Haluk Levent'in İfade Tutanağı Paylaşıldı: "Konuşmama İzin Vermediler"

Gözaltı süreci devam eden Haluk Levent adına X hesabından yapılan paylaşımda, ifade sırasında söylemek istediği bazı hususların resmi tutanağa geçirilmediğini öne sürerek susma hakkını kullanma kararı aldığı duyuruldu.

Paylaşımda Levent'in, 'Konuşmak istiyorum, izin vermediler. Çünkü söyleyeceklerimin resmi kayıtlara geçmesini istemiyorlar.' ifadelerine yer verildi. Aynı paylaşımda, ifade tutanağı ile avukatlar tarafından düzenlenen tutanak da kamuoyuyla paylaşıldı.

Paylaşılan ifade tutanağında Haluk Levent'in şu beyanı yer aldı:

'Bu konuda az önce tutanağa geçirilmesini istediğim politikacılar, devlet kurumları ile ilgili cevap vermek istediğim konuların soruyla alakalı olmadığı söylendiğinden (benim için konuyla alakası var hem de çok var) ifademi veremiyorum ve bundan sonraki sorulara susma hakkımı kullanıyorum.'

Aynı tutanakta müdafii avukatlarının ise şu değerlendirmede bulunduğu görüldü:

'Müvekkilin beyanlarına iştirak ediyoruz. Müvekkilimiz soruşturma konusu ile ilgili detaylı ifade verme niyetindedir ancak savunma hakkımız kısıtlanmıştır. İşbu sebeple detaylı savunma verememekteyiz.'

Paylaşılan avukat tutanağında ayrıca, Haluk Levent'in ifadesi sırasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptığı beyanın, 'soruyla uyumlu olmadığı' gerekçesiyle resmi ifade tutanağına geçirilmediğinin avukatlar tarafından ileri sürüldüğü belirtildi. Aynı tutanakta, bu durum nedeniyle savunma hakkının kısıtlandığının düşünüldüğü ve söz konusu tespitin İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi temsilcisinin de bulunduğu bir tutanakla kayıt altına alındığı ifade edildi.

Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor...