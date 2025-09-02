Hande Erçel Aldatıldı mı? Hakan Sabancı'yla Aşk Yaşadığı İddia Edilen Jocelyn, İddialara Cevap Verdi!
Geçtiğimiz gün, Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi model 'Jocelyn' yakın arkadaşı olduğunu söyleyen bir kullanıcı tarafından Hakan'ın Hande Erçel'i bir süredir aldattığı iddiası öne sürülmüştü.
Hakan ve Jocelyn'in şu anda Bodrum tatilinde olduklarını iddia eden kullanıcı ortalığı karıştırmıştı ki sosyal medyada dolaşan acımasız yorumlardan birine denk gelen Jocelyn, aldatma iddialarına cevap verdi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 3 yıla yakındır süren deli dolu aşkı geçtiğimiz günlerde aniden sona erdi biliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sırada bahsi geçen Jocelyn'in aralarında Hakan Sabancı'nın arkadaşı 'Özlem' isimli bir kadının da olduğu grupla tatilden görüntüler paylaştığı fark edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın