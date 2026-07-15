Gözaltına Alınan Haluk Levent’in İlk Görüntüleri: Önce Sağlık Kontrolüne Götürüldü Sonra Adliye'ye Sevk Edildi
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Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında baş şüpheli olarak gözaltına alınan Haluk Levent, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolüne götürüldü. Haluk Levent daha sonra adliyeye sevk edildi.
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Haluk Levent gözaltına alındıktan sonra ilk kez görüntülendi.
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İşte Haluk Levent'in gözaltı sonrası ilk görüntüleri:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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