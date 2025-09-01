Ortalık Feci Karışır: Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'i Eski Sevgilisi Jocelyn'le Aldattığı İddia Edildi!
Geçtiğimiz günlerde hepimizi minik bir şoka sokarak ani bir şekilde ayrılık kararı alan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılık sebebiyle ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.
Hakan Sabancı'nın Jocelyn isimli model eski sevgilisinin yakın arkadaşı olduğunu söyleyen bir kullanıcı, Hakan Sabancı'nın şu anda Jocelyn'le birlikte olduğunu ve Hande'yi ayalarca onunla aldattığını iddia etti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Zaman su gibi akıp geçiyor. 3 yıldır dolu dizgin her gün konuştuğumuz Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkı biteli tam bir hafta oldu.
Geçtiğimiz saatlerde enteresan bir hadise yaşandı. İhanet var mı yok mu diye gel git yaşayan herkesin aklının iyice karışmasına sebep olacak bir Hadise...
Mesajı sizler için şöyle bırakalım... Doğrudur yanlıştır bilemiyoruz. Fakat iddia doğruysa ortalık feci karışır! Bizden söylemesi.
Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
