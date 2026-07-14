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Haluk Levent'in İfade Tutanağı Paylaşıldı: "Konuşmama İzin Vermediler"

Haluk Levent'in İfade Tutanağı Paylaşıldı: "Konuşmama İzin Vermediler"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.07.2026 - 21:58
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AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Haluk Levent, X hesabından yapılan paylaşımla ifade sürecinde susma hakkını kullandığını duyurdu. Paylaşımda ifade tutanağı ve avukatlar tarafından düzenlenen tutanak da kamuoyuyla paylaşıldı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Haluk Levent hakkındaki soruşturmada gözaltı süreci devam ediyor.

Haluk Levent hakkındaki soruşturmada gözaltı süreci devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent, 'Dernekler Kanunu'na muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Örgüt üyeliği' suçlamaları kapsamında dün Bursa'da gözaltına alındı. 

Soruşturma dosyasında, Levent'in 2020-2026 yılları arasında yaklaşık 990 milyon lira tutarında bahis oynadığı, bu süreçte yaklaşık 390 milyon lira kaybettiği ve AHBAP Derneği hesabından asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği iddia edildi. Haluk Levent'in İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin sürdüğü bildirilmişti. 

Şarkıcı Haluk Levent, son yıllarda müzik kariyerinin yanı sıra kurucusu olduğu AHBAP Derneği aracılığıyla yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleriyle kamuoyunda geniş bir kesim tarafından tanınan isimler arasında yer alıyordu. Özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından organize edilen yardım çalışmalarıyla gündeme gelmişti.

Haluk Levent, susma hakkını kullandığını duyurdu.

Gözaltı süreci devam eden Haluk Levent adına X hesabından yapılan paylaşımda, ifade sırasında söylemek istediği bazı hususların resmi tutanağa geçirilmediğini öne sürerek susma hakkını kullanma kararı aldığı duyuruldu.

Paylaşımda Levent'in, 'Konuşmak istiyorum, izin vermediler. Çünkü söyleyeceklerimin resmi kayıtlara geçmesini istemiyorlar.' ifadelerine yer verildi. Aynı paylaşımda, ifade tutanağı ile avukatlar tarafından düzenlenen tutanak da kamuoyuyla paylaşıldı.

Paylaşılan ifade tutanağında Haluk Levent'in şu beyanı yer aldı:

'Bu konuda az önce tutanağa geçirilmesini istediğim politikacılar, devlet kurumları ile ilgili cevap vermek istediğim konuların soruyla alakalı olmadığı söylendiğinden (benim için konuyla alakası var hem de çok var) ifademi veremiyorum ve bundan sonraki sorulara susma hakkımı kullanıyorum.'

Aynı tutanakta müdafii avukatlarının ise şu değerlendirmede bulunduğu görüldü:

'Müvekkilin beyanlarına iştirak ediyoruz. Müvekkilimiz soruşturma konusu ile ilgili detaylı ifade verme niyetindedir ancak savunma hakkımız kısıtlanmıştır. İşbu sebeple detaylı savunma verememekteyiz.'

Paylaşılan avukat tutanağında ayrıca, Haluk Levent'in ifadesi sırasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptığı beyanın, 'soruyla uyumlu olmadığı' gerekçesiyle resmi ifade tutanağına geçirilmediğinin avukatlar tarafından ileri sürüldüğü belirtildi. Aynı tutanakta, bu durum nedeniyle savunma hakkının kısıtlandığının düşünüldüğü ve söz konusu tespitin İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi temsilcisinin de bulunduğu bir tutanakla kayıt altına alındığı ifade edildi.

Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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