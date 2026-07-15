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Gözaltına Alınan Haluk Levent’in İlk Görüntüleri: Önce Sağlık Kontrolüne Götürüldü Sonra Adliye'ye Sevk Edildi

Gözaltına Alınan Haluk Levent’in İlk Görüntüleri: Önce Sağlık Kontrolüne Götürüldü Sonra Adliye'ye Sevk Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.07.2026 - 10:01
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Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında baş şüpheli olarak gözaltına alınan Haluk Levent, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolüne götürüldü. Haluk Levent daha sonra adliyeye sevk edildi.

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Haluk Levent gözaltına alındıktan sonra ilk kez görüntülendi.

Haluk Levent gözaltına alındıktan sonra ilk kez görüntülendi.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, hakkındaki iddialar üzerine 38 kişi ile birlikte gözaltında bulunan sanatçı Haluk Levent, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolüne getirildi. Haluk Levent sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İşte Haluk Levent'in gözaltı sonrası ilk görüntüleri:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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