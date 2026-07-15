Haluk Levent’in Verdiği İfade Ortaya Çıktı: “Yapılanlara Usulsüzlük Diyebilirsiniz ama Yolsuzluk Diyemezsiniz”
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent’in emniyet ifadesi ortaya çıktı. Levent, 'Haluk Levent olarak ben ne kendimi ne etrafımı ne işlerimi maalesef doğru dürüst yönetemedim. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ben bu yılın sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi zaten Ahbap defterlerine kaydederek düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi. Bu saatten sonra söyleyeceğiniz ya da soracağınız hiçbir sorunun aşağıda belirteceğim açıklamalar dışında bir anlamı kalmayacaktır' ifadelerini kullandı.
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent’in emniyet ifadesi ortaya çıktı.
"Ne kendimi ne etrafımı ne işlerimi maalesef doğru dürüst yönetemedim"
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