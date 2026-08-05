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7 Yıldır Devam Ediyor: Özge Özpirinçci ve Kübra Süzgün Neden Davalık Oldu? Olayın Detayları Nedir?

7 Yıldır Devam Ediyor: Özge Özpirinçci ve Kübra Süzgün Neden Davalık Oldu? Olayın Detayları Nedir?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.08.2026 - 19:10
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Kadın dizisinde anne-kızı canlandıran Özge Özpirinçci ve Kübra Süzgün'ün yıllardır devam eden anlaşmazlığı yeniden gündemde. 2025'te ilk kez kamuoyuna yansıyan iddialar, gözyaşlarıyla paylaşılan video ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan yardım çağrısıyla yeni bir boyut kazandı. Peki taraflar birbirini neden suçluyor? Yedi yıldır devam ettiği öne sürülen bu davalık sürecin perde arkasında neler yaşandı? 

İşte başından sonuna tüm detaylar...

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Her şey "Kadın" dizisinin ardından başladı: Yıllardır konuşulan iddialar ilk kez 2025'te kamuoyuna yansıdı.

Her şey "Kadın" dizisinin ardından başladı: Yıllardır konuşulan iddialar ilk kez 2025'te kamuoyuna yansıdı.

2017 yılında o dönemki adıyla FOX TV, bugünkü adıyla NOW ekranlarında yayın hayatına başlayan Kadın, yalnızca yayınlandığı dönemin değil, Türk televizyon tarihinin en sevilen dram yapımlarından biri olmuştu. Üç sezon boyunca milyonları ekran başına kilitleyen dizi; güçlü hikayesi, oyunculuk performansları ve unutulmaz karakterleriyle uzun süre konuşulmuştu. Özellikle Bahar karakterine hayat veren Özge Özpirinçci performansıyla büyük beğeni toplarken, dizide kızı Nisan'ı canlandıran çocuk oyuncu Kübra Süzgün de izleyicinin hafızasında yer etmişti.

Ancak dizinin final yapmasının üzerinden yıllar geçtikten sonra ikilinin adı bu kez oldukça farklı bir olayla gündeme geldi. 2025 yılında Kübra Süzgün ve ailesi tarafından yönetildiği belirtilen sosyal medya hesabından peş peşe dikkat çeken paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlarda doğrudan Özge Özpirinçci hedef alınırken, oyuncuya yönelik çok ağır suçlamalar ve sert ifadeler kullanıldı. Ardından paylaşılan başka gönderilerde ise CİMER'e başvuru yapıldığı ima edilirken, Özge Özpirinçci'nin eski menajeri Önem Günal ile avukat Nail Gönenli'nin isimleri de paylaşımlara dahil edildi. Kısa süre sonra bu paylaşımlar hesaptan kaldırıldı. Buna rağmen ekran görüntüleri sosyal medyada hızla yayılınca konu ilk kez geniş kitlelerin gündemine taşındı.

Olayın büyümesi üzerine Kübra Süzgün'ün ailesi yeni bir açıklama yaparak 'dolandırıcılık' iddialarının doğrudan Özge Özpirinçci'yi değil, avukat Nail Gönenli'yi hedef aldığını savundu. Ailenin anlatımına göre sürecin başlangıcı, Kübra Süzgün'ün çocuk yaşta yer aldığı bir beyaz eşya reklamına dayanıyordu. Reklam çekimlerinin ardından fotoğrafların izinsiz kullanıldığı, sahte belgeler düzenlenerek genç oyuncunun reklam ve kullanım haklarının başka kişiler üzerine geçirildiği ve bu nedenle yıllardır hukuki mücadele verdikleri öne sürüldü. İddialara göre Özge Özpirinçci de yalnızca bu süreçte adı geçen isimlerden biri haline geldi.

İddiaların gündem olmasının ardından sessizliğini ilk kez bozan Özge Özpirinçci ise bambaşka bir tablo çizdi. Ünlü oyuncu, Kadın dizisinin çekimleri sırasında Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün'ün kendisinden bir avukat tavsiyesi istediğini, bunun üzerine kendi avukatı Nail Gönenli'yi önerdiğini ancak yaşanan hukuki sürecin hiçbir aşamasında yer almadığını söyledi. Yaklaşık yedi yıldır kendisi, ailesi ve yakın çevresinin gerçeğe aykırı suçlamalar, hakaretler ve tehditlerle karşı karşıya kaldığını ifade eden Özpirinçci, bugüne kadar Kübra Süzgün'ün zarar görmemesi adına sessiz kalmayı tercih ettiğini ancak iddiaların ailesine kadar uzanması nedeniyle artık hukuki haklarını kullanacağını açıkladı. Böylece yıllardır taraflar arasında sürdüğü belirtilen anlaşmazlık ilk kez kamuoyu önünde karşılıklı açıklamalarla yeni bir boyut kazanmış oldu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Gözyaşları içindeki video tartışmayı yeniden alevlendirdi: Özge Özpirinçci iddiaları bir kez daha reddetti.

Yaklaşık bir yıl boyunca zaman zaman gündeme gelen tartışma, geçtiğimiz günlerde Kübra Süzgün'ün sosyal medya hesabından paylaştığı gözyaşları içindeki videoyla yeniden ülke gündemine oturdu. Genç oyuncu videoda doğrudan Özge Özpirinçci'ye seslenerek, yedi yıldır kendisi ve ailesinin büyük bir mağduriyet yaşadığını iddia etti. Çocukluğunu ve genç kızlığını korku içinde geçirdiğini söyleyen Süzgün, ailesinin yıllardır tehdit altında yaşadığını, babasının kendilerini koruyabilmek için büyük mücadele verdiğini öne sürdü. Özge Özpirinçci'nin kendilerini yalnız bıraktığını savunan genç oyuncu, oldukça sert ifadeler kullanarak yaşadıkları nedeniyle hesap sorulmasını istedi. Video kısa süre içinde milyonlarca kez izlenirken sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Kamuoyundaki tartışmaların büyümesi üzerine Özge Özpirinçci birkaç günlük sessizliğin ardından yeniden açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, uzun süredir hiçbir ilgisi veya dahli olmamasına rağmen akıl dışı iddiaların içine çekildiğini söyledi. Bugüne kadar yalnızca Kübra Süzgün'ün zarar görmemesi ve ruhsal gelişiminin olumsuz etkilenmemesi için sessiz kalmayı tercih ettiğini belirten Özpirinçci, sessizliğinin suçlamaları kabul ettiği şeklinde yorumlanmasını ise kesin bir dille reddetti. Hakkındaki tüm iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan oyuncu, hukuki sürecin çoktan başlatıldığını, gerekli başvuruların yapıldığını ve bundan sonraki süreçte konuyla ilgili yeni bir açıklama yapmayacağını ifade etti. Aynı zamanda devam eden yargı sürecine ve Kübra Süzgün'ün üstün yararına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Özge Özpirinçci'nin açıklamasının detaylarından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Hesabına erişim engeli geldi, bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'a seslendi

Hesabına erişim engeli geldi, bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'a seslendi

Tarafların peş peşe yaptığı açıklamaların ardından dosyada yeni bir gelişme daha yaşandı. Kübra Süzgün, sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıklayarak bu kez gazeteci Samet Aday'a konuştu. Genç oyuncu röportajında uzun süredir tehdit mesajları aldığını, geceleri uyuyamadığını ve büyük bir korku içinde yaşadığını öne sürdü. Açıklamalarında, 'Önümde bir çete var. Oyuncu olarak değil, bir kız çocuğu olarak yardım istiyorum.' ifadelerini kullanan Süzgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek devletin kendilerine sahip çıkmasını istedi.

Kübra Süzgün, yardım çağrısında özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a da seslendi. Bir anne olarak kendisini anlayacağına inandığını söyleyen genç oyuncu, yaşadıkları süreçte destek beklediğini dile getirdi. Sosyal medya hesabının kapatılmasının ardından sesini duyuracak mecra bulamadığını belirten Süzgün'ün açıklamaları kısa sürede sosyal medyada yeniden gündem olurken, taraflar arasındaki hukuki süreç ise halen devam ediyor. Dosyada yer alan iddialar yargı sürecinin konusu olmayı sürdürürken, Özge Özpirinçci tüm suçlamaları reddetmeye ve hukuki haklarını kullanacağını vurgulamaya devam ediyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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