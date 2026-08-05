7 Yıldır Devam Ediyor: Özge Özpirinçci ve Kübra Süzgün Neden Davalık Oldu? Olayın Detayları Nedir?

2017 yılında o dönemki adıyla FOX TV, bugünkü adıyla NOW ekranlarında yayın hayatına başlayan Kadın, yalnızca yayınlandığı dönemin değil, Türk televizyon tarihinin en sevilen dram yapımlarından biri olmuştu. Üç sezon boyunca milyonları ekran başına kilitleyen dizi; güçlü hikayesi, oyunculuk performansları ve unutulmaz karakterleriyle uzun süre konuşulmuştu. Özellikle Bahar karakterine hayat veren Özge Özpirinçci performansıyla büyük beğeni toplarken, dizide kızı Nisan'ı canlandıran çocuk oyuncu Kübra Süzgün de izleyicinin hafızasında yer etmişti.

Ancak dizinin final yapmasının üzerinden yıllar geçtikten sonra ikilinin adı bu kez oldukça farklı bir olayla gündeme geldi. 2025 yılında Kübra Süzgün ve ailesi tarafından yönetildiği belirtilen sosyal medya hesabından peş peşe dikkat çeken paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlarda doğrudan Özge Özpirinçci hedef alınırken, oyuncuya yönelik çok ağır suçlamalar ve sert ifadeler kullanıldı. Ardından paylaşılan başka gönderilerde ise CİMER'e başvuru yapıldığı ima edilirken, Özge Özpirinçci'nin eski menajeri Önem Günal ile avukat Nail Gönenli'nin isimleri de paylaşımlara dahil edildi. Kısa süre sonra bu paylaşımlar hesaptan kaldırıldı. Buna rağmen ekran görüntüleri sosyal medyada hızla yayılınca konu ilk kez geniş kitlelerin gündemine taşındı.

Olayın büyümesi üzerine Kübra Süzgün'ün ailesi yeni bir açıklama yaparak 'dolandırıcılık' iddialarının doğrudan Özge Özpirinçci'yi değil, avukat Nail Gönenli'yi hedef aldığını savundu. Ailenin anlatımına göre sürecin başlangıcı, Kübra Süzgün'ün çocuk yaşta yer aldığı bir beyaz eşya reklamına dayanıyordu. Reklam çekimlerinin ardından fotoğrafların izinsiz kullanıldığı, sahte belgeler düzenlenerek genç oyuncunun reklam ve kullanım haklarının başka kişiler üzerine geçirildiği ve bu nedenle yıllardır hukuki mücadele verdikleri öne sürüldü. İddialara göre Özge Özpirinçci de yalnızca bu süreçte adı geçen isimlerden biri haline geldi.

İddiaların gündem olmasının ardından sessizliğini ilk kez bozan Özge Özpirinçci ise bambaşka bir tablo çizdi. Ünlü oyuncu, Kadın dizisinin çekimleri sırasında Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün'ün kendisinden bir avukat tavsiyesi istediğini, bunun üzerine kendi avukatı Nail Gönenli'yi önerdiğini ancak yaşanan hukuki sürecin hiçbir aşamasında yer almadığını söyledi. Yaklaşık yedi yıldır kendisi, ailesi ve yakın çevresinin gerçeğe aykırı suçlamalar, hakaretler ve tehditlerle karşı karşıya kaldığını ifade eden Özpirinçci, bugüne kadar Kübra Süzgün'ün zarar görmemesi adına sessiz kalmayı tercih ettiğini ancak iddiaların ailesine kadar uzanması nedeniyle artık hukuki haklarını kullanacağını açıkladı. Böylece yıllardır taraflar arasında sürdüğü belirtilen anlaşmazlık ilk kez kamuoyu önünde karşılıklı açıklamalarla yeni bir boyut kazanmış oldu.