Hande Erçel Aldatıldı mı? Hakan Sabancı'yla Aşk Yaşadığı İddia Edilen Jocelyn, İddialara Cevap Verdi!

Aşk yaşamaya başladıkları ilk günden beri magazinin en favori ikilisi olarak öne çıkan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın keyfi aslında oldukça yerinde gözüküyordu. Beraber gitmedikleri ülke kalmayan, karış karış dünyayı dolaşan Hande ve Hakan'ın arasında bir şeylerin ters gittiği bir iki ay öncesinden sezilmişti. Yine de süreci çok profesyonelce idare ettiler. Ortalık durgundu.

Bugüne dek her 'Ayrıldılar' dedikodusu çıktığında, inatla daha çok el ele tutuşan ikilinin ayrıldığını Hande Erçel, sosyal medya hesabından Hakan'ıyla olan tüm fotoğrafları kaldırınca anladık!

Hande Erçel'i silmek için bir müddet beklemeye karar veren fakat sonra aynı hamleyle karşımıza çıkan Hakan Sabancı anında takipçi kazanmaya başlamıştı. Fakat asıl bomba dün patladı!

Hakan Sabancı'nın model eski sevgilisi Jocelyn'in yakın arkadaşı olduğunu belirten bir kullanıcı, ikilinin aylardır Hande'nin arkasından iş çevirdiğini ve beraber olduğunu iddia etti. Hatta şu anda Bodrum'da tatil yaptıklarını da söyledi.