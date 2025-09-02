"Kadın" Dizisindeki Çocuk Oyuncu Kübra Süzgün'ün Ailesinden Özge Özpirinçci Hakkında Dolandırıcılık İddiası
'Kadın' dizisinde Özge Özpirinçci'nin kızına hayat verdiği dönem tanıdığımız çocuk oyuncu Kübra Süzgün ve ailesinin Özge Özpirinçci hakkında dolandırıcılık suçlamasında bulunduğu iddia edildi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
2017 yılında şimdiki adıyla NOW TV'de yayınlanmaya başlayan Kadın dizisi, bir dönemin en sevilen, en popüler dizisiydi mutlaka hatırlarsınız.
Geçtiğimiz saatlerde, "Kadın" dizisinde Özge Özpirinçci'nin kızına hayat veren çocuk oyuncu Kübra Süzgün'ün başrolünde olduğu enteresan bir olay yaşandı.
Paylaşılan ikinci fotoğrafta ise Cimer'e suç duyurusunda bulunulduğunu ima eden bir görsel ve eski menajeri de meseleye katan bir mesaj daha vardı.
