7 Yıldır Devam Ediyor: Özge Özpirinçci ve Kübra Süzgün Neden Davalık Oldu? Olayın Detayları Nedir?
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Kadın dizisinde anne-kızı canlandıran Özge Özpirinçci ve Kübra Süzgün'ün yıllardır devam eden anlaşmazlığı yeniden gündemde. 2025'te ilk kez kamuoyuna yansıyan iddialar, gözyaşlarıyla paylaşılan video ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan yardım çağrısıyla yeni bir boyut kazandı. Peki taraflar birbirini neden suçluyor? Yedi yıldır devam ettiği öne sürülen bu davalık sürecin perde arkasında neler yaşandı?
İşte başından sonuna tüm detaylar...
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Her şey "Kadın" dizisinin ardından başladı: Yıllardır konuşulan iddialar ilk kez 2025'te kamuoyuna yansıdı.
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Gözyaşları içindeki video tartışmayı yeniden alevlendirdi: Özge Özpirinçci iddiaları bir kez daha reddetti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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