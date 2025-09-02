onedio
"Kadın" Dizisindeki Çocuk Oyuncu Kübra Süzgün'ün Ailesinden Özge Özpirinçci Hakkında Dolandırıcılık İddiası

Lila Ceylan
Lila Ceylan
02.09.2025 - 21:53

'Kadın' dizisinde Özge Özpirinçci'nin kızına hayat verdiği dönem tanıdığımız çocuk oyuncu Kübra Süzgün ve ailesinin Özge Özpirinçci hakkında dolandırıcılık suçlamasında bulunduğu iddia edildi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2017 yılında şimdiki adıyla NOW TV'de yayınlanmaya başlayan Kadın dizisi, bir dönemin en sevilen, en popüler dizisiydi mutlaka hatırlarsınız.

Üç sezon boyunca devam eden 'Kadın', hem güçlü kadrosu hem de sürükleyici hikayesiyle milyonların kalbini fethetmişti. 

Özellikle de başroldeki Özge Özpirinçci, olağanüstü bir performans sergilemiş ve kendine hayran bırakmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde, "Kadın" dizisinde Özge Özpirinçci'nin kızına hayat veren çocuk oyuncu Kübra Süzgün'ün başrolünde olduğu enteresan bir olay yaşandı.

Kübra Süzgün'ün ailesi tarafından yönetildiği belirtilen bir hesaptan oldukça ilginç paylaşımlar yapıldı ve büyük iddialar ortaya atıldı. 

Kübra Süzgün ve ailesinin hesabından paylaşıldığı iddia edilen ilk fotoğrafta direkt olarak aileye sesleniyormuş gibi yansıyan aile, 

'Kızımız Kübra Süzgün ve ailesini adliyelerde borsa yaparak bizden 6 yıldır kaçan 'Kadın' dizisinin başrol oyuncusu! Allah senin o başımıza bela ettiğin suç örgütü üyesi Nail Gönenli ile birlikte belanı versin inşallah!' ifadelerini kullandı.

Paylaşılan ikinci fotoğrafta ise Cimer'e suç duyurusunda bulunulduğunu ima eden bir görsel ve eski menajeri de meseleye katan bir mesaj daha vardı.

'Allah sizin belanızı versin inşallah Özge Özpirinçci ve eski menajeri Özlem Günal' ifadelerine yer verildi. 

Bu paylaşımlar, şu anda çocuk oyuncu Kübra Süzgün'ün hesabında bulunmuyor. Fakat birçok sosyal medya kullanıcısı, paylaştığımız hikayelerin bu hesapta yalnızca birkaç saat önce paylaşıldığını iddia ediyor. 

Eğer hesaptan gelen paylaşımlar doğruysa, Özge Özpirinçci, 'Kadın' dizisinde kızını canlandıran Kübra Süzgün tarafından dolandırıcılıkla suçlanıyor. Şimdi gözler Özge Özpirinçci'de...

Bakalım açıklama gelecek mi?

Magazin Editörü
Magazin Editörü
