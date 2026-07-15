Haluk Levent'in Şoförünün İfadesi Ortaya Çıktı: 210 Milyon Liralık Para Trafiği ve Kıbrıs Detayı Gündem Oldu
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Haluk Levent’in şoförü İlker Çetin, Ahbap Derneğine yönelik soruşturma kapsamında verdiği ifadede, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen yüklü para transferlerinin Haluk Levent’in talimatları doğrultusunda yapıldığını belirtti. Çetin; hesabından Yeliz Kaya’ya 210 milyon lirayı aşan para gönderildiğini, Ankara’da yüklü miktarda nakit taşıdığını, talimatların WhatsApp üzerinden iletildiğini ve Kıbrıs’ta 1-2 milyon liralık kumarhane jetonlarının kendi hesabı üzerinden alındığını beyan etti.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap Derneğine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade veren Haluk Levent'in şoförü İlker Çetin'in verdiği ifade ortaya çıktı.
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Haluk Levent'in şoförü Çetin, Ankara’da yüklü miktarda nakit para teslim aldığını ve bu paraları Yeliz Kaya’nın banka hesabına yatırdığını beyan etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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