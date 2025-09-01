onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ortalık Feci Karışır: Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'i Eski Sevgilisi Jocelyn'le Aldattığı İddia Edildi!

Ortalık Feci Karışır: Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'i Eski Sevgilisi Jocelyn'le Aldattığı İddia Edildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.09.2025 - 22:21

Geçtiğimiz günlerde hepimizi minik bir şoka sokarak ani bir şekilde ayrılık kararı alan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılık sebebiyle ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. 

Hakan Sabancı'nın Jocelyn isimli model eski sevgilisinin yakın arkadaşı olduğunu söyleyen bir kullanıcı, Hakan Sabancı'nın şu anda Jocelyn'le birlikte olduğunu ve Hande'yi ayalarca onunla aldattığını iddia etti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zaman su gibi akıp geçiyor. 3 yıldır dolu dizgin her gün konuştuğumuz Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkı biteli tam bir hafta oldu.

Zaman su gibi akıp geçiyor. 3 yıldır dolu dizgin her gün konuştuğumuz Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkı biteli tam bir hafta oldu.

Bugüne dek haklarında birçok ayrılık, 'Kaynana istemiyor' dedikodusu çıksa da beraberliklerini hep koruyan ve el ele dünyayı gezen Hakan Sabancı ve Hande Erçel, bir anda çat diye beraber tüm fotoğraflarını kaldırmış, beklemediğimiz anda bizi ayrılıkla vurmuştu. 

Üstelik ilk ayrılık adımını atan da Hande'ydi. Fotoğrafları silmek için Hande'den sonra bir müddet bekleyen Hakan Sabancı, ne yaptıysa olmamış aşk kesin olarak sona ermişti. 

Sebebi ilk andan itibaren merak konusu oldu. İlk hamleyi Hande'nin yapması ise akıllara hemen 'ihanet' dedikodularını getirmişti. Bir kesim de evlilik teklifi gelmediği için ayrılık kararı aldıklarına inanmayı seçti. 

Geçtiğimiz saatlerde ayrılıkla ilgili ilk kez konuşan Hakan Sabancı, ihaneti net bir dille yalanlamıştı. Hoş, kimseye pek de inandırıcı gelmedi. İhanet olsa bile kalkıp da 'Evet var' diyecek hali olduğunu kimse düşünmüyordur herhalde!

Kaçıranlar için Ece Erken'in detaylarıyla aktardığı Sabancı'nın ilk açıklamasından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde enteresan bir hadise yaşandı. İhanet var mı yok mu diye gel git yaşayan herkesin aklının iyice karışmasına sebep olacak bir Hadise...

Geçtiğimiz saatlerde enteresan bir hadise yaşandı. İhanet var mı yok mu diye gel git yaşayan herkesin aklının iyice karışmasına sebep olacak bir Hadise...

Sosyal medyada Hakan Sabancı'nın eski sevgililerinden biri olan model Jocelyn  ile arkadaş olduğunu iddia eden bir kullanıcı, Hande Erçel'e 'Senin için çok üzülüyorum' diyerek seslendiği bir mesaj paylaştı. 

Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'i Jocelyn'le aldattığını iddia eden kullanıcı vitesi iyice artırarak Hakan Sabancı'nın şu anda Bodrum'da Jocelyn'le tatilde olduğunu söyledi. 

Üstelik ihanetin ta Hande ve Hakan'ın Bocelli konserini izlediğini güne dayandığını vurgulayarak, Hande Erçel'in aylardır aldatıldığını ama farkında olmadığını iddia etti. 'Evlilik teklifinin gelmemesini bahane olarak öne sürmeniz tamamen saçmalık' çıkışında bulundu.

Mesajı sizler için şöyle bırakalım... Doğrudur yanlıştır bilemiyoruz. Fakat iddia doğruysa ortalık feci karışır! Bizden söylemesi.

Mesajı sizler için şöyle bırakalım... Doğrudur yanlıştır bilemiyoruz. Fakat iddia doğruysa ortalık feci karışır! Bizden söylemesi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın