Hande Erçel Aldatıldı mı? Hakan Sabancı'yla Aşk Yaşadığı İddia Edilen Jocelyn, İddialara Cevap Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.09.2025 - 20:43

Geçtiğimiz gün, Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi model 'Jocelyn' yakın arkadaşı olduğunu söyleyen bir kullanıcı tarafından  Hakan'ın Hande Erçel'i bir süredir aldattığı iddiası öne sürülmüştü. 

Hakan ve Jocelyn'in şu anda Bodrum tatilinde olduklarını iddia eden kullanıcı ortalığı karıştırmıştı ki sosyal medyada dolaşan acımasız yorumlardan birine denk gelen Jocelyn, aldatma iddialarına cevap verdi! 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 3 yıla yakındır süren deli dolu aşkı geçtiğimiz günlerde aniden sona erdi biliyorsunuz.

Aşk yaşamaya başladıkları ilk günden beri magazinin en favori ikilisi olarak öne çıkan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın keyfi aslında oldukça yerinde gözüküyordu. Beraber gitmedikleri ülke kalmayan, karış karış dünyayı dolaşan Hande ve Hakan'ın arasında bir şeylerin ters gittiği bir iki ay öncesinden sezilmişti. Yine de süreci çok profesyonelce idare ettiler. Ortalık durgundu.

Bugüne dek her 'Ayrıldılar' dedikodusu çıktığında, inatla daha çok el ele tutuşan ikilinin ayrıldığını Hande Erçel, sosyal medya hesabından Hakan'ıyla olan tüm fotoğrafları kaldırınca anladık!

Hande Erçel'i silmek için bir müddet beklemeye karar veren fakat sonra aynı hamleyle karşımıza çıkan Hakan Sabancı anında takipçi kazanmaya başlamıştı. Fakat asıl bomba dün patladı!

Hakan Sabancı'nın model eski sevgilisi Jocelyn'in yakın arkadaşı olduğunu belirten bir kullanıcı, ikilinin aylardır Hande'nin arkasından iş çevirdiğini ve beraber olduğunu iddia etti. Hatta şu anda Bodrum'da tatil yaptıklarını da söyledi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu sırada bahsi geçen Jocelyn'in aralarında Hakan Sabancı'nın arkadaşı 'Özlem' isimli bir kadının da olduğu grupla tatilden görüntüler paylaştığı fark edildi.

Hakan Sabancı ve Jocelyn'in hakikaten Bodrum'da beraber olma ve aşk yaşıyor olma ihtimali de yükselmiş oldu tabii...

Sosyal medyada Hakan Sabancı'yla beraber olduğu haberlerinin çıktığını fark eder etmez 'Özlem'le paylaştığı fotoğrafları hesabından kaldıran Jocelyn, iddiayı ortaya atan 'Vale' isimli arkadaşını da arkadaş oldukları belli olmasın diye takipten çıkardı. 

Tüm bu hamleler sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edilince de ortalık karıştı! 

Bir kullanıcının kendisine,

'Korkuyor musun? Neden Özlem'le çektiğin fotoğrafları sildin? Neden Vale'yi takip etmeyi bıraktın? Hakan'la ilişkinin ortaya çıkmasından mı korkuyorsun? Çünkü ilişkine bir aldatmacayla başladın. Temizsen neden korkuyorsun?'

yazdığını gören Jocelyn, sessizliğini bozmaya karar verdi. 

'Bu gerçeklerden çok uzak. Lütfen beni bu hikayeyle taciz etmeyi bırakın. Yoktan bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz. Benim bir ilgim yok.' açıklamasında bulundu...

