İşte Fatih Altaylı’nın gündeme bomba gibi düşen Haluk Levent yazısı:

İşte Fatih Altaylı’nın gündeme bomba gibi düşen Haluk Levent yazısı:

Haluk Levent meselesi, bir kumarbazın kendisine emanet edilen yardımları ahlaksızca cebellezi etmesinden çok daha öte bir yere evriliyor.

Olayın öznesi “kumar borçlarını ödeyemediği için hapse giren zavallı bir bağımlı” olmaktan bir suç makinesine doğru evriliyor.

Gelen bilgiler, aktarılanlar, anlatılanlar çocukluktan başlayan bir “kötülüğü” işaret ediyor.

Mesela Haluk Levent’in ünlü olmadan çok önce, kardeşinin yerine baktığı halı sahada, aynı saati birkaç kişiye birden satıp, sonra da paraları alıp kaçtığını bu vesile ile öğreniyoruz.

Ya da bir arkadaşının evinden çek koçanını çalıp, imzasını taklit ederek bu çeklerle Antalya’da birçok mağazadan beyaz eşya alıp bu eşyaları nakit paraya sattığını, durumu fark eden arkadaşı çeklere bloke koydurunca çeki alan esnaflardan biri icralık olup batınca adamcağızın canına kıydığını anlatıyor mağdurlar.

Türlü rezillik, türlü hikaye.

Ama Levent’in geldiği nokta iyi niyet suistimalinde bambaşka bir boyut. Bireysel bir ahlaksızlıktan çıkıp örgütlü suça evrilmiş bir suç lideri.

Hele hele operasyonu tetiklediği söylenen olay son derece karanlık.

Kız çocuklarına iyilik yapmak için acılı bir babayı dolandırma hikayesi çok da tutarlı değil.

Milyarları olan bir iş insanı, kız öğrencilere yurt yapması için Haluk Levent’e 60 milyon dolarlık gayrimenkul devretmiş. Fabrikaların, alışveriş merkezlerinde dükkanların, arazilerin yurt yapmakla ne alakası varsa artık!

Yersen.

Levent bu gayrimenkullerin parasını ödememiş de, ondan başlamış her şey.

Milyarlarca lira değerinde gayrimenkul, ortada bir sözleşme, bir para, bir çek, bir senet, bir sepet olmadan devrediliyor.

Koskoca Holding’in tüm bu işlemlere nezaret edecek bir hukukçusu bile yok.

Çok açık ki, ortada bir “hayır” işi ya da bir iyiliğe destek değil, bambaşka karanlık bir iş var.

Haluk Levent’in birilerine mesaj verme amaçlı açıklamaları ve siyasetçileri de işe dahil ederek “şantaj” yapmaya başlaması da boşuna değil.

Anlaşılan o ki, Haluk Levent gerçek bir suç dehasıymış.

Şarkıcı olmasa Daltonların da, Casperların da pabucunu dama atarmış.”

FATİH ALTAYLI'NIN YAZISININ TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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