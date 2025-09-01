Ortalık Feci Karışır: Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'i Eski Sevgilisi Jocelyn'le Aldattığı İddia Edildi!

Bugüne dek haklarında birçok ayrılık, 'Kaynana istemiyor' dedikodusu çıksa da beraberliklerini hep koruyan ve el ele dünyayı gezen Hakan Sabancı ve Hande Erçel, bir anda çat diye beraber tüm fotoğraflarını kaldırmış, beklemediğimiz anda bizi ayrılıkla vurmuştu.

Üstelik ilk ayrılık adımını atan da Hande'ydi. Fotoğrafları silmek için Hande'den sonra bir müddet bekleyen Hakan Sabancı, ne yaptıysa olmamış aşk kesin olarak sona ermişti.

Sebebi ilk andan itibaren merak konusu oldu. İlk hamleyi Hande'nin yapması ise akıllara hemen 'ihanet' dedikodularını getirmişti. Bir kesim de evlilik teklifi gelmediği için ayrılık kararı aldıklarına inanmayı seçti.

Geçtiğimiz saatlerde ayrılıkla ilgili ilk kez konuşan Hakan Sabancı, ihaneti net bir dille yalanlamıştı. Hoş, kimseye pek de inandırıcı gelmedi. İhanet olsa bile kalkıp da 'Evet var' diyecek hali olduğunu kimse düşünmüyordur herhalde!